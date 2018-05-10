Пресса Британии: США остаются без ближайших союзников

В обзоре британской прессы за 10 мая:

Решение Трампа по Ирану равносильно объявлению войны

Британские СМИ продолжают обсуждать решение президента США Дональда Трампа выйти из ядерного соглашения с Ираном. Обозреватель Financial Times Эдвард Люс считает, что это решение является чуть ли не объявлением войны.

Выход Дональда Трампа из соглашения по Ирану является нарушением со стороны Вашингтона, а не Тегерана. Впервые за несколько десятилетий США решили действовать без оглядки на европейских партнеров.

Войну 2003 года в Ираке поддержали Британия, Испания и другие страны; были тогда и слабые попытки уговорить присоединиться Германию и Францию. Сейчас же Трамп, практически не прилагая особых усилий, изолировал Америку от других стран Запада. Кто еще смог бы так сплотить прошедшую через "брексит" Британию и Европу?

В первую очередь от решения Трампа страдает видимость мирового порядка. США оказались в компании Израиля и Саудовской Аравии по одну сторону опасного геополитического разлома. По другую находятся Китай, Россия, Европа и Иран. К этому списку практически наверняка можно добавить Японию, Индию, Австралию и Канаду.

Трудно представить, что этот разлом не будет расти. Трамп остался равнодушен к единогласной просьбе ближайших стран-союзников. Лидеры двух из них, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон, даже приезжали в Вашингтон, чтобы уговорить своего коллегу не отказываться от договора с Ираном. Но из этого ничего не вышло, пишет автор.

Представитель третьего крупного союзника, министр иностранных дел Борис Джонсон, даже заявил, что не существует "плана Б" по иранскому соглашению. По сути он дал понять, что альтернативой диалогу будет война.

Трамп прилетел в Европу с дилеммой, которую она всячески пыталась избежать. Он дает главным союзникам США по НАТО выбор - либо выполнить условия соглашения, которое Иран выполнял, либо присоединиться к военной кампании США, повлиять на которую они не в состоянии.

Первое приведет к санкциям США по отношению к европейским банкам и энергетическим компаниям, которые продолжат работать с Ираном. Второе означает отбросить здравый смысл и пойти на риск, который расширит ближневосточный конфликт и повредит Европе гораздо больше, чем США.

Тандем с США будет также иметь и серьезные политические последствия. Рейтинг Макрона во Франции снизился после его "агрессивных заискиваний" перед Трампом, отмечает обозреватель.

Это также будет означать признание параллельного видения мира Трампа. Во вторник американский президент заявил, что благодаря соглашению Иран мог вскоре оказаться в шаге от создания ядерного оружия.

Европейские лидеры подчеркивают, что Ирану оставалось три месяца для достижения успеха перед подписанием ядерной сделки. Благодаря соглашению удалось отсрочить это по меньшей мере на год.

Иран согласился на проведение незапланированных инспекций и на строгое ограничение ядерных исследований и обогащение урана на 10-15 лет. Трамп по сути дал Ирану повод вновь запустить свою ядерную программу.

То же самое относится к заявлению Трампа о том, что сделка привела к началу гонки ядерных вооружений на Ближнем Востоке. Никакой гонки не было. Теперь она, возможно, начнется, полагает Люс.

Решение Европы будет зависеть во многом от реакции Ирана. Президент Ирана Хасан Рухани сказал, что слово теперь за Европой. Если Меркль, Мэй и Макрону удастся выполнить условия сделки, то Иран, скорее всего, также будет ее выполнять.

Это приведет к разделению среди западных стран. Вашингтон, скорее всего, введет санкции в отношении европейских компаний, и Европа будет вынуждена пойти на ответные меры.

Уже давно американских союзников раздражали вторичные санкции Вашингтона. Разлад из-за Ирана может привести к серьезным последствиям в отношениях. Понятно, что Россия, Китай и другие страны продолжат сотрудничать с Ираном. И они примут зеркальные меры в случае финансовых наказаний со стороны США.

Зеркальный ответ на будет ограничиваться лишь одной областью. Под удар также попадут торговые переговоры Трампа с Китаем и возможность усиления давления Китая на Ким Чен Ына в вопросе ядерной деэскалации.

Азия наблюдает за эволюцией Трампа с растущей тревогой. Неясно, считает ли он, что политика конфронтации с Ираном поможет ему подписать ядерное соглашения с Северной Кореей, пишет обозреватель.

Теперь у Трампа есть команда, которая разделяет его взгляды. Его советник по национальной безопасности Джон Болтон считает, что США необходимо нанести удар по иранским ядерным объектам. Болтон, по его собственным словам, еще не встречал ни одного ядерного инспектора, которому можно доверять.

Параллели с ситуацией, происходившей в преддверии иракской войны, вызывают беспокойство. Мало кто хочет повторения того промаха. Во вторник Трамп практически объявил войну Ирану.

Это уже само по себе не останется без последствий. А еще больше может пострадать положение США в мире, подытоживает автор.

Лорды - за мягкий "брексит"

Благодаря стараниям палаты лордов, обсуждающих закон о "брексите", финальная версия документа о выходе из Евросоюза будет намного мягче, пишет обозреватель Guardian Мартин Кеттл.

Первоначальный вариант законопроекта, подготовленный министром по выходу Великобритании из ЕС Дэвидом Дэвисом в сентябре прошлого года, претерпел значительные изменения.

Сначала его отредактировали в палате общин, а теперь свою руку приложили лорды. Теперь членам парламента предстоит решить, как поступить с предложенными ими изменениями.

Британское правительство на этой неделе одно за другим терпело крупные поражения в вопросе брексита.

Первое изменение было предложено епископом Лидса. Согласно этому предложению, Британия продолжит участие в европейских организациях вроде "Интерпола". Второе было выдвинуто герцогом Веллингтонским, который предложил убрать из закона конкретную дату намеченного выхода из ЕС - 29 марта 2019 года.

Однако самое масштабное предложение было внесено лейбористом Вахидом Али. Он считает, что необходимо оставить Британию в европейской экономической зоне. Таким образом, положение страны в ЕС будет сопоставимо с Норвегией, пишет автор.

Когда прошлой осенью законопроект рассматривался палатой общин, правительство Терезы Мэй получило пощечину, когда Доминик Грив внес поправку, согласно которой парламент должен будет проголосовать по финальному варианту соглашения о выходе из ЕС.

Теперь к этому добавились еще 13 поправок, внесенных палатой лордов. Это сохранение членства в таможенном союзе в той или иной форме, включение европейской хартии по правам человека в британские законы и поправка о необходимости соглашения между Британией и Ирландией о границе.

Стратегия премьера Терезы Мэй заключается в том, чтобы сохранить единство консерваторов посредством полного выхода из ЕС, выработав при этом практические компромиссы по взаимоотношениям с ЕС.

Но провал правительства по важнейшим вопросам вроде единого рынка, таможенного союза и границы с Ирландией полностью нарушает эту стратегию, отмечает автор.

Британский шахматист подсиживает Илюмжинова

Обычно шахматные баталии проходят на черно-белой доске, но недавняя стычка в Международной шахматной федерации (ФИДЕ) стала на редкость яркой, пишет Times.

Спор возник между 52-летним британским гроссмейстером Найджелом Шортом и президентом федерации россиянином Кирсаном Илюмжиновым.

Найджел Шорт запомнился благодаря своей борьбе за шахматную корону в 1993 году, когда он попытался обыграть тогдашнего чемпиона мира Гарри Каспарова.

Сейчас он пытается сместить Илюмжинова, который занимает свой пост почти 23 года. Шорта интересует, куда делись более 1 млн долларов ФИДЕ, сообщает издание.

Счет в швейцарском банке, на котором находились средства, был заморожен 30 апреля после того, как Илюмжинов попал в санкционный список министерства финансов США. Его обвинили в материальной поддержке Сирии и в представлении интересов ее правительства. Сам он все обвинения отрицает.

Шорт, который намерен побороться за пост президента ФИДЕ на выборах в сентябре, написал в "Твиттере", что его интересует судьба денег федерации. "Если был открыт новый счет на имя ФИДЕ, то почему нам об этом не сообщают? А, может, они в матрасе?", - спросил он.

Шорт сообщил изданию, что федерация отказалась отвечать на его вопросы. Казначей ФИДЕ Адриан Зигель сказал, что ни один банк не будет принимать деньги федерации, пока ее президент находится в санкционном списке. "Нам отказали практически 20 банков", - сказал он.

Он добавил, что средства были переведены в трастовую компанию, название которой он назвать отказался. Зигель критично высказался в адрес Шорта, который выступил с обвинениями, не поговорив с ним.

Попытка Найджела Шорта заменить Кирсана Илюмжинова на посту главы ФИДЕ показывает, что время шахмат, становившихся в годы холодной войны ареной противостояния идеологий, не кануло в прошлое.

Прямолинейный, колкий и иногда просто грубый Шорт не сыскал себе всеобщей любви, чтобы быть во главе шахматного мира. Но он куда больше подходит для этой роли, чем нынешний глава, полагает издание.

Илюмжинов близок к Путину, точно так же как он был близок к Саддаму Хусейну и Муаммару Каддафи. Из-за своих связей с президентом Сирии Башаром Асадом он попал под санкции.

Как и в случае с Зеппом Блаттером, Илюмжинов специализируется на построении дружбы с национальными федерациями стран третьего мира, чтобы они голосовали за него на выборах президента ФИДЕ. Гарри Каспаров и Анатолий Карпов пытались сместить его с должности, но безуспешно.

Оба они играли гораздо лучше Шорта. Теперь у англичанина есть возможность доказать, что он гораздо лучше разбирается в околошахматных интригах. Но ему понадобится всего его коварство, чтобы переиграть Илюмжинова, сообщает газета.

Обзор подготовил Геннадий Алашеев, bbcrussian.com