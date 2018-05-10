Извержение вулкана Килауэа: почему лава внезапно остановилась?
Потоки лавы, достигающей температуры 1000 градусов Цельсия, и испарения ядовитых газов, проникающие в воздух через трещины в земле, заставили сотни жителей Гавайев покинуть свои дома.
Извержение вулкана Килауэа - одного из самых активных действующих вулканов в мире - произошло на прошлой неделе. С тех пор медленно текущие потоки лавы покрыли площадь в 40 гектаров, сминая и испепеляя все на своем пути, в том числе автомобиль, попавшийся на дороге.
Через несколько дней после мощного взрыва вулкана, сопровождавшегося выбросом пепла и раскаленных камней в атмосферу, потоки лавы внезапно остановили свое продвижение.
Для вулканологов поведение Килауэа остается во многом загадочным.
Когда же закончится это извержение?
С технической точки зрения вялотекущее извержение Килауэа продолжается уже 35 лет, просто сейчас наступила активная фаза.
Этот вулкан не засыпает в течение нескольких тысяч лет. Из трех действующих вулканов на Гавайях Килауэа - самый молодой и самый буйный.
Определить заранее, когда закончится цикл извержения, длящийся уже треть века, почти невозможно, говорит вулканолог Хейзел Раймер. Это из-за того, что количество магмы в недрах острова за долгие годы не уменьшилось.
Но есть способы предсказать, когда закончится выброс лавы и камней в атмосферу - тут все зависит от давления внутри горы.
Почему вулканы извергаются?
Вулкан можно сравнить с водопроводной системой, с той разницей, что "трубы" уходят на много километров вглубь земли и наполнены не водой, а раскаленной магмой.
Лава вытекает из "крана", который сообщается с каналами под земной поверхностью и через жерло - с большим кратером, который держит всю массу магмы, подобно тому как водохранилище держит воду.
Выходя на поверхность, магма превращается в лаву и растекается по земле. Однако под землей магма не такая текучая - она движется по каналам медленно, продавливая себе путь сквозь щели между твердых пород. Это движение иногда вызывает землетрясения.
Если давление на глубине в несколько километров оказывается достаточно большим, его сила выбрасывает магму наверх через жерло кратера, через новые подземные каналы и через трещины в земной коре.
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За время извержения Килауэа на Гавайях возникло уже 14 таких новых трещин. Движение магмы в недрах нарастало много лет и в итоге привело к землетрясению, которое в свою очередь спровоцировало извержение.
The specific cause of this eruption - what made the lava lake overflow and then collapse - hasn't been explained yet.
Но что стало причиной именно этого извержения и почему оно протекает именно таким образом - с переполнением озера лавы и его последующим опаданием, - этого вулканологи пока не объяснили.
Уровень магмы внутри кратера сильно упал - на 200 м. Почему ее объем так резко меняется и куда делись излишки, непонятно, говорит Джанин Криппнер.
Когда это всё кончится?
Лучший способ предсказать, когда извержение лавы начнет ослабевать, - измерить давление в глубине под земной поверхностью.
Исследователи также замеряют сейсмическую активность, по которой прогнозируются землетрясения. Если земная кора нестабильна, это признак того, что давление магмы в глубине остается высоким.
Для измерения перемещений участков земной поверхности используют даже системы GPS.
Пока приток магмы к жерлу сохраняется, извержение не остановится. Лава так и будет заливать все вокруг, считает профессор Стив Спаркс.
Что будет, когда извержение ослабеет?
Лава может остывать неделями, особенно если она вязкая и густая. Когда эта масса достаточно охладится, ее можно будет счистить с дорог бульдозером.
К счастью, в условиях тропического климата Гавайев природа восстанавливается быстро, и можно надеяться, что растительность на выжженной земле появится в течение нескольких месяцев.
Но в каком году это произойдет, остается загадкой.