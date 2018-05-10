Наказание за вмешательство в выборы в России. Как это будет работать?

Правообладатель иллюстрации OLGA MALTSEVA/AFP/Getty Images Image caption Если организация будет способствовать или препятствовать выдвижению кандидатов на выборах, ее деятельность в России будет запрещена

В России могут запретить иностранные организации, которые заподозрят в попытке вмешиваться в выборы.

Законопроект в четверг в Госдуму внесли депутаты от всех парламентских фракций - а это признак, что он, скорее всего, будет принят.

Поправки вносятся в так называемый закон Димы Яковлева, однако сирот он не коснется. Речь идет только о новом критерии - вмешательстве в выборы - для признания той или иной организации нежелательной, а значит и запрещенной.

Решения о том, какие организации признаются нежелательными, принимает Генпрокуратура России по согласованию с министерством иностранных дел.

В чем новшество?

В список "нежелательных" теперь могут попасть иностранные организации, которые будут помогать или мешать выдвигаться и избираться кандидатам на выборах. Также нежелательными будут признаваться организации, которые будут заинтересованы в определенном результате на выборах или референдумах.

Что конкретно значит помогать или мешать кандидатам, а также что имеется в виду под заинтересованностью в том или ином исходе выборов, в документе не прописано.

Исключение в законопроекте делается только для международных наблюдателей.

Один из авторов законопроекта, зампредседателя комитета Госдумы Юрий Синельщиков (КПРФ) сказал Би-би-си, что документ носит технический характер.

"Все это в принципе в законе есть, мы просто конкретизировали немного. Мы попытались сделать так, чтобы у прокурора был понятный инструмент для работы", - заявил депутат.

Председатель президентского совета по правам человека Михаил Федотов назвал законопроект очередным витком "санкционной войны" России и США, которую давно пора прекратить. "Сами по себе предлагаемые поправки ровным счетом ничего не означают, но они не улучшают обстановку в российско-американских отношениях. Давно пора остановиться", - заявил он Интерфаксу.

Бывший сенатор, адвокат Константин Добрынин считает, что этот законопроект - "типичный пример так называемых согласованных или спущенных сверху охранительных законопроектов".

Чего уже нельзя?

Так называемый закон Димы Яковлева, который в оригинале называется "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации", был принят в декабре 2012 года. Он стал ответом на принятый в США акт Магнитского. Закон ввел запрет на усыновление российских детей гражданам США.

В 2015 году в этот закон были внесены поправки, которые ввели понятие нежелательных организаций и ограничения для них.

Нежелательной признается иностранная или международная организация, "представляющая угрозу основам конституционного строя, обороноспособности страны или безопасности государства", говорится в законе.

Таким организациям запрещено создавать свои подразделения и осуществлять любые проекты, проводить какие-либо финансовые операции и создавать юридические лица, издавать и распространять какие-либо информационные материалы, в том числе в интернете. За нарушения закона предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Кого может коснуться?

Сейчас в списке содержится 14 нежелательных организаций.

Последними накануне президентских выборов 18 марта в реестр попали две иностранные организации, которые занимаются выборной тематикой. Это немецкая "Европейская платформа за демократические выборы" и литовский "Международный центр электоральных исследований".

Именно после включения этих организаций власти решили внести поправки в законопроект, считает сопредседатель движения "Голос" Григорий Мельконьянц.

"Насколько мне известно, власти стали получать запросы от международных организаций с просьбой объяснить, почему эти организации были признаны нежелательными, то есть по сути запрещены. А в действующем законе пункта о выборах нет, поэтому власти придумали этот законопроект, чтобы юридически оправдаться, хотя задним числом этого сделать уже не получится", - говорит Мельконьянц.

Генпрокурор Юрий Чайка в апреле во время отчета перед Советом Федерации говорил, что прокуратура вместе с минюстом разрабатывают новые критерии для признания организаций нежелательными. Тогда возможными новыми критериями он назвал угрозу экономической безопасности и внешнеполитическим интересам.

Об уже включенных в реестр движении и организации Михаила Ходорковского "Открытая Россия" (Великобритания) Чайка писал в своем докладе: они "реализовывали в России специальные программы и проекты, направленные на дискредитацию результатов выборов, инспирирование протестных выступлений, дестабилизацию внутриполитической ситуации".

Один из авторов законопроекта, зампред комитета Госдумы по госстроительству Михаил Емельянов ("Справедливая Россия") заявил, что в первую очередь под действие закона могут попасть организации из США и стран Европы, прежде всего Британии. Но конкретных организаций он назвать не смог.

"Это [законопроект] прежде всего ответ Западу, где не прекращается истерика по поводу того, что якобы Россия вмешивается в их выборы", - сказал Емельянов Би-би-си.