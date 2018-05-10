92-летний пенсионер-перебежчик станет самым старым премьер-министром в мире

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Махатхир Мохамад

Девяностодвухлетний бывший премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад произвел мирный переворот в малайзийской политике, перейдя на сторону оппозиции и разгромив на выборах правящую партию, от имени которой сам руководил правительством более 20 лет.

Результаты всеобщих выборов поразили страну - впервые за 60 лет потерпела поражение коалиция Народный фронт. Оппозиционный "Альянс надежды" под руководством Махатхира получил 113 из 222 мест в парламенте, а правящей партии досталось лишь 79 мест.

Выдержав 12-часовую паузу после объявления итогов выборов, король официально поручил бывшему (и очевидно, будущему) премьеру заняться формированием кабинета министров. Раньше такой паузы король не делал - видимо, во дворце размышляли, как поступить в новой политической ситуации.

Махатхир уже занимал пост премьер-министра с 1981 по 2003 годы, заслужив репутацию "железной руки".

Правящая коалиция в Малайзии с того момента, как страна обрела независимость от Великобритании в 1957 году.

"Да, я все еще жив"

Политический долгожитель вернулся в политику и неожиданно возглавил оппозицию после того, как премьер-министра страны Наджиба Разака обвинили в коррупции. Раньше Разак считался протеже Мохамада Махатхира, а "Альянс надежды" неоднократно критиковал Махатхира за авторитарный стиль правления.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Чтобы отметить победу, ликующие сторонники Махатхира вышли на улицы Куала-Лумпура.

"Да, да, я еще жив", - заявил Махатхир на пресс-конференции рано утром в четверг. И пообещал по случаю победы "Альянса надежды" устроить для граждан два выходных праздничных дня.

Малайзийская пресса высказывала опасения, что плавная передача власти после такого неожиданного политического поворота будет проблематична. Действующий премьер Наджиб Разак заявил, что примет вердикт народа, хотя так и не признал своего поражения.

Кроме того, перед днем голосования наблюдатели предупреждали о возможных нарушениях на выборах: включении в списки избирателей умерших граждан и о других лазейках для фальсификаций. Однако правительство обещало обеспечить честное волеизъявление.

Как Махатхиру удалось победить?

Чтобы отметить победу, ликующие сторонники Махатхира вышли на улицы Куала-Лумпура и других городов.

Вопрос о том, кто кому больше помог - Махатхир Мохамад оппозиции или оппозиция Махатхиру, остается открытым. По мнению обозревателей, личность политического патриарха оказалась весьма привлекательна для избирателей - во-первых, потому что его имя ассоциируется с годами бурного экономического роста.

За время пребывания Махатхира у власти в 80-е и 90-е годы Малайзия стала одним из "новых азиатских тигров" - стран, вырвавшихся из "третьего" мира в число ведущих высокотехнологичных экономик мира.

Во-вторых, он представляет самую многочисленную этническую группу в Малайзии.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Что будет с потерпевшим поражение премьером Наджибом Разаком - неясно. Его обвиняют в растрате миллиардов долларов из национального стабфонда.

Примирение с врагом

Чтобы вызвать доверие разочаровавшихся во власти избирателей, Мохатхир не только объявил, что покидает правящую партию из-за ее "коррумпированности" - он также примирился со своим давним врагом, популярным оппозиционером Анваром Ибрагимом, которого когда-то отправил на скамью подсудимых.

В "прошлой" политической жизни Махатхир был авторитарным лидером - под предлогом наведения порядка в стране он использовал неоднозначное законодательство для борьбы с оппонентами.

Отстранение от должности Анвара Ибрагима, в 90-е годы бывшего заместителем и даже возможным преемником Махатхира, стало одним из самых ярких таких эпизодов.

Когда Анвар заявил о необходимости реформ, ему предъявили обвинения в коррупции и в гомосексуализме (который является преступлением в Малайзии, где ислам - ведущая религия). Сторонники Анвара заявляли, что обвинения сфабрикованы.

Суд вынес оправдательный приговор, однако после череды апелляций и новых процессов, сопровождавшихся уличными протестами, Анвар был приговорен к нескольким срокам заключения. Арестам подвергалась и его дочь.

Внезапный разворот в политических убеждениях отразился и на отношении бывшего премьера к своему оппоненту.

В этом году в ходе предвыборной кампании Махатхир пообещал добиться для Анвара королевского помилования, и более того - права вновь баллотироваться на выборные должности. Девяностодвухлетний политик заявил, что собирается пробыть во главе правительства не более двух лет, а затем готов передать этот пост Анвару Ибрагиму.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Мусульмане, составляющее большинство населения Малайзии, активно голосовали

"Впереди - гора проблем"

Джонатан Хед, корреспондент Би-би-си по юго-восточной Азии

Этим утром Малайзия проснулась в совершенно новой ситуации: впервые в истории страны власть сменится, хотя и перейдет в руки человека, уже занимавшего пост лидера. Возникает множество неясностей.

Как будет передавать власть "Национальный фронт" - партия, в разных формах правящая страной с момента обретения ею независимости и ставшая частью всех государственных органов?

Насколько слаженно сможет работать в правительстве разношерстная коалиция, главным объединяющим фактором для оторой было желание вытеснить Наджиба Разака?

Насколько будет воплощен план помилования оппозиционного лидера Анвара Ибрахима, и сможет ли Махатхир через два года передать ему премьерство?

А также - как поступит новая власть с Наджибом и его привыкшей жить на широкую ногу женой, обвиняемых в хищениях и коррупции? Плевок в адрес власти со стороны малайзийских избирателей оказался внушительным.

Когда стихнут фанфары победы, новому (старому) лидеру и поддержавшим его гражданам придется иметь дело с целой горой новых для страны проблем.