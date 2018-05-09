Может ли Трамп отказаться от допроса и кому из президентов США вручали повестку?

Правообладатель иллюстрации Spencer Platt/Getty Images Image caption Дональд Трамп перед своей первой официальной пресс-конференцией после избрания его президентом США. Рядом с ним - вице-президент США Майк Пенс

Насколько известно, адвокаты Дональда Трампа планируют решить до 17 мая вопрос о том, соглашаться ли президенту США ответить на вопросы спецпрокурора Роберта Мюллера и на каких условиях.

17 мая выбрано по той причине, что в этот день исполнится ровно год с тех пор, как минюст поручил Мюллеру расследовать версию о вмешательстве России в американские выборы 2016 года и сговоре трамповского избирательного штаба с Кремлем.

Практически любой американский юрист посоветует Трампу не соглашаться на допрос. "Я не уверен, что хотя бы один из моих подзащитных когда-нибудь давал показания", - гордо заявил на днях новый адвокат Трампа, его старый приятель бывший нью-йоркский мэр Руди Джулиани.

По словам Джулиани, когда он был главным федеральным прокурором Южного округа Нью-Йорка, ему "сильно помогли люди, которые сдуру давали показания".

Трамп многословен, растекается мыслью по древу и часто не в ладах с правдой. В прессу просочился список из 49 вопросов, которые люди Мюллера хотят задать Трампу. Сторонники президента видят в этом списке минное поле и опасаются, что Трамп ступит не туда, и не раз.

Ложь федеральным следователям квалифицируется в США как уголовное преступление.

Трамп поначалу рвался на допрос, предполагая, что его встреча с дознавателями Мюллера ознаменует конец расследования, которое постоянно выбивает президента из колеи.

Трамп также был убежден в своей невиновности и уверен в своей способности убедить в ней допрашивающих.

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Со временем эта уверенность ослабела. Вопрос в том, может ли он отказаться от допроса, и может ли Мюллер в этом случае его заставить.

Джулиани уверен, что нет, и заявил на прошлой неделе телеканалу Fox News: "Вполне очевидно, что президента нельзя вызвать повесткой на уголовную процедуру, которая касается его самого".

В США прецедентное право, а прецедентов в данном вопросе немного. Но они есть, и из них явствует, что Мюллер, скорее всего, может принудить Трампа ответить на вопросы.

В старые времена американские суды было решили, что у президента страны есть иммунитет от повесток. В 1800 году ученый и адвокат Томас Купер, недавно прибывший в Новый Свет из Англии, был арестован за статьи с критикой президента США Джона Адамса и обвинен в нарушении Закона о подстрекательстве к бунту.

Купер, который защищал себя сам, призвал судью повесткой вызвать Адамса в суд. Судья отказал. Присяжные признали Купера виновным, он заплатил изрядный штраф и провел полгода в тюрьме.

В связи с другим процессом, имевшим место в 1807 году, судья затребовал по повестке ряд документов, которые находились у президента страны Томаса Джефферсона. Тот предоставил часть документов, но отказался выдать остальные или явиться в суд лично, объяснив, что президентские обязанности не оставляют ему времени ездить по судам.

Он подкрепил свой отказ замечанием, что конституция не случайно требует, чтобы лишь исполнительная власть была постоянно в действии.

Так родился прецедент, согласно которому президента страны нельзя было вызвать повесткой в суд или принудить представить суду какие-то материалы. Ссылаясь на этот принцип, президенты отказывались являться и на слушания в конгресс. Право на такой отказ стали называть "президентской привилегией" (executive priviledge), хотя в конституции такая не значится.

В следующий раз эта тема возникла в 1972 году, когда в ходе Уотергейтского скандала конгресс и два спецпрокурора потребовали, чтобы президент Ричард Никсон выдал им пленки разговоров в Белом доме, которые тайно записывали спрятанные магнитофоны фирмы Uher.

Никсон повиновался, хотя и со скрипом, и подал в отставку.

Правообладатель иллюстрации Keystone/Hulton Archive/Getty Images Image caption Американский политик Ричард Никсон (1913 - 1994) в Белом доме со своей семьей - после отставки с поста президента США. Август 1974 года

Родившийся в начале 19-го века иммунитет от повесток угасал на глазах.

Преемники Никсона продолжали настаивать на президентской привилегии, доказывая, что происходящее в Белом доме - например, беседы президента со своими советниками, - должно оставаться тайным.

Повестку на допрос получил лишь Билл Клинтон в 1998 году, но спецпрокурор Кен Старр отменил ее после того, как президент добровольно согласился дать показания. Клинтон отрицал под присягой свою связь с юной стажеркой Моникой Левински и так нарвался на импичмент. Он сохранил пост благодаря сенату, который проголосовал против его смещения.

Еще раньше, в 1995 году, Билл и Хиллари Клинтон были допрошены Старром в связи с первым большим скандалом своего правления - Уайтуотерским, а за год до этого дали под присягой показания по тому же делу другому спецпрокурору, Роберту Фиску.

Правообладатель иллюстрации Getty Images / Handout Image caption Бывшая стажер Белого дома Моника Левински и президент США Билл Клинтон. Это фото было представлено в качестве одного из доказательств в расследовании Starr и опубликовано юридическим комитетом палаты представителей конгресса США

Историки приводят другие случаи, когда президенты давали показания. Рональд Рейган, например, письменно ответил на вопросы спецпрокурора, расследовавшего Ирангейтский скандал, который омрачил последние годы рейгановского правления.

Ряд других президентов дали показания по чужим уголовным делам.

Это прецеденты приводят в доказательство того, что Трампу трудно будет отбиться от повестки Мюллера, который на днях отказался разрешить президенту отвечать на вопросы письменно. Это не значит, что трамповские адвокаты не попытаются оспорить мюллеровскую повестку в судах.

В случае их неудачи Трамп может воспользоваться Пятой поправкой к конституции, которая защищает людей от самооговора, и отказаться от дачи показаний. Такой ход будет плохо смотреться политически, но Трампа это может не остановить.