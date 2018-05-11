СМИ России: украинские компании выиграли суд по Крыму

В обзоре российских газет 11 мая:

РБК: за национализацию активов обязали заплатить

Украинские компании выиграли первый международный спор против России по поводу национализации активов в Крыму, сообщает РБК. Арбитраж в Гааге присудил 159 млн долларов по иску 18 украинских предприятий.

Издание отмечает, что это первое, прецедентное решение по существу в пользу украинских компаний, лишившихся своих активов в Крыму в результате присоединения полуострова к России в 2014 году.

Таким образом, был удовлетворен иск ООО "Эверест Истейт" и 17 других украинских структур, а также одного физлица - бывшего председателя правления Приватбанка Александра Дубилета, обвинявших Россию в экспроприации их активов на территории Крыма.

Теперь истцы с арбитражным решением на руках могут идти в суды различных стран за признанием и принудительным исполнением решения арбитража, как это делали бывшие акционеры ЮКОСа.

"Как только решение арбитража будет изготовлено, можно начать процедуру его признания и приведения в исполнение на территории иностранных государств, где есть имущество РФ.

При этом есть возможность просить о наложении ареста на такое имущество.

Однако потенциальное оспаривание решения арбитража со стороны РФ позволяет просить о приостановлении этих процессов, как это произошло, например, в ряде государств, где акционеры ЮКОСа пытались привести в исполнение полученное ими решение арбитража против РФ", - говорит партнер Herbert Smith Freehills Алексей Панич.

Газета упоминает, что часть компаний-истцов связана с украинским олигархом Игорем Коломойским, против которого в России возбуждено уголовное дело.

Ранее в Крыму был принят закон, определяющий порядок возмещения бывшим украинским собственникам за национализацию их активов на полуострове, но он не распространяется на лиц, против которых возбуждены уголовные дела в России.

Национализация имущества в Крыму касалась в первую очередь только государственных учреждений и организаций, а в частной сфере - только объектов компаний и физлиц, аффилированных непосредственно с Коломойским и с Приватбанком, который нанес наибольший ущерб крымчанам в части того, что не вернул депозиты и вклады, говорил РБК в апреле 2017 года глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Юристы, опрошенные РБК, ранее отмечали, что арбитражные разбирательства украинских компаний против России уникальны, поскольку имеют дело с вопросом о применимости двустороннего соглашения о защите инвестиций к ситуации, когда территория сменила свою государственную принадлежность.

"Ведомости": власть признала протестные настроения молодежи

Госдума предложила штрафовать за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции, пишет РБК.

Законопроект внесла группа депутатов-единороссов, поправки предусматривают штраф для граждан в размере от 30000 до 50000 руб., или обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток.

Для должностных и юридических лиц штрафы больше, а за повторное нарушение планируется предусмотреть арест или обязательные работы.

Издание напоминает, что еще октябре прошлого года на заседании Совета по правам человека начальник Главного управления по борьбе с экстремизмом МВД Тимур Валиулин предложил наказывать родителей и учебные заведения за участие школьников в несанкционированных акциях.

Год назад об этом говорила и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Такие предложение поступили после акций, организованных Алексеем Навальным в 2017 и в 2018 годах. Во всех принимало участие много подростков и студентов.

Оппозиционеры уже раскритиковали новые поправки. По мнению соратника Навального Леонида Волкова, "Единая Россия" просто пиарится.

"Они сами поверили в свою пропаганду, что к Навальному на митинги ходят только школьники", - считает Волков, убежденный в том, что работать подобный законопроект не может и не будет.

У этой инициативы есть ряд проблемных мест, считает политолог Михаил Виноградов: "Она подтверждает тему возможного поколенческого разлома и признание властью серьезных протестных настроений у молодежи. Термин "вовлечение" предполагает отсутствие у молодых людей субъектности, а это выглядит оскорбительно для молодых людей с чувствительным самолюбием".

По его мнению, происходит попытка изменения повестки четвертого срока Владимира Путина, когда вроде бы хотели говорить о дерадикализации, внутренней повестке и реформах: "А вместо этого вновь предлагают усилить репрессивную составляющую, т.е. происходит попытка навязать четвертому сроку повестку третьего".

Никакого фактора вовлечения в митинги нет, молодые люди приходят туда сами, добавляет эксперт.

"Новая газета": итоги акции Навального в цифрах

Митинги "Он нам не царь", организованные политиком Алексеем Навальным, прошли 5 мая более чем в 90 городах России. Протестующие выражали несогласие с четвертым сроком Владимира Путина на президентском посту.

"Новая газета" пишет, что по стране были задержаны более 1600 человек, из них 158 человек - несовершеннолетние. На сегодняшний день заведено одно уголовное дело. Многие задержанные жалуются на побои при задержаниях.

Причем не только со стороны полиции и ОМОНа, но и от "помогающих" правоохранительным органам граждан - "казаков" и представителей провластных общественных организаций.

По данным профсоюза журналистов, во время работы на акциях были задержаны 23 журналиста.

"Мы отмечаем рост насилия и агрессии в адрес наших коллег со стороны полиции: как минимум в 10 случаях из 23 журналисты получили телесные повреждения или столкнулись с агрессивным отношением полицейских именно по причине своего статуса", - говорится в сообщении Профсоюза журналистов.

6 мая начались суды над задержанными, уголовное дело пока одно, но оппозиционеры считают, что их будет больше. Они вспоминают, что по акции 26 марта 2017 уголовные дела были заведены значительно позже.

У организатора акции "Он нам не царь" Алексея Навального суд состоится 11 мая. Ему вменяют две статьи: "Повторное нарушение порядка организаций митингов" и "Неповиновение сотруднику полиции". Возможное наказание - 30 суток ареста.

"Ведомости": из реформаторов - в счетоводы

Новым председателем Счетной палаты может стать Алексей Кудрин. Депутаты Госдумы намерены предложить его кандидатуру президенту, пишут "Ведомости".

Нынешний председатель палаты Татьяна Голикова ранее была выдвинута премьером Дмитрием Медведевым на пост вице-премьера по социальной политике, и она уже заявила, что готова работать в новом правительстве.

"Да, мне поступило предложение от "Единой России" выдвинуться, для меня это немного неожиданно, и я серьезно подумаю. В ближайшее время встречусь с руководством фракций", - прокомментировал Кудрин изданию.

"Кудрин неоднократно говорил, что не будет заниматься косметическими реформами, - отмечает бывший федеральный чиновник. - Поэтому появился вариант со Счетной палатой, чтобы дождаться благоприятного момента на этой должности, несколько лет "высиживая" новую конфигурацию власти и, в частности, новое правительство", - рассказал газете источник.

Назначение Кудрина в Счетную палату разочарует тех, кто ждет его возвращения во власть, полагает политолог Михаил Виноградов: "За последние годы ЦСР сформировал образ Кудрина-реформатора, а такой шаг будет обозначать возвращение в счетоводы".

Пространство возможностей для Кудрина вернуться во власть на позиции, соразмерные его амбициям, сужается и Счетная палата - это, наверное, последнее "окно", говорит политолог Александр Пожалов.

Если Кудрин заинтересован в том, чтобы влиять на содержание экономполитики и изменений в системе госуправления и продвигать свои разработки, то позиция главы Счетной палаты это делать позволяет, полагает эксперт.

Сама должность требует ставить во главу угла задачу оптимального расходования госсредств, на чем всегда и настаивал Кудрин, напоминает Пожалов: "В конечном итоге в российской системе госуправления реальный вес органа власти зависит от личности его руководителя, а не номинального места в иерархии".

"Коммерсант": Магомедовых обвиняют в организации ОПС

МВД России предъявило совладельцам группы "Сумма" Зиявудину и Магомеду Магомедовым обвинения в организации преступного сообщества для хищения бюджетных средств, стало известно "Коммерсанту".

Свою вину братья не признали. Следствие между тем уже нашло первых участников предполагаемого ОПС.

Братья Магомедовы и экс-глава компании "Интэкс" Артур Максидов были задержаны 30 марта этого года. В тот же день всем троим следователь следственного департамента МВД Николай Будило объявил, что они являются подозреваемыми в организации преступного сообщества, особо крупных растратах и мошенничестве.

На следующий день все трое были арестованы постановлениями Тверского райсуда. Подозрения в ОПС позволяли следствию не торопиться с предъявлением фигурантам обвинений. Уголовно-процессуальный кодекс отводит на это 45 суток с момента заключения под стражу.

В обвинении говорилось о том, что братья Магомедовы организовали шесть эпизодов мошенничества и одну растрату, ущерб от которых превысил 2,5 млрд руб.

Как считают в следственном департаменте МВД, братья Магомедовы через компанию "Глобалэлектросервис", которая входит в группу "Сумма", организовали хищение бюджетных средств, выделенных по госконтракту под строительство футбольного стадиона на острове Октябрьский.

Еще 650 млн рублей, как считает следствие, бизнесменам Магомедовым и Артуру Максидову принесли махинации с обустройством возглавляемой последним компанией острова Крестовский, где построена "Зенит-Арена".

Что еще почитать:

США в четверг расширили санкции против Ирана. Старший научный сотрудник Brookings Institution (Вашингтон), бывший специальный советник госсекретаря США по вопросам нераспространения оружия массового уничтожения и контроля за вооружениями, рассказал в интервью "Коммерсанту", с чем связана жесткая позиция Дональда Трампа по Ирану и сможет ли он добиться от Тегерана новой, улучшенной сделки по ядерной программе. https://www.kommersant.ru/doc/3623808

Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си