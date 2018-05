Свадьба Меган Маркл и принца Гарри в вопросах и ответах

Правообладатель иллюстрации Alexi Lubomirski Image caption Сотни миллионов людей по всему миру примкнут к экранам телевизоров, чтобы увидеть свадьбу британского принца и актрисы

19 мая, в субботу, весь мир будет наблюдать, как британский принц женится на американской актрисе.

Сказочная свадьба уже взбудоражила поклонников британской королевской семьи от Голливуда до Гонконга, но многие из них задают вопросы, которые не пришли бы в голову британцу.

Кто, собственно, жених и невеста?

Принц Гарри, внук королевы Елизаветы II и сын принца Уэльского и принцессы Дианы, женится на американской актрисе Меган Маркл.

Принц Гарри - шестой в списке наследников британского престола. Меган Маркл больше всего известна своей ролью в телесериале "Форс-мажоры" (Suits).

Их познакомили общие друзья в 2016 году. Принц предложил ей руку и сердце в один прекрасный вечер, когда они вместе жарили курицу.

Какого числа будет свадьба?

Они поженятся в субботу, 19 мая 2018 года.

Во сколько начнется церемония?

Церемония начнется в полдень по летнему британскому времени, в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Это означает, что если вы хотите увидеть происходящее в Москве, вам следует включить телевизор или найти прямую трансляцию в интернете в 14:00, 16:30 в Дели и в 19:00 в Пекине. В Северной Америке будет раннее утро.

Правообладатель иллюстрации Huw Evans picture agency Image caption Гарри и Меган объявили о своей помолвке 27 ноября 2017 года

Как можно будет посмотреть свадьбу?

Русская служба Би-би-си будет транслировать происходящее на своем сайте, а также в "Фейсбуке".

Свадьба также будет транслироваться английским сайтом Би-би-си, а также Всемирной службой Би-би-си, BBC America и BBC Canada.

Те, кто предпочитают радио, могут настроиться на волну радио Всемирной службы Би-би-си или BBC Radio 2.

Телеканалы Би-би-си начнут трансляцию в 09:00 по британскому местному времени.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption После свадьбы молодожены проедут по улицам Виндзора в этой открытой карете

Что произойдет после свадьбы?

Выйдя из церкви, молодожены проедут через Виндзор, где и находится Виндзорский замок - одна из официальных резиденций королевы.

Принц Гарри и Меган Маркл решили ехать на открытом ландо типа "Аскот". Эту карету королевская семья использует во время официальных церемоний.

Процессия закончится в Георгиевском зале в Виндзорском замке, где будет торжественный обед, на который приглашены 600 человек.

Ближе к вечеру молодожены отправятся в находящийся неподалеку Фрогмор-хаус - загородную резиденцию королевской семьи, где соберутся 200 их ближайших друзей.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Фрогмор-хаус - загородная резиденция королевской семьи в графстве Беркшир, построенная в XVII веке

Какое мне до этого дело?

Вы романтик? Вы плачете на свадьбах? Интересует ли вас жизнь знаменитостей?

Если вы ответили "да" хотя бы на один из этих вопросов, то, скорее всего, будете смотреть трансляцию королевской свадьбы, которая наверняка будет экстравагантным шоу любви и традиций.

Вне зависимости от того, живете ли вы в стране с монархическим строем или нет, и даже если вы выступаете против самого института монархии, разве можно удержаться и не посмотреть на весь этот гламур, пышность и романтику?

Можно ли приехать в Великобританию и увидеть все своими глазами?

Неприглашенных гостей, проникших на свадьбу, могут поместить под стражу.

Но поклонники королевской семьи могут приехать в Виндзор на время свадьбы и увидеть процессию молодоженов по улицам города.

Однако очереди везде будут огромными, улицы будут забиты людьми, а все гостиничные номера на этот день уже зарезервированы.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Свадьба состоится в Виндзорском замке

Замрет ли жизнь в Великобритании?

Нет, но в этот день в Виндзор лучше не ездить, если только вы не поклонник огромных толп.

Конечно, для британского телевидения это архиважное событие, но не стоит забывать, что свадьба пройдет в субботу, и для многих британцев это будут самые обычные выходные.

Кроме того, в этот же день состоится финальный матч Кубка Англии по футболу, а для болельщиков это событие гораздо важнее, чем королевская свадьба.

Сколько людей будут смотреть трансляцию церемонии?

В 2011 году более 24 миллионов британцев смотрели трансляцию женитьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Больше людей смотрели финальный матч Чемпионата мира по футболу в 1966 году (32,3 млн) и похороны принцессы Дианы в 1997 году (32,1 млн).

Но в цифровую эпоху у людей больше выбора, где именно смотреть ту или иную программу, и аудитория Би-би-си на всех платформах, вместе взятых, в 2011 году достигла 34 миллионов человек.

Ожидается, что сотни миллионов людей по всему миру будут смотреть свадьбу Гарри и Меган.

В самой Британии правительство разрешило пабам закрываться позже обычного вечером в пятницу перед свадьбой и в субботу.

Как будет выглядеть свадебная церемония?

Королева - глава Церкви Англии, которая входит в Англиканское сообщество, одно из ответвления протестантизма.

Из этого следует, что члены королевской семьи должны быть англиканами. Меган Маркл была крещена архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби.

Джастин Уэлби также будет венчать Гарри и Меган. Во время службы будут возноситься молитвы, звучать песнопения, а также зачитываться отрывки из Библии.

В службе примет участие хор Karen Gibson and The Kingdom Choir, исполняющие музыку в стиле госпел, а также виолончелист Шеку Канне-Мэйсон, и, конечно, традиционный англиканский хор.

Image caption Свадьба принца Чарльза и Дианы Спенсер в 1981 году

Станет ли Меган Маркл принцессой?

На то, кто и когда может называть себя принцессой, существует множество правил.

После вступления в брак официальный титул Меган будет Ее Королевское Высочество принцесса Генри Уэльская.

Но лишь люди, родившиеся в составе королевской семьи, могут добавлять титул "принцесса" к своему имени.

Скорее всего, королева наградит молодоженов герцогством, как она сделала после женитьбы Уильяма и Кейт, которые стали герцогом и герцогиней Кембриджскими.

Как только у Гарри и Меган будет герцогство (это титул, а не конкретный район страны в их распоряжении), Меган Маркл станет герцогиней.

Диана никогда официально не была принцессой Дианой.

Она была просто принцессой Уэльской, а после развода с принцем Чарльзом стала Дианой, принцессой Уэльской.

Будет ли на голове Меган Маркл тиара?

Вне зависимости от своего будущего титула, Меган Маркл, несомненно, будет носить королевские "побрякушки".

Леди Диана оставила свои ювелирные украшения в наследство сыновьям, чтобы те передали их своим будущим женам.

Герцогиня Кембриджская не раз носила украшения, унаследованные от Дианы, а также украшения самой королевы.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По всему миру люди уже организуют королевские пати

Кто будет приглашен?

Мало кто из знаменитостей подтвердил, что они были приглашены на свадьбу, но имена некоторых можно относительно легко угадать.

Сэр Элтон Джон отменил два концерта, которые должны были состояться примерно в дату королевской свадьбы, объяснив это нестыковкой запланированных мероприятий.

Мелани Браун намекнула, что она и остальные Spice Girls также получили приглашение.

Также известно, что Меган Маркл близко дружит с Сереной Уильямс.

Можно предположить, что принц Гарри пригласил множество своих родственников.

Кроме его матери и мачехи, герцогини Корнуолльской, братьев и сестер принца Чарльза и их детей, на свадьбу, скорее всего, приглашены его кузены и их родители.

К алтарю Меган Маркл подведет ее отец Томас Маркл.

Томас Маркл, ушедший на пенсию художник по свету, который живет в Мексике, был замечен в местном кафе Starbucks с книгой об истории Великобритании.

Мать Меган Дория Радлан также, насколько известно, приезжает в Виндзор.

Кроме того, около 1200 человек, в основном простых людей, многие из которых занимаются благотворительностью, приглашены на время свадьбы внутрь самого Виндзорского замка.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Свадьбу принца Уильяма и Кейт смотрели по телевизору более 24 миллионов британцев. Принц Гарри был шафером Уильяма

Кого не пригласили?

Какое-то время ходили слухи, что президент Трамп, который как-то раз шутил, как он хотел бы организовать свидание с Дианой, матерью Гарри, не получил бы приглашения на свадьбу, хотя его предшественник, президент Обама, который дружит с принцем Гарри, был бы приглашен.

Но в конце концов было решено не приглашать на свадьбу никаких политиков. Это, несомненно, обрадовало Даунинг-стрит, где явно не предвкушали необходимости объяснять хозяину Белого дома, почему его не пригласили.

Так что на свадьбе не будет ни премьер-министра Терезы Мэй, ни лидера лейбористов Джереми Корбина, ни Трампа, ни Обамы.

У Меган Маркл плохие отношение с двумя дочерьми ее отца от первого брака, и они наверняка тоже не были приглашены.

Кто войдет в свиту молодоженов?

Уже известно, что шафером будет принц Уильям, у которого на его собственной свадьбе был в этой роли принц Гарри.

"Месть сладка", - сказал принц Уильям.

Традиционной подружки невесты у Меган Маркл не будет, а сопровождать ее будут дети (естественно, что не ее - у нее детей пока нет).

Есть ли правила, кто будет сидеть на каком месте?

Близкие члены семьи сидят как можно ближе к алтарю, перед которым стоят молодожены.

Когда принц Уильям женился в 2011 году на Кейт, ее мать Кэрол Миддлтон сидела рядом с королевой.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В 2011 году родственницы Кейт и Уильяма пришли на свадьбу в необычных шляпках

Почему женщины приходят на королевские свадьбы в странных шляпках?

Невероятное разнообразие всевозможных шапочек можно считать лучшим вкладом британцев в мировую культуру в том, что касается одежды.

Но как появилась эта традиция?

Веками женщины прикрывали свои волосы на публике, демонстрируя тем самым скромность и благопристойность.

Эта традиция отмерла в 1950-е годы, но женщины продолжают покрывать голову в особых случаях, например, в церкви.

Согласно королевскому протоколу, все члены королевской семьи женского пола должны покрывать голову во время официальных мероприятий. Меган Маркл уже следует этой традиции.

Как будет выглядеть прием гостей после церковной службы?

Платного буфета не будет.

Хотя меню обеда и ужина свадебного дня еще не обнародованы, можно быть уверенным, что нехватки шампанского ощущаться не будет.

На данный момент статус официального поставщика королевского двора есть у восьми производителей шампанского.

На свадьбе самой королевы гостям предлагалось шампанское "Боллинджер", но среди поставщиков есть и "Вдова Клико" и "Моэт и Шандон".

Почему свадебный торт печет американка?

Меган Маркл решила отказаться от традиции королевской семьи кормить гостей тортом с цукатами.

Вместо этого на ее свадьбе будет традиционный американский белый свадебный торт, который испечет американка Клэр Птак.

Как и Меган Маркл, Клэр Птак выросла в Калифорнии и сейчас живет в Лондоне.

У нее своя кондитерская в районе Хакни, и она делает упор на использование органических ингредиентов в соответствии с временем года.

Для королевской свадьбы она готовит лимонно-бузинный торт, который, по ее словам, "отразит вкус весны".

Торт будет покрыт сливочным кремом и украшен лепестками цветов, говорится в пресс-релизе Кенсингтонского дворца.

Диджей или поп-группа?

Скорее всего, поп-группа.

Если слухи соответствуют действительности, и Spice Girls были приглашены на свадьбу, то, может быть, их хит "Двое стали одним" (Two Become One) будет исполняться во время первого танца свежеиспеченной супружеской четы.

Или же сэр Элтон Джон встанет и исполнит "Чувствуете ли вы сегодня любовь?" (Can You Feel The Love Tonight).

Нам, конечно, неизвестно, какую музыку будут играть на приеме, но газета Sun пишет, что Гарри и Меган решили начать вечер с песни Уитни Хьюстон "Я хочу с кем-то потанцевать" (I Wanna Dance With Somebody).

Правообладатель иллюстрации (C) British Broadcasting Corporation Image caption Первый поцелуй после замужества Уильяма и Кейт

Чем эта свадьба будет отличаться от свадьбы герцога и герцогини Кембриджских?

В отличие от своего старшего брата, принц Гарри вряд ли унаследует престол, и, соответственно, его свадьба будет менее пышной (по королевским понятиям).

Посмотрите, например, на саму дату женитьбы.

Принц Уильям женился 29 апреля 2011 года, что вынудило правительство объявить этот день выходным, чтобы народ мог посмотреть свадьбу по телевизору.

На этот раз никаких новых выходных у британцев не будет, так как свадьба состоится в субботу, 19 мая.

В отличие от Уильяма и Кейт, Гарри и Меган не будут венчаться в Вестминстерском аббатстве, где также венчались сестра и брат его отца, и, само собой, его бабушка, королева Елизавета II.

Так что свадьба принца Гарри и Меган Маркл будет более камерной - в часовне Святого Георгия могут поместиться всего 800 человек, в отличие от Вестминстерского аббатства, которое вмещает 1900 человек.

Статья Робин Левинсон-Кинг