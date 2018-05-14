Кудрин в Счетной палате - ни реформ, ни реформатора

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Назначение Алексея Кудрина на пост главы Счетной палаты России противоречит его образу реформатора, считают опрошенные Би-би-си эксперты. По их мнению, еще это говорит о том, что у нового витка экономических реформ, к которым призывал Кудрин, нет политической поддержки.

Бывший министр финансов России, глава Центра стратегических разработок принял предложение возглавить Счетную палату. Об этом он объявил после консультаций с фракцией "Единая Россия" в Госдуме, которые продолжались больше часа.

По словам Кудрина, он считает Счетную палату "достаточно интересным и эффективным институтом мониторинга выполнения государственных целей", чему он "посвящал свое время в последние годы". А других предложений - о работе в Кремле или правительстве - ему и не поступало, признался Кудрин.

"Я могу сегодня открыть, что мне не предлагали этого, - сказал он, отвечая на вопрос Би-би-си. - Я не выбирал среди других предложений".

У себя в "Фейсбуке" Кудрин обозначил четыре принципа работы Счетной палаты, которых он намерен придерживаться. Это контроль за расходованием средств на госпрограммф и национальные проекты, цифровизация процессов контроля и повышение открытости аудита. Кроме того, Кудрин призвал предотвращать коррупцию.

Как складывалась карьера Кудрина после отставки?

Кудрин ушел в отставку с поста вице-премьера и министра финансов в сентябре 2011 года после публичного конфликта с Дмитрием Медведевым, когда тот был президентом России.

Сразу после отставки Кудрину прочили скорое возвращение во власть. К примеру, в 2011 году глава ВТБ Андрей Костин не исключал, что экс-министр возглавит Центробанк России. Кроме того, СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Кудрин может занять пост в администрации президента. Но поста в госорганах он так и не получил.

В итоге в 2012 году Кудрин и еще три десятка экспертов выступили с заявлением о создании Комитета гражданских инициатив (КГИ). КГИ за это время неоднократно выступал с предложениями по реформированию судебной системы, правоохранительных органов, госаппарата. А Кудрин публично призывал к реформам и предлагал рецепты для повышения экономического роста.

В апреле 2016 года он получил пост председателя совета Центра стратегических разработок (ЦСР) и стал заместителем председателя экономического совета при президенте. Он приступил к написанию программы экономического развития России с 2018-го по 2024 год - на следующий президентский цикл.

Так он получил возможность писать программу реформ вне правительства. "Ведомости" в ноябре 2017 года писали, что Кудрин стал активнее сотрудничать с администрацией президента - обсуждать с чиновниками эту стратегию.

Однако знакомый Кудрина говорил Би-би-си, что экс-министру финансов все же "не хватало полномочий". Он не получил формальной должности в администрации президента или правительстве, и продвижение программы не всегда было простым.

После выборов президента слухи о том, что Кудрин вернется во власть, возобновились. В мае газета Financial Times, а позже и агентство Блумберг писали, что президент Владимир Путин может назначить Кудрина на высокий пост, чтобы тот занялся налаживанием связей с Западом и восстановлением экономики.

Блумберг при этом отмечал, что "противовесом" Кудрину планировалось сделать помощника президента по экономике Андрей Белоусова, который мог бы стать вице-премьером. Но когда Медведев, сохранивший пост премьера, назвал своих будущих заместителей, Белоусова среди них не оказалось.

Позже стало известно, что Кудрину предложили занять пост главы Счетной палаты. А сам он заявил, что других предложений о трудоустройстве, в том числе о работе в Кремле, он не получал.

Что это значит для реформатора Кудрина?

"Давать предложения по экономике - не функционал Счетной палаты. Ее функционал - контроль. По сути это возврат Кудрина на ту стадию, в которой он находился в конце 90-ых годов. Руководитель контрольного управления администрации президента", - считает политолог Евгений Минченко.

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Счетная палата не выглядит политическим органом, констатирует эксперт.

Счетная палата - это контрольный орган, не имеющего политического веса, соглашается Би-би-си профессор МГИМО Валерий Соловей.

"Это означает, что надежды господина Кудрина на пост помощника президента не оправдались. Слабая замена тому, на что он рассчитывал. Трудно это назвать возвращением в политическую обойму. Это не понижение, но никакое и не повышение. Репутационно он ничего не выиграл", - полагает он.

Это назначение дает Кудрину относительно высокий статус и отчасти страхует от критики парламента, считает глава фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов. Идея отправить Кудрина в Счетную палату принадлежала "Единой России", которая раньше жестко критиковала Кудрина.

"Но в целом [назначение] снижает уровень ожиданий от полномочий и карьеры Кудрина, возвращает его в нишу финансиста, а не реформатора, как он себя позиционировал в ЦСР", - говорит эксперт.

"Пока решение о Счетной палате не показывает, что у нового витка экономических реформ есть мощная политическая и аппаратная поддержка", - резюмирует Виноградов.

Кудрин же не согласился с тем, что по новому составу правительства, можно судить об отказе от реформ, которые он предлагал. "И [Антон] Cилуанов, и [Татьяна] Голикова, и [Алексей] Гордеев, и [Дмитрий] Козак - мы с ними работали, и я не считаю, что это люди, которые не способны проводить реформы. Цели поставлены очень амбициозные, состав правительства очень профессиональный", - сказал он журналистам.

Какие полномочия у Счетной палаты?

С 2013 года пост главы Счетной палаты занимает Татьяна Голикова. Теперь она должна стать вице-премьером, курирующим социальную политику и здравоохранение. Ее в числе своих заместителей анонсировал Медведев.

Для Голиковой назначение в Счетную палату было скорее продвижением вверх по карьерной лестнице. Туда она бывший министр здравоохранений перешла из администрации президента, где была помощником президента, но не ключевые - Голикова курировала вопросы социально-экономического развития Абхазии и Южной Осетии.

Перед приходом Голиковой полномочия Счетной палаты были расширены. Аудиторы получили возможность проверять не только госорганы, но и госкомпании.

Счетная палата проверяла использование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), которые получили компании для реализации инфраструктурных проектов. Также она проверяла и расходование средств Резервного фонда.

В частности, под огнем критики аудиторов оказалось РЖД, которое получила средства ФНБ на проект БАМа и Транссиба. Счетная палата в 2016 году писала, что большую часть денег госмонополия не тратила на проект, а размещала на банковских депозитах.

В том же году Счетная палата после проверки "Сколково" обратилась в прокуратуру. По итогам проверки, к примеру, выяснилось, что у инновационного центра государственных средств больше, чем нужно, на зарплаты он тратит больше, чем на гранты.

По данным самой Счетной палаты, за первую половину 2017 года по результатам ее проверок в России возбудили десять уголовных дел.

В течение последующих нескольких лет эти полномочия еще расширялись. Аудиторы, к примеру, в 2017 году получили возможность контролировать исполнение бюджетов Фонда социального страхования, Фонда обязательного медицинского страхования и пенсионного фонда. Общий бюджет всех трех фондов более 11 трлн рублей в этом году.

Кроме того, Голикова в отличие от своего предшественника Сергея Степашина начала активно комментировать вопросы экономической повестки. Особенно часто она критиковала бюджетные вопросы, которыми сама занималась в минфине.

В частности, Голикова неоднократно указывала на рост долгов в регионах и указывала на проблемы с бюджетными процессами в регионах. А еще неоднократно указывала на ошибки минфина при составлении прогноза по доходам бюджета.