Пресса Британии: Иран в роли неудобного союзника Кремля

В обзоре британской прессы за 10 мая:

Иран в роли неудобного союзника Кремля

Обострение ситуации в Сирии после обмена ракетными ударами между Израилем и Ираном привлекло внимание многих британских изданий.

Обозреватель Daily Telegraph Кон Кохлин напоминает, что после ввода войск в Сирию Москва стала союзником Ирана, хотя прочным этот союз назвать нельзя.

С одной стороны у России и Ирана - общая задача: сохранение у власти режима Башара Асада. Владимир Путин принял решение вмешаться в сирийский конфликт в 2014 году после того, как получил информацию от Корпуса стражей исламской революции о том, что режим Асада находится в шаге от свержения.

Такое развитие событий могло существенно отразиться на судьбе российских военных баз в Латакии и Тартусе, которые появились там еще в период холодной войны и закрепились благодаря стратегическому партнерству между Москвой и династией Асадов.

Поэтому Россия, оказывая поддержки режиму Асада, в первую очередь стремится оградить и сохранить свое военное присутствие в Сирии, пишет автор.

В свою очередь Иран хочет посредством связей с Дамаском усилить свое влияние в арабском мире. Помимо сохранения важного коридора для снабжения группировки "Хезболла" в Ливане, Иран воспользовался гражданской войной в Сирии, чтобы построить там постоянные военные базы.

Иран объясняет расширение своего военного вмешательства в Сирии необходимостью усиления борьбы с большим числом групп повстанцев, пытающихся свергнуть Асада. Однако факт того, что иранцы разместили там тысячи ракет средней и большой дальности говорит о том, что они ставят перед собой более зловещую цель - угрожать Израилю, отмечает Кохлин.

Непреклонное желание Ирана использовать союз с Асадом для создания нового фронта в давней конфронтации с еврейским государством стало причиной напряженности в отношениях Москвы и Тегерана. Кремль не заинтересован в провоцировании конфликта с Израилем.

Более того, у Путина сложились прекрасные отношения с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. Москва даже не возражала против авиаударов Израиля по иранским позициям в Сирии, несмотря на то, что Россия и Иран, казалось бы, являются союзниками, которые выступают за общую идею на стороне режима Асада.

Теперь же, по сообщениям, Израиль заранее предупредил Москву о готовящихся авиаударах по иранцам, которые были нанесены в среду. До этого Иран нанес ракетный удар по оккупированным Израилем Голанским высотам со своих военных баз в Сирии.

Эта любопытная ситуация иллюстрирует противоречия между Россией и Ираном, появившиеся в предыдущем десятилетии. Тогда Россия обвинила Тегеран в предоставлении недостоверной информации относительно истинных масштабов своей ядерной программы. Поэтому любой союз между Россией и Ираном является лишь браком по расчету, а не стратегическим партнерством, полагает автор.

Лучше всего Россия могла бы обеспечить будущее своих военных баз в Сирии, убедив Иран прекратить свои агрессивные действия в отношении Израиля, считает Кохлин.

Вексельберг в центре скандала с Трампом

Financial Times рассказывает, как российский бизнесмен Виктор Вексельберг оказался втянут в скандал с судебным иском порноактрисы к президенту США Дональду Трампу.

Вексельберг избегает внимания СМИ, но получается это у него плохо. Мало того, что его империя, занимающаяся металлами, энергией и телекоммуникациями, попала под американские санкции, так как 61-летний магнат оказался замешан в истории с судебными тяжбами порноактрисы Сторми Дэниелс и Дональдом Трампом, пишет корреспондент издания Катрин Хилл.

Зарегистрированная в США инвестиционная компания Columbus Nova заплатила 50 тыс. долларов компании Essential Consultants, через которую затем адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил Дэниелс, настоящее имя которой Стефани Клиффорд, в преддверии президентских выборов 2016 года, чтобы она сохранила в тайне свою связь с Трампом, случившуюся за 10 лет до этого. Трамп отрицает, что у него была связь с актрисой.

Адвокат Клиффорд Майкл Аванатти утверждает, что деньги, перечисленные Columbus Nova, принадлежали Вексельбергу. Компания отрицает, что Вексельберг использовал ее для перевода денег Коэну.

Columbus Nova называет себя американской компанией, управляемой из США, и утверждает, что никак не связана с российским бизнесменом. Выплата Коэну была сделана за его услуги в качестве бизнес-консультанта, заверяет компания.

По информации журнала Forbes, Вексельберг занимает девятое место в России в списке самых богатых людей с капиталом в 13,5 млрд долларов. В апреле он наряду с еще шестью российскими бизнесменами был включен в санкционный список США. Он организовал компанию Renova Group в 1990 году вместе со своим однокурсником, ныне американским гражданином Леном Блаватником.

Вексельберг разбогател в 1990-х годах на приватизации алюминиевой индустрии. В 2013 году он продал свою часть компании ТНК-ВР российской компании "Роснефть" за 7 млрд долларов. Представитель бизнесмена Андрей Шторх заявил, что Вексельберга и Коэна ничего не связывает.

"Ни Виктор Вексельберг, ни Renova никогда не вступали в договорные взаимоотношения с Коэном и Essential Consultants", - сказал он.

Но Вексельбергу будет непросто полностью дистанцироваться от Columbus Nova, которая в мае 2017 года назвала себя в официальном документе, направленном в комиссию по ценным бумагам и биржам США, американским филиалом компаний Renova Group, пишет FT.

В том же пакете документов Columbus Nova говорится, что глава компании Эндрю Интрэйтер является двоюродным братом Вексельберга. Из других документов также видно, что Интрэйтер также занимал должность директора в компании Renova US Management LLC и другие руководящие позиции в Renova Group, отмечает корреспондент.

По информации Си-Эн-Эн и New York Times, американские следователи допросили Интрэйтера и Вексельберга. Сообщается, что федеральные прокуроры встретили Вексельберга для дачи показаний сразу после его прилета в Нью-Йорк. Официальных обвинений ему предъявлено не было, пишет автор.

Интрэйтер в январе прошлого года пожертвовал 250 тыс. долларов в инаугурационный фонд президента США. Вексельберг был одним из приглашенных гостей на инаугурации Трампа в прошлом году. Билет на церемонию предоставил Интрэйтер, сообщает FT.

В 2014 году он наряду с Иванкой Трамп и ее супругом Джаредом Кушнером был гостем мероприятия, организованного Романом Абрамовичем в Москве. И на этом его связи с окружением Трампа не заканчиваются. Он является крупнейшим акционером банка Bank of Cyprus, в котором до прошлого года министр торговли Уилбур Росс был инвестором и вице-председателем.

В прошлом году Росс сказал, что встречался с Вексельбергом лишь один раз и что их встреча длилась один час. Однако оба они принимали участие в спасении банка в 2014 году, а людям, связанным с компанией Вексельберга, совет директоров банка предложил стать его членами в то время, когда Росс был там акционером, отмечает корреспондент.

Уникальный шанс Армении

Прошедшие несколько недель приковали внимание мира к Армении, где десятки тысяч людей вышли на улицы, отстаивая право на лучшее и более демократическое будущее, пишет в Financial Times соучредитель гуманитарной инициативы "Аврора" Рубен Варданян.

Назначение лидера оппозиции Никола Пашиняна премьер-министром страны завершило длинную и непростую страницу истории и открыло новую, наполненную возможностями и неопределенностью. Армения может стать лучом света для других стран, если ей удастся реформировать правительство, сохраняя при этом мир и соблюдая конституцию, пишет автор.

Это переломный момент для Армении. Спустя четверть века после получения независимости молодая республика остается уязвимой. У нас есть редкая и неожиданная возможность изменить страну, превратив ее в яркое, современное, безопасное, мирное и прогрессивное место для нации, живущей по всему миру, отмечает Варданян.

Необходимо прислушаться к молодежи, чтобы она осталась в Армении и помогала в становлении успешной страны. Если эйфория обернется разочарованием, мы можем увидеть эмиграцию всего следующего поколения. Наша маленькая и хрупкая экономика не выдержит дальнейшего оттока мозгов.

Абсолютно ясно, что необходимо сделать новому премьер-министру.

Во-первых, Пашиняну нужно воспользоваться талантом и энтузиазмом армян, живущих по всему миру, и призвать их помочь росту Армении. Из 11 млн армян меньше трети проживают в родной стране. Настало идеальное время для нашей родины прибегнуть к помощи эмигрантов.

Во-вторых, ему необходимо неукоснительно выполнять доверенный ему мандат. Жители Армении хотят видеть энергичную, богатую страну, приверженную принципам правосудия, свободы и равных возможностей. Люди не хотят, чтобы на смену одним олигархам пришли другие, размышляет Варданян.

Обзор подготовил Геннадий Алашеев, bbcrussian.com