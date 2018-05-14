Что наденет Меган? Что наденет Меган?

Когда-то королевские свадебные наряды были очень яркими

Королева Мария I выходила замуж в 1554 году в пурпурном платье - этот цвет носили только королевские особы

В платье принцессы Шарлотты в 1816 году были вплетены настоящие серебряные нити, из них же была сделана вышивка

Королева Виктория выбрала простое белое платье из английского шелка с кружевами

И положила начало традиции выходить замуж в белом

Королева-мать надела поверх свадебного платья длинную свободную накидку

Но есть несколько правил, по которым шьют почти все платья для королевских особ

Никаких голых коленей - платье невесты практически всегда до пят

С 1950-х годов юбки понемногу становились все более пышными

Кронпринцесса Швеции Виктория выходила замуж в платье с открытыми плечами

Но большинство королевских невест предпочитают длинные рукава

Еще несколько обязательных штрихов к портрету венценосной невесты...

Длинный шлейф создает ощущение величественности по дороге к алтарю

Фата - обязательный атрибут на любой королевской свадьбе

Ориентиром для невест остается платье Грейс Келли - с воротником-стойкой и длинными рукавами

Хотя героиня Меган Маркл в сериале "Форс-мажоры" выходила замуж в многослойном кружевном платье