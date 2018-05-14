Какое свадебное платье выберет Меган Маркл?
- 14 мая 2018
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
Google+Поделиться сообщением в Google+
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне
Уже через несколько дней состоится свадьба принца Гарри и Меган Маркл. Главным секретом остается то, какое платье выберет невеста. Би-би-си пытается угадать, как будет выглядеть наряд, копии которого мы вскоре увидим повсюду.
Что наденет Меган?
Что наденет Меган?
Когда-то королевские свадебные наряды были очень яркими
Королева Мария I выходила замуж в 1554 году в пурпурном платье - этот цвет носили только королевские особы
В платье принцессы Шарлотты в 1816 году были вплетены настоящие серебряные нити, из них же была сделана вышивка
Королева Виктория выбрала простое белое платье из английского шелка с кружевами
И положила начало традиции выходить замуж в белом
Королева-мать надела поверх свадебного платья длинную свободную накидку
Но есть несколько правил, по которым шьют почти все платья для королевских особ
Никаких голых коленей - платье невесты практически всегда до пят
С 1950-х годов юбки понемногу становились все более пышными
Кронпринцесса Швеции Виктория выходила замуж в платье с открытыми плечами
Но большинство королевских невест предпочитают длинные рукава
Еще несколько обязательных штрихов к портрету венценосной невесты...
Длинный шлейф создает ощущение величественности по дороге к алтарю
Фата - обязательный атрибут на любой королевской свадьбе
Ориентиром для невест остается платье Грейс Келли - с воротником-стойкой и длинными рукавами
Хотя героиня Меган Маркл в сериале "Форс-мажоры" выходила замуж в многослойном кружевном платье
Может быть, она приготовила нам сюрприз и в этот раз - ждать осталось недолго
Нажмите на стрелку
Загрузка...
Дальше