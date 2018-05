Извержение вулкана Килауэа: почему лава внезапно остановилась?

Правообладатель иллюстрации US Geological Survey Image caption Фонтаны из раскаленной лавы - фотография сделана 5 мая

Потоки лавы, достигающей температуры 1000 градусов Цельсия, и испарения ядовитых газов, проникающие в воздух через трещины в земле, заставили сотни жителей Гавайев покинуть свои дома.

Извержение вулкана Килауэа - одного из самых активных действующих вулканов в мире - произошло на прошлой неделе. С тех пор медленно текущие потоки лавы покрыли площадь в 40 гектаров, сминая и испепеляя все на своем пути, в том числе автомобиль, попавшийся на дороге.

Через несколько дней после мощного взрыва вулкана, сопровождавшегося выбросом пепла и раскаленных камней в атмосферу, потоки лавы внезапно остановили свое продвижение.

Для вулканологов поведение Килауэа остается во многом загадочным.

Когда же закончится это извержение?

С технической точки зрения вялотекущее извержение Килауэа продолжается уже 35 лет, просто сейчас наступила активная фаза.

Этот вулкан не засыпает в течение нескольких тысяч лет. Из трех действующих вулканов на Гавайях Килауэа - самый молодой и самый буйный.

Определить заранее, когда закончится цикл извержения, длящийся уже треть века, почти невозможно, говорит вулканолог Хейзел Раймер. Это из-за того, что количество магмы в недрах острова за долгие годы не уменьшилось.

Но есть способы предсказать, когда закончится выброс лавы и камней в атмосферу - тут все зависит от давления внутри горы.

Почему вулканы извергаются?

Вулкан можно сравнить с водопроводной системой, с той разницей, что "трубы" уходят на много километров вглубь земли и наполнены не водой, а раскаленной магмой.

Лава вытекает из "крана", который сообщается с каналами под земной поверхностью и через жерло - с большим кратером, который держит всю массу магмы, подобно тому как водохранилище держит воду.

Выходя на поверхность, магма превращается в лаву и растекается по земле. Однако под землей магма не такая текучая - она движется по каналам медленно, продавливая себе путь сквозь щели между твердых пород. Это движение иногда вызывает землетрясения.

Если давление на глубине в несколько километров оказывается достаточно большим, его сила выбрасывает магму наверх через жерло кратера, через новые подземные каналы и через трещины в земной коре.

За время извержения Килауэа на Гавайях возникло уже 14 таких новых трещин. Движение магмы в недрах нарастало много лет и в итоге привело к землетрясению, которое в свою очередь спровоцировало извержение.

Но что стало причиной именно этого извержения и почему оно протекает именно таким образом - с переполнением озера лавы и его последующим опаданием, - этого вулканологи пока не объяснили.

Уровень магмы внутри кратера сильно упал - на 200 м. Почему ее объем так резко меняется и куда делись излишки, непонятно, говорит Джанин Криппнер.

Правообладатель иллюстрации USGS Image caption Вулкан выбросил в атмосферу гигантский столб пепла 4 мая, вызвав землетрясение магнитудой 6,9

Когда это всё кончится?

Лучший способ предсказать, когда извержение лавы начнет ослабевать, - измерить давление в глубине под земной поверхностью.

Исследователи также замеряют сейсмическую активность, по которой прогнозируются землетрясения. Если земная кора нестабильна, это признак того, что давление магмы в глубине остается высоким.

Для измерения перемещений участков земной поверхности используют даже системы GPS.

Пока приток магмы к жерлу сохраняется, извержение не остановится. Лава так и будет заливать все вокруг, считает профессор Стив Спаркс.

Что будет, когда извержение ослабеет?

Лава может остывать неделями, особенно если она вязкая и густая. Когда эта масса достаточно охладится, ее можно будет счистить с дорог бульдозером.

К счастью, в условиях тропического климата Гавайев природа восстанавливается быстро, и можно надеяться, что растительность на выжженной земле появится в течение нескольких месяцев.

Но в каком году это произойдет, остается загадкой.