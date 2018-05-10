СМИ России: историческая наука как инструмент пропаганды

В обзоре российских газет 10 мая:

"Ведомости": как Россия опирается на культ Победы

Неканоническое толкование истории становится рискованным делом, пишут "Ведомости", ссылаясь на доклад "Россия против Истории. Наказание за пересмотр", который в четверг публикует международная правозащитная группа "Агора".

Высказывания по поводу исторических событий все чаще грозят россиянам привлечением к ответственности - как сами по себе, так и в качестве формального повода для преследования оппозиционно настроенных граждан или организаций, предупреждают правозащитники.

За 10 лет аналитики насчитали не менее 100 случаев ограничения свободы слова, в которых в том или ином виде присутствует исторический элемент. Наибольшую их часть (41 случай) составляют запреты книг и интернет-публикаций.

Зафиксировано также 17 случаев уголовного преследования: в одном из них дело прекращено за давностью, но в 16 других обвиняемые признаны виновными.

Авторы доклада напоминают, что попытки контролировать культурное пространство под предлогом защиты истории начались при президенте Дмитрии Медведеве в 2009 году. Была учреждена специальная комиссия, и в 2014 году в Уголовный кодекс включили специальную норму о реабилитации нацизма.

В 2017 году были осуждены уже восемь человек. Например, в мае 2017 года в Волгограде возбудили уголовное дело в отношении координатора Фонда борьбы с коррупцией Алексея Волкова в связи с публикацией в соцсетях коллажа, на котором изображался монумент "Родина-мать" с лицом, окрашенным зеленкой.

Это был намек на нападения провластных активистов на оппозиционеров с использованием зеленки, но следствие квалифицировало его как осквернение символа воинской славы России.

Издание также приводит примеры, когда суд выносил приговоры за публикацию исторических фотографий со свастикой: в Смоленске оштрафовали Полину Данилевич, выложившую в соцсети фотографию своего дома времен немецкой оккупации, а в Краснодаре - Юлию Усач, опубликовавшую советские карикатуры времен войны.

Ужесточение наказания за "неканоническую" трактовку истории связано с общей политикой ограничения свободы слова, уверен аналитик "Агоры" Дамир Гайнутдинов: в СССР власть рассматривала историческую науку как инструмент пропаганды, сейчас же патриотизм оказался чуть ли не единственной альтернативой реальным успехам.

Директор центра "Сова" Александр Верховский считает, что российский политический режим использует элементы идеологии.

Один из основных таких элементов - культ Победы, это единственный исторический момент, по которому есть консенсус власти и общества. Поэтому на него просто грех не опереться, считает Верховский.

А значение, которое государство придает историческим событиям, проецируется и на репрессивную политику.

РБК: указ выполнят за счет роста налогов

Новый майский указ обойдется минимум в 8 трлн рублей, заявили Владимир Путин и Дмитрий Медведев.

Расходы могут быть обеспечены за счет ускорения экономики. Это возможно и за счет нефтяных денег и роста налогов, пишет РБК ссылаясь на экспертов.

Пор предварительным расчетам, объем расходов для реализации всех задач, сформулированных в указе, составит 25 трлн рублей, уточнил Медведев.

В указ включены существующие приоритетные проекты, от здравоохранения и образования до экспорта и повышения производительности труда, поэтому основная часть финансовых потребностей уже учтена.

А 8 трлн рублей понадобятся для собственно новых направлений и новых задач.

Новый указ насчитывает около 150 целей и задач (против 190 в старых майских указах 2012 года), подсчитали аналитики Nordea Bank.

Номинально сдвиг приоритетов налицо, отмечают экономисты банка Татьяна Евдокимова и Денис Давыдов: 44% поставленных задач приходится на области инфраструктуры, образования и здравоохранения, тогда как в 2012 году большинство поручений касалось госуправления, армии и ОПК, социальной политики.

Вопрос в том, как обеспечить финансирование. Во-первых, власти рассчитывают на ускоренный рост ВВП. Во-вторых, власти предлагают "внимательно посмотреть" на макроэкономическую политику и налоговую систему.

Власти рассчитывают на наращивание не нефтегазовых доходов, "донастройку" и рост собираемости налогов, перераспределение внутри бюджета, использование средств Фонда национального благосостояния, а также наращивание долга, считает главный экономист банка ING по России и СНГ Дмитрий Полевой.

Одна конкретная мера вряд ли сможет значительно увеличить доходы, отмечает заведующий кафедрой госрегулирования экономики Института общественных наук РАНХиГС Владимир Климанов. Скорее всего, правительство будет действовать комплексно: увеличит налоговую нагрузку, изменит бюджетное правило и проведет бюджетный маневр.

Правительство в последние шесть лет не меняло налоговую систему, напомнил Путин. Окончательных решений по налогам власти пока не объявляли.

В последние два года обсуждалось несколько мер: налоговый маневр (снижение страховых взносов с 30 до 22% при одновременном росте НДС с 18 до 22%), введение налога с продаж, увеличение НДФЛ с 13 до 15%.

Медведев во вторник заявил, впрочем, что рост подоходного налога правительство не поддержит, как и не будет вводить прогрессивную шкалу.

"Коммерсант": амнистия для нарушителей ПДД и мигрантов

Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов предложил объявить административную амнистию, которая должна стать традиционной в связи с избранием президента.

Он считает, что надо амнистировать нарушителей правил дорожного движения и миграционного законодательства, пишет "Коммерсант".

Федотов намерен выступить с инициативой об амнистии в пятницу на заседании трех комиссий СПЧ, главы которых готовы поддержать предложение.

Глава думского комитета по конституционному законодательству Павел Крашенинников считает административную амнистию возможной в принципе.

"Надо объявить административную амнистию, которая должна стать традиционной для вновь избранного президента, как, например, во Франции", - заявил глава СПЧ.

Он считает, что она может быть объявлена отдельно или как часть общеуголовной амнистии.

"Вопрос об амнистии по случаю избрания нового президента был одним из основных во время моих многочисленных посещений СИЗО и колоний", - отметил он.

Административная амнистия может охватить тысячи нарушителей правил дорожного движения (исключая пьяных за рулем) и некоторых положений миграционного законодательства.

По его мнению, списание штрафов за нарушения ПДД не сильно обеднит государство, так как многие автолюбители их вообще не платят.

В то же время наличие штрафов за нарушения миграционного законодательства затрудняет или делает невозможным въезд в страну иностранных граждан, выдворенных из РФ, даже если они высококвалифицированные специалисты и давно работают в России.

Газета напоминает историю с узбекским журналистом "Новой газеты" Али Ферузом, который был выдворен из России за нарушение пребывания на территории РФ, пока ждал предоставления ему статуса политического беженца.

"Ведомости": Telegram создает хранилище персональных данных

Telegram создал первый сервис для своей будущей блокчейн-платформы TON (Telegram Open Network) и тестирует его в закрытом режиме, пишут "Ведомости", ссылаясь на собственные источники.

Речь идет о Telegram Passport - он позволит идентифицировать личность пользователя Telegram: все необходимые документы и данные нужно будет единожды загрузить в мессенджер, чтобы потом через Telegram мгновенно передавать их сервисам-партнерам и пользоваться их услугами.

Предполагается, что сервис сможет заработать уже к лету. В экосистеме TON будет все - от контента до различных сервисов, товаров и услуг. Внутри TON будет обращаться криптовалюта под названием Gram.

Таким образом Telegram Passport позволит уйти от анонимности криптовалютных платежей, что так беспокоит сейчас регуляторов по всему миру, объясняет Александр Филатов, партнер SP Capital.

Эта инвестиционно-консалтинговая компания сама инвестировала в TON и помогала Telegram привлекать других инвесторов.

Ближайшие конкуренты Telegram Passport - зрелые системы, позволяющие авторизоваться на сторонних сайтах через Google, Facebook, Windows Life и другие, сравнивает Дмитрий Уфаев, руководитель российского подразделения одного из крупнейших мировых производителей оборудования для обработки операций на рынке криптовалют - BitFury.

Telegram сможет их обойти, обеспечив большую приватность и сохранность данных, говорит Уфаев.

Что еще почитать:

В чем слабость новой структуры правительства, об этом на страницах РБК рассуждает руководитель программы Московского центра Карнеги Андрей Колесников. Он полагает, что реальная задача для нового правительства - это бюджетный маневр в социальной сфере. Однако не стоит ждать прорывов, о которых говорил Путин на инаугурации. https://www.rbc.ru/newspaper/2018/05/10/5af1577c9a79476457ba6f77

Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си