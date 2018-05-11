Ночной Лондон: век фотографии

Правообладатель иллюстрации Nick Turpin/Museum of London Image caption Для афиши выставки музей взял фотографию Ника Терпина "Сквозь тусклое стекло" (2014). Названием ее послужила фраза из Священного писания, в ее английском варианте - Through A Glass Darkly - безошибочно воспринимающаяся как библейская.

В Музее Лондона открывается выставка фотографий ночной столицы, сделанных в течение последнего столетия.

Ночная жизнь никогда не спящего Сохо; люди, работающие в ночную смену; завораживающая магия опустевших улиц и площадей; причудливая игра света и тьмы; потаенные уголки столицы; выхваченные взглядом фотографа полуночные бродяги: на выставке представлены портреты, документальная и концептуальная фотография, даже киносъемки - богатейшая коллекция образов ночного Лондона с конца XIX века до наших дней.

"Ночной Лондон всегда вдохновлял художников, и никакой другой вид искусства не в состоянии так же уловить и передать магию ночи, как фотография" - говорит куратор выставки Анна Спэрхем.

"Помимо завораживающей зрелищности ночная фотография привлекает мастеров жанра и непростыми техническими проблемами, которые им нужно решать, чтобы воспроизвести эту невероятную зрелищность. Представленные на выставке фотографии охватывают широчайший диапазон визуальных средств и приемов, к которым прибегают мастера для решения этих проблем", - продолжает она.

На выставке три раздела.

"Освещенный Лондон" - игра света в ночном городе, луна и звезды, фонари и выхваченные их светом лица людей, красота и магия ночи. Хорошо знакомые места предстают совершенно иначе, меняясь ночью иногда до неузнаваемости.

"Темная материя" бросает взгляд на скрытые от дневного света стороны жизни города - нередко неприглядные, но в то же время манящие картины ночного Лондона.

И наконец, раздел "Включить, выключить" посвящен тому, как люди работают, отдыхают или ищут приключений в ночном городе. Ночной Лондон полон энергии и жизни - зачастую не меньших (если не больших), чем его более привычный дневной облик.

Мы попросили Анну Спэрхем прокомментировать некоторые отобранные нами из экспозиции фотографии.

Правообладатель иллюстрации Henry Grant/Museum of London Image caption Генри Грант. "Тедди-бойз у бургер-бара в лондонском Вест-Энде" (1962)

Тедди-бойз - английские модники начала 60-х годов. Именно у них переняли многие манеры, стиль одеваться и предметы одежды советские стиляги.

Анна Спэрхем: "Мне очень нравится, как фотограф сумел запечатлеть этих непринужденно болтающихся в центре Лондона ребят. Для выставки в нашей музейной лаборатории мы сумели сделать новый отпечаток этого снимка с непосредственно с оригинального негатива".

Правообладатель иллюстрации Bob Collins/Museum of London Image caption Боб Коллинз. "Очередь на автобус" (1960)

Ночные автобусы начали курсировать в Лондоне еще в 1913 году. Как явствует из этого снимка, довольно долго в городе даже ночью сохранялась - теперь уже, увы, почти исчезнувшая - традиция не толпиться на остановке, отталкивая друг друга, а выстраиваться в аккуратную очередь.

Анна Спэрхем: "Хорошо всем знакомая очередь на автобус. Невероятное мастерство фотографа состоит в построении композиции: практически каждый человек в очереди смотрит нам прямо в глаза".

Правообладатель иллюстрации Wolfgang Suschitsky/Museum of London Image caption Вольфганг Сушицки. "Перекресток улиц Чаринг-Кросс и Сент-Джайлз" (1935)

Анна Спэрхем: "На этой классической уличной фотографии Лондона знаменитая улица Чаринг-Кросс-роуд легко узнаваема, хотя с момента снимка прошло больше 80 лет. Обратите внимание на выглядывающее из-за угла зевающее лицо - день подходит к концу, хочется спать. Сушицки - австриец, и его фотографии, при всей их обыденности и повседневности, отличались европейским стилем и изысканностью".

Правообладатель иллюстрации Lewis Bush/Museum of London Image caption Льюис Буш. Из серии "Метрополь" (2015)

Лондон когда-то называли "Метрополь" - главный город раскинувшейся на полмира империи. Это же слово породило и классический фильм немецкого режиссера-экспрессиониста Фрица Ланга "Метрополис" (1927). Именно экспрессионисткая визуальность Ланга повлияла и на образность огромного обезличенного ночного города из серии "Метрополь".

Анна Спэрхем: "Примененная в этом снимке многократная экспозиция (мультиэкспозиция) создает зловещий облик ночного города, получить который было бы невозможно одним кадром".

Правообладатель иллюстрации Bill Brandt/Museum of London Image caption Билл Брандт. "Станция метро в лондонском Ист-Энде" (1940)

Лондонский метрополитен был естественным бомбоубежищем во время "блица" - массированной бомбардировки самолетами Люфтваффе британской столицы в 1940 году.

Анна Спэрхем: "В таких стесненных условиях под постоянной угрозой непрекращающейся бомбежки грань между сном и бодрствованием стиралась. Билли Брандт делал эти снимки по заказу министерства информации, стремившегося создать более позитивный облик "духа блица".

Правообладатель иллюстрации Henry Grant/Museum of London Image caption Генри Грант. "Ларек по продаже заливного угря" (1962)

Заливной угорь - наряду с рыбой с картошкой фри - самая распространенная дешевая уличная еда, особо популярная в небогатых районах лондонского Ист-Энда, но - судя по этой фотографии - пользовавшаяся спросом и в фешенебельном Вест-Энде.

На фасаде театра - реклама мюзикла "Звуки музыки". Всемирно известный фильм с Джулией Эндрюс и Кристофером Пламмером в главных ролях вышел в свет в 1965 году, но он был экранизацией одноименного театрального спектакля. Спектакль впервые был поставлен на Бродвее в 1959 году, в Лондоне он шел с 1961 года в Palace Theatre на площади Кембридж-серкус. Именно это место и запечатлел на своем снимке 1962 года Генри Грант.

Анна Спэрхем: "Здесь работа и досуг идут рука об руку; и то и другое ярко освещено ночным светом - ларек по продаже заливного угря и театр".

Правообладатель иллюстрации Philipp Ebelling/Museum of London Image caption Филипп Эбеллинг. "Уличная кинопроекция на Вуд-стрит в районе Уолтхэмстоу" (2016)

Расположенный далеко от центра, на северо-востоке города, район Уолтхэмстоу в последние годы обретает популярность как один из альтернативных культурных центров британской столицы. Построенная еще в XIX веке Вуд-стрит с ее уличным рынком - главная артерия района.

Филипп Эбеллинг: "Когда в конце 90-х я совсем молодым человеком, выросшим в немецкой деревушке, приехал в Лондон, то изо всех сил стремился досконально изучить город, познать буквально каждый его уголок. Я колесил по городу на велосипеде, отыскивая все новые и новые интересные места, исследуя новые районы, теряясь и впитывая в себя буквально каждую деталь".

Анна Спэрхем: "Я выбрала этот снимок для выставки потому, что он отражает, насколько широко, далеко за пределы центра, распространилась ночная жизнь Лондона".

Правообладатель иллюстрации Bob Collins/Museum of London Image caption Боб Коллинз. "Пикадилли ночью" (1960)

Анна Спэрхем: "Выставка фотографий ночного Лондона не может обойтись без романтического облика знаменитой Пикадилли. Когда Боб Коллинз делал этот снимок, никакого специального оборудования с собой у него не было - только фотоаппарат с 35-милиметровой пленкой, что позволило ему легко погрузиться с толпу".

Правообладатель иллюстрации Sarah Ginn/Museum of London Image caption Сара Джинн. "Fabric" (2017)

Анна Спэрхем: "Этот снимок сделан в 5 утра в знаменитом лондонском ночном клубе Fabric, возобновившем работу после печально известного закрытия из-за вызванных наркотиками двух смертей в 2016 году. Фотография прекрасно отражает позитивность ночной экономики".

Правообладатель иллюстрации Mitra Tabrizian/Museum of London Image caption Митра Тарбизян. "Где-то ночью" из серии "Граница" (2005-2006)

Митра Тарбизян - британский фотограф иранского происхождения. Профессор фотографии лондонского Вестминстерского университета.

Анна Спэрхем: "Ночной таксист - один из самых очевидных образов никогда не засыпающего города. Магия этой фотографии в том, что она заставляет зрителя задуматься: что же на самом деле стоит за этим человеком".

Правообладатель иллюстрации Tish Murta/Museum of London Image caption Тиш Мурта. "Карен с клиентами в клубе Sunset Strip" из серии "Ночной Лондон"

Патриция "Тиш" Мурта (1956-2013) - британский фотограф, работавшая в стиле документальной, социальной фотографии.

Анна Спэрхем: "Карен - танцовщица в ночном клубе - соавтор Тиш в создании этой серии. Ее движения, выражение лица явственно дают нам понять, кто в этой сцене - контролирует ситуацию - танцовщица или ее клиенты".

Правообладатель иллюстрации George Davison Image caption Джордж Дэвисон. "Трафальгарская площадь ночью" (1920-1933)

Анна Спэрхем: "Джордж Дэвисон был фотографом-любителем. Простота замысла и безупречность исполнения как бы стирают отделяющие нас от этой работы десятилетия. Для получения желаемого эффекта для снимков ночного Лондона Дэвисон использовал специально сделанное для него по заказу оборудование и лестницы".

Правообладатель иллюстрации William Eckersley/Museum of London Image caption Уильям Эккерсли. "Тележки на пустой австостоянке" (2011)

Анна Спэрхем: "Погруженная в какой-то лунный свет безлюдная автостоянка в видении Эккерсли обретает свою странную самостоятельную жизнь".