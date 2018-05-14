Посольство США перенесено в Иерусалим. Почему это всех так волнует

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Соединенные Штаты открыли новое посольство в Израиле, перенеся его из Тель-Авива в Иерусалим. Таким образом США де-факто признали Иерусалим столицей еврейского государства.

Решение вызвало ожидаемую реакцию в арабском мире. На границе сектора Газа с Израилем вспыхнули кровопролитные столкновения палестинцев с израильскими силами безопасности. Сообщения о жертвах обновляются ежечасно, но уже понятно, что речь идет о десятках погибших и тысячах травмированных.

Палестинцы считают Восточный Иерусалим столицей своего собственного будущего государства и расценивают действия США как признание права Израиля на весь город.

Споры о том, чему послужит перенос посольства из Тель-Авива, не утихают с момента, когда Дональд Трамп в прошлом году объявил о том, что считает Иерусалим столицей Государства Израиль.

Собственно, в этом и загвоздка.

В чем суть?

Статус Иерусалима - один из важнейших вопросов в деле ближневосточного урегулирования.

Израильтяне объявили Иерусалим единой столицей еврейского государства еще в 1949 году и не признают его разделения на восточную и западную части. Де-факто, однако, все ветви израильской власти - законодательная, судебная и исполнительная - располагаются на территории Западного Иерусалима.

Нынешняя позиция руководства палестинской автономии предполагает, что Восточный Иерусалим в границах до 1967 года должен стать столицей будущего палестинского государства, Израилю предлагается довольствоваться Западным Иерусалимом, а общее развитие города должен осуществлять совместный "совет развития".

Представители разнообразных воинствующих фракций на палестинских территориях (в частности, ХАМАС, находящийся у власти в Газе) считают этот подход половинчатым и настаивают на неделимом Иерусалиме в качестве палестинской столицы.

Уступать никто не собирается, хотя статус-кво, установившийся после 1967 года, до сих пор удавалось сохранять.

Решение Трампа перенести посольство США в Иерусалим нарушает этот баланс - оно дает явный перевес одной из сторон. Более того, вслед за США о переносе посольства объявили и некоторые другие страны, хотя их число пока и невелико.

Как утверждает палестинская сторона и те, кто выступает в ее поддержку, официальное признание Иерусалима столицей еврейского государства в глазах остальных участников конфликта лишает Соединенные Штаты статуса непредвзятого посредника и миротворца в регионе.

Впрочем, страны арабского мира и прежде не питали большого доверия к тезису о непредвзятости США по отношению к ближневосточному конфликту.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Иерусалиме протесты пока обходятся без жертв

Как разделили Иерусалим?

До 1948 года Иерусалим находился на территории, управляемой по "британскому мандату". В резолюции ООН 1947 года предполагалось, что международное сообщество возьмет город под свой контроль.

Однако в результате первой арабо-израильской войны Иерусалим был разделен на Восточный и Западный. Восточная часть города была занята Трансиорданией (впоследствии Королевство Иордания), которая спустя некоторое время приняла закон об аннексии палестинских территорий, включая и Восточный Иерусалим.

Израиль получил контроль над всем городом в ходе Шестидневной войны 1967 года, после чего законодательно отделил Восточный Иерусалим от Западного берега реки Иордан и объявил о своем суверенитете над всем городом.

ООН и значительная часть государств планеты это решение не признали, полагая его нарушающим международное право.

Израильтяне построили в Восточном Иерусалиме несколько поселений, где живет около 200 тысяч человек. Международное право считает их незаконными, Израиль это оспаривает.

Палестино-израильское соглашение 1993 года предусматривает дальнейшие переговоры о статусе города.

Соединенные Штаты, однако, формально согласились со статусом Иерусалима в качестве израильской столицы и даже приняли акт о переносе посольства из Тель-Авива (при соблюдении ряда условий) еще в 1995 году. Однако все американские президенты регулярно откладывали его исполнение.

У Дональда Трампа, наконец, дошли до этого руки.

Почему Иерусалим важен?

Насчитывающий несколько тысячелетий истории город имеет колоссальное символическое значение.

На территории Старого города находятся святые места иудаизма, христианства и ислама.

Для евреев святыми являются Храмовая гора и ее Западная стена, для мусульман - мечети на Храмовой горе, а для христиан - храм Воскресения Христова. У всех этих мест - многовековая история, за контроль над ними сражались многие поколения.

За контроль над городом бились египтяне, вавилоняне, римляне, ранние мусульманские властители, крестоносцы, Османская и Британская империи и современные израильтяне и арабы.

В христианской традиции в Старом городе Иерусалима находится Голгофа - место распятия Христа, и место его воскресения, на котором последние 17 веков возывышается главная христианская святыня - церковь Воскресения Христова, более известная как храм Гроба Господня.

В исламе считается, что с Храмовой горы пророк Мухаммед вознесся на небо. Для мусульман Иерусалим - третий по святости город после Мекки и Медины.

В иудаизме Иерусалим занимает особое место с Х века до нашей эры, когда царь Давид провозгласил его столицей объединенного израильского царства.

Историческое право еврейского народа на Иерусалим (вместе с отсутствием признанного международного суверенитета над этой территорией и оборонительным характером Шестидневной войны, по итогам которой город оказался в руках израильтян) лежит в основе претензий Государства Израиль на неделимый Иерусалим в качестве своей столицы.

Палестинцы считают эти события седой древностью и указывают, что многие поколения арабов жили на землях исторической Палестины совсем недавно - и многим пришлось покинуть территорию новообразованного ерейского государства, дата основания которого ("Накба", в переводе с арабского - "катастрофа") - день траура на палестинских территориях.

Что происходит в Иерусалиме и Газе?

В городе уже давно действует американское консульство и дипломатические представительства для связей с Палестинской автономией.

Первое время посольство и небольшое количество сотрудников будет находиться на территории этого комплекса, пока ему не найдут более подходящее место.

Открытие нового посольства вряд ли можно назвать мирным: палестинцы протестуют и на Западном берегу (относительно мирно), и в Газе (более воинственно - с камнями и коктейлями Молотова), где столкновения с израильскими силами безопасности приобрели особенно ожесточенный характер.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху доволен переносом посольства в Иерусалим

За несколько недель, предшествующих 70-летней годовщине основания Израиля (14 мая), в Газе, по данным палестинских медиков, погибли более 60 участников протестов.

Движение ХАМАС, в принципе не признающее права Израиля на существование, организует массовые протесты против того, что оно называет оккупацией палестинских земель. Эти протесты быстро перерастают в столкновения с израильской полицией и армией.

Израильтяне обвиняют протестующих в попытке незаконно пересечь границу Газы и Израиля. Военные действуют в соответствии со стандартными процедурами, говорится в заявлении израильской армии.

Согласно сведениям палестинской стороны, по состоянию на вечер понедельника число погибших в столкновениях превысило 50 человек, более двух тысяч обратились за медицинской помощью.

Какова реакция в мире?

Кроме самого Израиля и консервативных кругов в самих США, политический истеблишмент в остальном мире действия Трампа, скорее, не поддерживает.

Одностороннее признание Иерусалима столицей Государства Израиль никак не способствует примирению как в израильско-палестинском конфликте, так и на Ближнем Востоке в целом. Об этом говорят Лига арабских государств, Евросоюз, ООН и многие страны как в самом регионе, так и за его пределами.

Правда, о признании Иерусалима израильской столицей уже объявили Чехия и Филиппины, а Венгрия заблокировала попытку Евросоюза принять резолюцию, осуждающую это признание со стороны США.

Аналитики напоминают, что, объявив о переносе посольства, Трамп застал врасплох всех, включая своих союзников. Это означает, что, скорее всего, у американского президента нет последовательного плана дальнейших действий. Он действует в своем привычном стиле: пытается решить сложную проблему лобовой атакой - и недавняя история с примирением двух Корей показывает, что эта стратегия способна приносить плоды.

Что будет дальше?

Протесты палестинцев, по всей видимости, будут продолжаться еще какое-то время, а значит, будут и новые жертвы. В перспективе - очередная интифада, которой не раз уже грозили лидеры палестинских фракций, что означает значительный рост террористической угрозы в самом Израиле.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Протесты в Газе набирают интенсивность

Переговорный процесс между израильтянам и палестинцами, довольно вяло продолжавшийся в последние годы, если и не прекратится совсем, то наверняка заморозится. Главе Палестинской автономии Махмуду Аббасу, считающемуся сторонником мирного соглашения с Израилем, будет еще сложнее удерживать своих более воинственно настроенных сторонников.

Возглавляемое им движение ФАТХ, в котором уже несколько лет набирают силу радикалы, в наихудшем сценарии распадется. Его обломки будут поглощены конкурентами из ХАМАС, не склонными к компромиссам, или просто исчезнут с политической карты региона. Израилю будет не с кем договариваться о мире.

Роль Соединенных Штатов как посредника в мирном процессе, и без того спорная в понимании "арабской улицы", заметно уменьшится. Собственно, этот процесс начался еще при президенте Обаме, и сейчас наберет обороты.

Региональные союзники США тоже оказались в непростом положении: поддержать действия Трампа они не хотят и не могут.

Европейцам действия американского президента тоже весьма некстати: на фоне ярких разногласий по иранской ядерной сделке открытое неодобрение шагов Трампа - это сигнал остальному миру о том, что в трансатлантическом единстве наметились крупные трещины.

Этот сигнал, несомненно, расшифруют и в Тегеране, и в Пхеньяне, и в Пекине.

Не останется он незамеченным и в Москве.

Что делать России?

В связи с действиями Трампа Россия тоже оказалась в сложном положении.

С одной стороны, Израиль - едва ли не единственная страна западного мира, с которой у России сохраняются сравнительно неплохие отношения. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху только что посетил Москву и принял участие в торжествах по случаю Дня Победы - единственный из западных лидеров.

Израиль принимает все более живое участие в сирийском конфликте, в котором Россия немало поставила на карту.

С другой стороны, ключевой союзник России в деле спасения сирийского режима - Иран, отношение которого к Израилю не является секретом. Вдобавок Россия - один из участников соглашения по иранской ядерной программе, которое вместе с европейцами и Китаем она сейчас пытается спасти.

В принципе, Москва могла бы выступить посредником между Израилем и Ираном, и возможно, это еще случится. Однако влияние России в регионе и, тем более, в арабском мире в целом далеко не безраздельно, а оказывать давление на США в нынешних условиях Кремль вряд ли сумеет, что ограничивает пространство для маневра российской дипломатии.

К тому же, статус Иерусалима - слишком эмоциональный вопрос для всех заинтересованных сторон. Прагматические соображения политической выгоды играют в его решении важную, но не единственную и, пожалуй, не главную роль.

Поэтому и решение может оказаться эмоциональным. Возможно, даже слишком.