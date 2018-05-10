Выполнимы ли новые майские указы Путина

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В новом майском указе президента России Владимира Путина собрано в общей сложности 150 целей до 2024 года на ближайшие шесть лет - и это меньше, чем в предыдущих майских указах 2012 года. Русская служба Би-би-си сравнила новые задачи с положением дел сейчас.

Всего в документе 150 целей против 190 в 2012 году, подсчитали в банке Nordea. В банке подсчитали, что главными приоритетами нового указа стали инфраструктура, образование и здравоохранение. На них приходится 44% всех задач. В прошлый раз приоритетами были госуправление, оборонка и социальная политика, пишут в банке.

На исполнение нового "майского указа" власти дополнительно потратят не менее 8 трлн рублей, таким образом весь объем средств на реализацию всех майских указов вырастет до 25 трлн рублей.

"До позавчерашнего дня спорили, все посчитали. Мы оптимизировали эту цифру до 8 трлн. Считаем, что 8 трлн дополнительных расходов будет достаточно", - позже заявил президент России Владимир Путин (цитата по Интерфаксу). По его словам, изначально власти исходили из необходимости найти дополнительные 10 трлн рублей.

Как проверить, достигнут ли власти указанных целей? В большинстве случаев в новом майском указе прописаны не количественные, а качественные параметры, указывают аналитики Райффазенбанка. Поэтому в реальности будет сложно проверить, были ли они достигнуты.

Русская служба Би-би-си выделила из указа основные цели по демографии, социальной политике и росту экономики и сравнила их с текущими показателями.

Войти в пятерку стран по объемам ВВП

Россия к 2024 году, согласно указу, должна войти в число пяти крупнейших экономик мира. Эту цель президент ставит не в первый раз. Такое уже было до кризиса 2008-2009 годов, а также несколько раз в 2011-2012 годах.

По мнению экономистов Райффазенбанка, это цель вполне выполнима, так как Россия сейчас занимает шестое место в мире по объемам экономики.

Но экономисты имеют в виду рейтинг стран по объемам ВВП, рассчитанных по паритету покупательной способности, то есть с учетом того, сколько можно товаров и услуг купить на валюты этих стран. По данным МВФ, в этом списке Россия идет шестой после Германии и Японии, а первое и второе место занимают Китай и США.

Но при этом также есть рейтинг стран по номинальному ВВП, при составлении которого объемы экономики просто переведены в доллары. И в этом случае, по оценке МВФ Россия занимает уже 12-ю строчку, позади Южной Кореи и Канады.

Пятерка лидеров тут выглядит так: США, Китай, Япония, Германия и Великобритания. При этом практически вровень с Британией идет Франция.

Улучшение рождаемости

В указе говорится о повышении коэффициента рождаемости до 1,7 - это среднее число рождений на каждую женщину. Подобная цель устанавливалась еще в "майских указах" 2012 года.

Коэффициент рождаемости, по данным Росстата, был даже выше этого уровня с 2013 по 2016 годы. Но в 2017 году начал снижаться и опустился до 1,6. Демографы объясняют, что это связано с демографическим провалом 1990-х годов. Сейчас в детородный возраст вступили малочисленные поколения, рожденные в то время.

Кроме того, женщины часто откладывают или отказываются от рождения детей на фоне экономической нестабильности.

Рост продолжительности жизни

Президент установил цель по повышению продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году и до 80 лет к 2030 году.

В 2012 году цели были скромнее - увеличть продолжительность жизни до 74 лет к 2018 году. По итогам 2017 года ожидаемая продолжительность жизни составила 72,7 года.

Продожительность жизни в России увеличивается на несколько месяцев каждый год, но для достижения поставленной президентом целей этот показатель придется резко увеличить. И демографы сомневаются, что эта цель действительно выполнима в такие сроки.

Снизить смертность от болезней

Путин также распорядился снизить смертность населения от различных болезней, включая сердечно-сосудистые заболевания и онкологию. Подобные распоряжения были сделаны им и в 2012 году. В этой сфере часть показателей уже близка к целям, поставленным президентом.

Увеличить несырьевой экспорт до 250 млрд долларов

Согласно указу, объем несырьевого экспорта должен к 2024 году вырасти до 250 млрд долларов в год, а его доля в ВВП - до 20%. В Райффазенбанке также отнесли эту цель к достижимым.

В 2017 году, по словам премьер-министра России Дмитрия Медведева, несырьевой экспорт из России вырос на 20% - до 130 млрд долларов. То есть за шесть лет его нужно увеличить в полтора раза.

Но пока ситуация такая: экспорт большинства "несырьевых" категорий в прошлом году вырос, но при этом их доля в общем объеме снизилась, свидетельствуют данные ЦБ. Например, экспорт машин и оборудования вырос почти на 15% до 28,1 млрд долларов, но доля в общем объеме экспорта снизилась с 8,6% до 7,9%.

Сильнее всего в 2017 году вырос объем экспорта топливно-энергетического сектора, доля которого выросла с 58,2% в 2016 году до 59,2%. Эти данные говорят о том, что Россия продолжает зависеть от поставок нефти на внешние рынки.

Рост производительности труда

Производительность труда в России в ближайшие годы должна расти не менее чем на 5%, распорядился Путин в новом майском указе. В предыдущей версии указа - от 2012 года - ставилась цель увеличить производительность труда к 2018 году в 1,5 раза.

Производительность труда - это то, сколько товаров и услуг за единицу времени в среднем производят работники. Оценку этого дает Организация экономического сотрудничества и развития. В организации измеряют в том числе, например, ВВП, производимый работником в каждой стране за час работы.

В России этот показатель рос в середине 2000-х более чем на 5% в год, но в последние годы он снижался на фоне спада в экономике.

Снижение уровня бедности в два раза

Согласно указу, уровень бедности к 2024 году должен снизиться в два раза. По данным Росстата за январь-сентябрь прошлого года, 20,3 млн человек в России имели доходы ниже прожиточного минимума. С начала 2000-х годов доля бедного населения действительно снизилась в два раза, но в последние годы на фоне кризиса доля бедного населения вновь начала расти.

Снижение ипотечной ставки ниже 8%

В Райффазенбанке также заявили, что это одна из самых легко достижимых целей. Действительно ЦБ в последние годы проводит политику по снижению процентной ставки, а вместе с этим падают и ставки по кредитам. Средняя ставка по ипотечным кредитам на 1 апреля этого года составила 9,65%, согласно статистике ЦБ.

Инфляция все еще остается на рекордно низком уровне. Большинство экономистов прогнозирует, что ЦБ в ближайшее вермя вновь начнет снижать ставки.

Ввод жилья на уровне 120 млн квадратных метров в в год

В следующие шесть лет, согласно новому майскому указу, в России должны вводиться ежегодно не менее 120 млн квадратных метров жилья.

По данным Росстата, в 2017 году всего было построено 79,2 млн квадратных метров жилых домов. Причем в последние годы объемы введенного жилья снижались. Фактически, чтобы выполнить цели, поставленные президентом, объем ввода жилья надо увеличить в полтора раза.

Рост популярности спорта и здорового образа жизни

Согласно указу президента, к 2024 году власти собираются увеличить долю граждан, регулярно занимающихся спортом, до 55%. Также власти хотят увеличить долю людей, ведущих здоровый образ жизни, но конкретные цели не указаны.

Доля населения, систематически занимающаяся спортом и физической культурой, составляет 34,2% в 2016 году, рассказывал ранее министр спорта Павел Колобков. Согласно прогнозу минспорта, в 2018 году эта доля должна вырасти до 36%, а к 2020 году - до 40%.

Получается, чтобы реализовать указ, нужно будет резко увеличить долю людей, систематически занимающихся спортом.

По данным ФОМ, около 41% россиян занимаются спортом не реже одного раза в неделю. Еще 33% соблюдают режим питания - в то время как 65% респондентов едят, когда придется.

Согласно февральскому опросу ВЦИОМ, регулярно занимались спортом 25% опрошенных, а еще 30% делали это время от времени.