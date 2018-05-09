Тейлор Свифт и Кэти Перри помирились. Перри подарила подруге оливковую ветвь

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кэти Перри (слева) и Тейлор Свифт

Знаменитые певицы Кэти Перри и Тейлор Свифт объявили о примирении. В знак дружбы Перри прислала Свифт оливковую ветвь - символ мира. Некогда неразлучные подруги конфликтовали с 2014 года, одна из самых злых песен Тейлор Свифт посвящена этой вражде. Русская служба Би-би-си рассказывает, как завершился главный конфликт в современной поп-музыке.

Дружба

И Кэти Перри, и Тейлор Свифт было чуть за 20, когда они стали мировыми знаменитостями. В конце 2000-х Перри с песней I Kissed A Girl покоряла поп-чарты и укреплялась в статусе молодой поп-звезды, а Свифт в то же время была главной кантри-певицей мира и готовилась к переходу в мир поп-музыки.

На многочисленных светских вечеринках Кэти и Тейлор постоянно появлялись вместе, таблоиды их называли лучшими подругами. Певицы неоднократно поддерживали друг друга, Перри признавалась в любви и к творчеству Свифт, и к ней самой, они обсуждали в социальных сетях кошек и делились впечатлениями о совместных вечеринках. Девушки выступали вместе, Перри даже предлагала записать совместную песню, но этого так и не произошло.

Дружбу девушек не смогли испортить даже отношения. В 2012 году Перри стала встречаться с гитаристом Джоном Мейором, который за пару лет до этого выходил в свет вместе с Тейлор Свифт, но ее подругу это нисколько не смутило, и они продолжили общаться как и прежде.

Вражда

О том, что у Тейлор Свифт и Кэти Перри случился некий конфликт, стало известно только осенью 2014 года, когда Свифт выпустила свой прорывной альбом 1989. Одна из лучших песен с альбома, она же самая злая и агрессивная, получила название Bad Blood - вражда, или ссора в переводе с английского.

В интервью Rolling Stone Свифт призналась, что Bad Blood - не о бывшем бойфренде, как многие думали, а о другой певице, с которой у нее испортились отношения.

"Долгие годы я не могла понять, мы друзья или что. Она могла подойти после какой-нибудь премии, сказать что-то и уйти, а я не могла понять, мы друзья вообще или она только что обошлась со мной так грубо, как никто в жизни?" - рассказывала Тейлор. По ее словам, у конфликта были и личные мотивы, но в первую очередь он был связан с конкуренцией в шоу-бизнесе: эта певица, утверждала Свифт, пыталась помешать ее концертному туру, переманив к себе нескольких человек из команды кантри-звезды.

Кому конкретно посвящена песня, Свифт тогда не сказала, но с этим справилась сама Кэти Перри, намекнув в "Твиттере" на свою причастность к конфликту. Клип на Bad Blood развеял все сомнения: главная злодейка в нем (ее играет Селена Гомес) очень похожа на Перри.

Кэти Перри признавала, что у нее конфликт с бывшей подругой, но утверждала, что не она его начала. Она даже выпустила духи под названием Mad Love - по строчке из песни Bad Blood.

До сих пор достоверно неизвестно, из-за чего певицы поругались. Наиболее реалистичная версия такова: Тейлор Свифт в 2011 году для своего тура наняла трех танцоров, работавших с Кэти Перри. У Перри в это время не было концертов. Уже во время тура Тейлор Свифт в поддержку альбома RED с танцорами связались представители Кэти Перри и спросили, не согласятся ли они поработать на новом шоу певицы. Они дали согласие даже несмотря на то, что тур у Свифт еще не закончился.

Как объяснял один из танцоров Локхарт Браунлай, он практически не был задействован в шоу Свифт и заскучал в туре, поэтому решил перейти обратно к Перри, с которой у него сложились дружеские отношения. Свифт, напротив, особо не общалась со своей командой, говорил он в интервью The Examiner.

Примирение

Первой на попятную пошла Кэти Перри. С 2016 года она неоднократно то в "Твиттере", но на каком-нибудь телешоу говорила, что готова записываться с бывшей подругой, и вообще не имеет ничего против нее.

Тейлор как будто не слышала. 9 июня 2017 года, в день выхода нового альбома Перри Witness Свифт вернула в стриминг-сервисы свой альбом 1989. Новость об этом чуть ли не затмила сообщения о выходе альбома Перри - и только породила новые слухи о взаимной нелюбви певиц. Намеки на конфликт были и в песнях с последнего альбома Тейлор Reputation, а Перри на их фоне продолжала говорить, что уважает Тейлор как автора песен.

Помирились певицы только сейчас, после того как Кэти прислала в гримерку Тейлор посылку с настоящей оливковой ветвью и письмо, которое начинается словами "Дорогой старый друг". Тейлор сказала, что посылка и письмо очень много для нее значат - и это можно принять за окончание главной вражды в современной поп-музыке. Это произошло прямо перед ее первым выступлением в рамках мирового тура.