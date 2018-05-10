Эффект Меган. За что индустрия моды обожает невесту принца

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Это длинное пальто Mackage в стиле милитари во всем мире раскупили за одну ночь

Утром 1 декабря прошлого года в канадском доме моды Mackage неожиданно обнаружился дефицит одной вещи, которую неожиданно раскупили за ночь.

Все пальто в пол в стиле милитари этого бренда стоимостью 750 фунтов (1013 долларов) смели с прилавков более чем в 20 странах на трех континентах.

Причина? Меган Маркл.

Пятью часами ранее в Ноттингеме Меган Маркл надела это пальто на свой первый официальный выход в свет в качестве невесты принца Гарри.

Через несколько минут весь мир захотел длинное пальто от Mackage.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сумочки этой модели фирмы Strathberry раскупили за 11 минут

Но повезло не только Mackage. В руках у Меган была сумка фирмы Strathberry - четырехлетнего стартапа из Эдинбурга. Сумочки этой модели стоимостью 500 фунтов (675 долларов) раскупили за 11 минут, несмотря на то, что они продавалась в одном-единственном магазине - Saks, 5th Avenue в Нью-Йорке.

"Поразительным было и количество посетителей нашего сайта, - отметила глава маркетингового отдела Strathberry Ванесса Пирас. - В какой-то момент их было в десять раз больше, чем бывает в среднем за день".

При объявлении о помолвке с принцем Гарри на Меган было белое пальто канадской фирмы Line the Label, и - да, вы угадали! - оно разлетелось через несколько минут. Говорят, даже сайт завис от количества посетителей.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Меган Маркл в пальто "как у Меган"

Вовремя заметив рекламный "эффект Меган", компания Line тут же назвал это пальто "как у Меган", опередив другие бренды.

Королевский подарок

Такая реклама - мечта маркетологов. Если ваша вещица приглянется Меган, надев ее, невеста принца раскрутит ее продажи по всему миру, от Шанхая до Лос-Анджелеса.

Консультант по вопросам стиля и образа жизни Серил Кэмпбелл работала стилистом Зары Филипс, внучки королевы. Она определяет имидж многих знаменитостей.

"Оказавшись в центре внимания общественности, преследующего знаменитостей первого эшелона, вы попадаете в ситуацию, когда вас начинает окружать масса людей, желающих, чтобы вы носили одежду их фирмы. От них нужно буквально отбиваться", - уверяет Серил.

Кенсингтонский дворец настаивает, что королевская семья не принимает подарков. Но как поступает в подобных ситуациях Меган, которая официально еще не является членом королевской семьи, пока не ясно.

Когда Би-би-си поинтересовалась у Strathberry, заплатила ли невеста принца за сумку, там ответили: "Без комментариев".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Визит в Уэлльс в валлийских джинсах Меган и Гарри в Кардиффе

Серил Кэмпбелл рассказала о некоторых принципах, по которым выбирают модную одежду и аксессуары.

"Прежде всего, стоит продумать, какой дизайнер будет наиболее подходящим для конкретного события, из какой он страны, какие ценности лежат в основе бренда", - советует консультант.

"Дальше возникает вопрос этикета. Например, нужно ли закрыть плечи... Затем - сам дизайнер: и откуда он, из того ли региона, который вы собираетесь посетить? - уточняет Кэмпбелл. - И в завершение - цена. Сколько это стоит? Лучше не надевать дизайнерские вещи, собираясь к людям менее состоятельным. Это вопрос вежливости и учтивости".

Это объясняет, почему во время поездки в Кардифф на Меган были джинсы Hiut Denim валлийского бренда, стремящегося возродить местное производство джинсовых изделий.

Подвенечное платье

Думаете, что такой ажиотаж вокруг нарядов и сумочек Меган Маркл - перебор? Но это еще цветочки. Потому что дальше речь пойдет о свадебном платье.

Как только Меган выйдет из кареты возле часовни Святого Георгия в Виндзоре, дизайнеры наперебой будут пытаться воссоздать подвенечное платье "в стиле Меган", чтобы оно как можно быстрее появилось, сперва в эскизах, а потом и в магазиных.

Правообладатель иллюстрации Theia Image caption Один из дизайнеров считает, что платье Меган могло бы выглядеть примерно так

"Платье Меган скопируют со скоростью света", - говорит преподаватель маркетинга моды в Манчестерском университете Пэтси Перри. Самые прыткие дизайнерские компании могут сшить новые модели и поставить их в магазины в течение месяца.

"За неделю можно создать узор, еще неделя понадобится на пробные образцы, если есть, для кого сшить эти образцы. И в течение месяца оно вполне может попасть на прилавки", - говорит эксперт.

Но зачем ждать? Свадьба состоится 19 мая, но эта дата оказалась неудобной для американского модного дома Theia, который до этой даты должен был выпустить свою весеннюю коллекцию.

Тогда креативный директор Theia Дон О'Нил сделал весеннюю коллекцию на королевскую тему и представил свое видение того, как могло бы выглядеть платье Меган. О'Нил, впрочем, признал, что оно, может быть, слишком открыто для капеллы Святого Георгия.

"Я думаю, ее платье будет полностью закрытым. Так должно быть. Она входит в королевскую семью. Однако в платье будет видна ее фигура. Оно будет сшито специально под нее. У платья будут длинные рукава, сзади высокий воротничок, а спереди - небольшой вырез и отстрочка с жемчужными пуговицами",- размышляет Дон О'Нил.

Бонус для брендов

Но королевская свадьба - это больше, чем продажа свадебного платья. Платье Меган окажет влияние не только на свадебную моду.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Свадебное платье Кейт Миддлтон оказало влияние на всю индустрию моды

Глава консалтингового агентства Brand Finance Дэвид Хэй проанализировал влияние стиля герцогини Кембриджской на индустрию моды.

"Неофициальная поддержка в прошлом не раз приносила большую пользу британским брендам. Продажи бежевых пальто Asda выросли на 300% после того, как герцогиня появилась на публике в похожем пальто от Burberry", - говорит он.

Как считает Хэй, свадьба Гарри и Меган в этом году принесет индустрии моды и аксессуаров около 150 млн фунтов дополнительной прибыли.

Дополнительную прибыль британской экономики от свадьбы вообще, с приездом туристов, ростом продаж шампанского и сувениров, Хэй оценивает в миллиард фунтов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Канадская мода: серьги Меган сделал монреальский ювелирный дом Briks

Но Меган покупает не только британскую одежду. Несколько лет она прожила в Торонто, где снимался телесериал "Форс-мажоры", в котором она сыграла одну из главных ролей.

Это объясняет привязанность Меган к канадским брендам, таким как Smythe, Line the Label, Birks и Sentaler.

Демократичный стиль

Меган Маркл придает неофициальной королевской поддержке брендов новую динамику. Она, конечно, не покупает одежду в дешевом универсаме Asda, но вполне может надеть что-нибудь, что в индустрии моды уклончиво назвали бы "демократичным".

Например, еще до обручения с принцем Меган появилась на одном из матчей "Игр непокорённых" в зеленом платье с принтом фирмы Self Portrait за 300 фунтов и жакете Wilfred канадской сети Aritzia за 100 фунтов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Меган может позволить себе носить одежду более демократичных брендов, чем члены королевской семьи

Эта гибкость позволяет Маркл неофициально поддерживать одежду разных сегментов.

В этом Меган Маркл похожа на Мишель Обаму. Профессор Нью-Йоркского университета Давид Ермак изучал влияние Мишель Обамы на индустрию моды.

Он пришел к выводу, что каждое появление первой леди в одежде определенной компании приносило этой компании до 14 млн долларов дополнительной прибыли.

"Обама сочетает вещи высокой моды с одеждой, которую любой может купить в магазине. Как известно, во время инаугурации, когда она держала в руках Библию, на ней были перчатки фирмы J Crew. Покупатели тут же устремились в магазины. Даже если они не купят вещь как у Мишель Обамы, они, вероятно, потратят деньги на что-то еще", - считает Ермак.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption 1981 год: платье принцессы Дианы обеспечило его создателям мировую славу

Однако как долго длится такой "звездный эффект"?

Представитель фирмы Strathberry Ванесса Пирас говорит: "Долгосрочный эффект оценить сложно, но мы считаем, что в этом году, по нашим оценкам, продажи поднимутся на 20-40% благодаря повышенному вниманию к бренду".

"Эффект может длиться очень долго. Помните дизайнеров Дэвида и Элизабет Эмануэль, которые в 1981 году создали свадебное платье принцессы Дианы? Их до сих пор все помнят. Все помнят и это платье. И несмотря на то, что супруги с тех пор расстались, оно сделало карьеру им обоим", - говорит Дэвид Хэй.