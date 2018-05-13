Зарядка для ума: выход из смертельного положения

Как сделать правильный выбор, в особенности если от этого зависит ваша жизнь?

Оказывается, способов несколько. Вот вам простая задача.

Удачи!

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Загадка.

Доктор выписал пациенту четыре таблетки двух видов (по две каждого вида), совершенно неотличимых друг от друга, предупредив, что нужно принимать ровно по одной таблетке каждого вида за один прием (больше - смертельная доза, меньше - смерть от болезни).

Таблетки рассчитаны на два приема, утренний и вечерний. К несчастью, таблетки перемешались, и отличить их друг от друга не получается.

Как быть пациенту?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Турист пытается сложить гигантский пазл судоку, Нью-Йорк, 2006 год

Ответ

Решение.

Вариант 1. Растолочь все таблетки в порошок и хорошо перемешать порошки. Утром принять ровно половину смеси, вечером - остальное.

Вариант 2. Разделить каждую таблетку пополам, утром принять по половинке каждой таблетки.

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Автор вопроса: фольклор