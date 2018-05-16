"Разрушители плотин": 75 лет назад Королевские ВВС затопили долину Рура

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Ланкастер" над плотиной в Англии. Это обычный, не специализированный бомбардировщик, который участвует в торжественной церемонии, посвященной годовщине рейда "Дамбастеров"

Ночь на 17 мая 1943 года над водохранилищем Мёнезе в западной части Германии выдалась тихой, спокойной и ясной. До полнолуния оставалось три дня, и луна хорошо освещала лесистые берега, мощную бетонную дамбу, две башни с зенитными орудиями на ней... И внезапно с рёвом вывалившиеся из-за холмов тяжелые британские бомбардировщики.

Зенитки открыли по ним огонь, но тяжелые "Ланкастеры", сделав несколько кругов, один за одним с перерывом в несколько минут стали заходить на дамбу. Дважды в небо над ней поднимался огромный столб воды, но она продолжала стоять.

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Один из самолетов взорвался в воздухе и рухнул на землю, но спустя примерно полчаса массивная бетонная стена дамбы неожиданно треснула. Через нее, расширяя трещину и расшвыривая куски бетона, хлынул поток воды.

Первой жертвой налета стал неизвестный немецкий легковой автомобиль. Пилоты одного из "Ланкастеров" видели, как машина на полной скорости пыталась спастись от набегавшего потока, но потом ее накрыла волна и белый свет фар стал постепенно тускнеть под водой пока не погас совсем.

Огромное водохранилище обрушилось на ночную долину, уничтожая деревни, заводы, шахты, аэродромы. Масштабы бедствия стали видны наутро - вода буквально смыла множество поселков; каналы, по которым к военным заводам в Руре доставлялись различные материалы, обмелели, сами заводы остались без электричества.

Правообладатель иллюстрации Imperial War Museum Image caption Утром 17 мая дамба выглядела полуразрушенной а водохранилище сильно обмелевшим

Операция "Порка" (Chastise), в ходе которой британские бомбардировщики смогли уничтожить две дамбы на реках Мёне и Эдер, стала самой известной в истории Королевских военно-воздушных сил, а 617-я эскадрилья стала настоящей легендой, получив название "Разрушители плотин" - Dambusters.

В результате прорыва плотины на Мёне экономика Германии получила мощный удар, последствия которого ощущались до самого конца войны.

Монолитная дамба

Подробности этой операции широко известны, прежде всего, благодаря двум книгам: "Разрушители плотин" или "Дамбастеры" (The Dam Busters) австралийского писателя Пола Брикхилла и воспоминаниям командира 617-й эскадрильи Гая Гибсона "Впереди вражеский берег" (Enemy Coast Ahead). Удивительно, что Гибсон успел написать мемуары до своей гибели в 1944-м году, продолжая воевать.

Правообладатель иллюстрации Keystone Image caption Об уязвимости дамб догадывались и германцы - перед ними в воде были установлены стальные противоторпедные сети

И тот и другой автор утверждают, что идея нанести удар в самое сердце экономики Третьего Рейха - по дамбам, которые снабжают водой рурский промышленный район - пришла британскому авиационному инженеру Барнсу Уоллису.

Однако на самом деле эта идея буквально витала в воздухе. Собственно, именно поэтому перед плотинами и были натянуты стальные противоторпедные сети - торпеда тогда казалась единственным боеприпасом, способным хоть как-то повредить любую плотину.

Но и сама по себе дамба Мёне (самая очевидная цель такой атаки) казалась почти неуязвимой. Построенная из камня в 1913 году, она была на тот момент крупнейшей в Европе. В верхней точке ее толщина составляла 7,6 метра, в основании - 30,5 метра. Защищённая противоторпедными сетями, находившаяся в глубине Германии в 45 километрах от Дортмунда, она производила впечатление надежно защищённого объекта, которому точно ничего не грозит.

Правообладатель иллюстрации Hulton Archive Image caption Дамба на Мёне после налета "Дамбастеров"

Однако мысли о том, чем может обернуться прорыв дамбы, тревожили многих местных жителей.

Пол Бриксхилл в своей книге рассказывает об одном из местных бургомистров, который обратился в штаб Вермахта в Мюнстере с просьбой усилить артиллерию ПВО на дамбе - он не поленился и произвел расчёты прочности плотины в случае попадания в нее авиабомбы. По его мнению, она могла не выдержать. Однако его запрос положили под сукно, формально и сухо поблагодарив за бдительность. Он повторял свои запросы раз за разом, но так и не добился серьёзного усиления.

Зенитная артиллерия на дамбе была представлена 20 - 37 миллиметровыми автоматическими пушками. Это оружие было вполне эффективным против самолетов, летящих в нескольких сотнях метров, но орудий явно не хватало. Они были установлены только на дамбе и двух ее башнях, но на подходе - на склонах гор и холмов - их не было вообще.

Более того, этими орудиями управляли не самые умелые наводчики, и это обстоятельство также сыграло свою роль: потери британцев оказались меньше, чем могли бы быть.

"Блинчики"

Что действительно можно считать блестящей идеей Барнса Уоллиса, так это конструкция бомбы и способ ее применения.

Согласно идее конструктора, бомба для поражения плотины также должна быть большой, и взрываться в непосредственной близости от стенки дамбы - иначе вода может сильно погасить взрывную волну даже на расстоянии десятка метров.

Противоторпедные сети можно было преодолеть только по воздуху, но планирующая бомба или ракета не годились: точность невелика, а главное - как заставить ракету взорваться на глубине, долетев до плотины над водой?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Барнс Уоллис в своем кабинете. На стене видны фотоснимки дамбы на Мёне до и после бомбардировки

После долгих экспериментов он изобрёл боеприпас в форме барабана весом в пять тонн. На борту самолёта бомбу раскручивал специальный электродвигатель, и после сброса она прыгала по воде как плоский камешек. Совершив несколько прыжков по поверхности, она попадала в стенку дамбы, после чего, продолжая крутиться, скатывалась по стенке до дна, где взрывалась, продолжая касаться плотины.

Бриксхилл в своей книге писал, что эта идея родилась у Уоллиса когда он вспоминал, как дети играли на берегу в "блинчики" - запускали плоские камни прыгать по воде. При этом чтобы не раскрывать принцип действия бомбы, автор не описывал, во что именно играли дети.

По расчётам Уоллеса, достаточно было появления одной трещины и вода в водохранилище сделает своё дело. Примерно так впоследствии и произошло. Интересно, что ни Пол Бриксхилл, ни Гай Гибсон в своих книгах не раскрывали механизм действия бомбы. Он оставался секретом еще долгие годы после войны.

"Ланкастеры"

К 1943 году у Бомбардировочного командования Королевских военно-воздушных сил хватало тяжелых бомбардировщиков, чтобы выбрать носителя для новой бомбы.

Правообладатель иллюстрации Hulton Archive Image caption Для рейда требовался особый самолет, и стандартный бомбардировщик Avro Lancaster пришлось переделывать. Обратите внимание на отсутствие верхней турели

Британская промышленность могла предоставить три четырехмоторных самолета: Short Stirling, Handley Page Halifax и Avro Lancaster. Кроме того, американцы могли передать свои машины - B-17 Flying Fortress и B-24 Liberator.

Выбор пал на Avro Lancaster Mk III. Это был новый британский самолет с очень хорошей грузоподъемностью и дальностью, а его огромный бомбоотсек можно было сравнительно просто переделать для новой бомбы.

Два недостатка бомбардировщика - его невысокий потолок и слабое оборонительное вооружение - не были большой бедой для пилотов, которые собирались лететь к цели на низкой высоте ночью.

После того как Барнс Уоллис сумел убедить лордов в министерстве авиации, что операция может закончиться успехом, он получил свои два десятка "Ланкастеров".

Их пришлось основательно переделать - прежде всего, облегчить. Так бомбардировщик лишился верхней стрелковой турели. Затем потребовалось разместить в бомбоотсеке широкую бочкообразную бомбу и механизм ее крепления и раскручивания. Для этого пришлось снять часть створок бомболюка. Бомба при этом висела снаружи, ухудшая аэродинамику машины.

Для того чтобы бомба, пропрыгав по поверхности воды, попадала в узкую часть плотины над водой, ее надо было сбрасывать невероятно точно - на определенном расстоянии от дамбы, определенной скорости и высоте.

Прицельные приспособления, подготовленные для бомбардировки, были довольно простые - пилот ориентировался по двум башням плотины, и когда они визуально совпадали с метками на специальной деревянной рамке происходил сброс. Есть, правда, версия, что пилоты использовали еще более простые приспособления - например, веревку, натянутую на две палки наподобие рогатки.

Выдерживать высоту с точностью до фута также было легко при помощи простейшего приспособления - два прожектора на носу и в хвостовой части "Ланкастера" направляли лучи в точку так, чтобы она располагалась на необходимом расстоянии. Пилот опускал машину так, чтобы лучи сошлись на поверхности воды, и далее выдерживал полет на этой высоте.

Подготовка

Набрать 21 экипаж (20 основных плюс запасной) доверили 25-летнему подполковнику Гаю Гибсону. Он только что закончил оперативный цикл из 30 боевых вылетов, после чего его ожидал шестимесячный отпуск.

Тем не менее Гибсон согласился возглавить эскадрилью, даже не узнав всех подробностей миссии. Это был известный летчик, который пользовался уважением, несмотря на молодость. Впрочем, остальные "дамбастеры" были так же молоды как и он. Несмотря на свою молодость, это были опытные летчики. Однако полет, к которому они готовились, был невероятно сложным даже для них.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Гай Гибсон (третий справа) возглавил 617-ю эскадрилью в 25 лет

Самой большой сложностью было научиться держать самолет на боевом курсе.

Это означало полет по прямой на скорости 390 километров в час на высоте всего в 18 метров. Боевой курс не давал возможности пилоту маневрировать, чтобы сбить с толку зенитчиков, но на такой высоте любой маневр и без того был смертельно опасен - самолет мог зацепить поверхность воды и разбиться.

Экипажи самолетов в течение многих недель тренировались на озерах и плотинах в Британии, и к середине мая уже были готовы атаковать дамбы.

Второй проблемой была ориентация при подходе к цели. Тактикой в этой части операции было пересечь побережье на небольшой высоте и затем лететь настолько низко, насколько возможно, избегая при этом германских районов, насыщенных артиллерией ПВО. Этому также пришлось учиться во время многочисленных ночных полетов над морем и Британскими островами.

В районе самой цели, как ожидалось, активность противовоздушной обороны была невысока - немцы явно не ожидали, что кто-нибудь решится атаковать дамбы.

При планировании налёта выбор пал на три дамбы - прежде всего, атаковать планировали дамбы реках Мёне и Зорпе. Плотина на Эдере считалась запасной целью. У КВВС был всего один шанс поразить их - весной в дамбах собиралось большое количество воды, которая потом использовалась в течение всего летнего сезона. "Окно", в течение которого уровень воды был самым высоким, длилось всего около 10 дней.

Кроме того, после неудачной атаки германские военные усилили бы ПВО, что сделало бы повторный удар невозможным (так и произошло).

Удар

В ночь на 17 мая 19 самолетов отправились через Ла-Манш тремя волнами. Они летели настолько низко, что один из "Ланкастеров" зацепил воду и потерял бомбу. Ещё два врезались в линии электропередач и разбились (одну из бомб потом обнаружили германские военные). Третий заметили и сбили зенитки. Большинство из погибших были во второй волне.

Первая волна благополучно вышла к дамбе и атаковала ее. Удар не был полностью неожиданным. Во-первых, о том, что над Германией летит эскадрилья "Ланкастеров", узнала служба ПВО, во-вторых, налёт начался не сразу, а после нескольких кругов над целью. Судя по описанию в книге Гая Гибсона, самолеты провели в районе дамбы несколько десятков минут.

Правообладатель иллюстрации Stadtarchiv Hagen Image caption Прорыв дамбы Мёне устроил настоящее наводнение в Руре

Это было действительно суровое испытание - самолет заходил на боевой курс и направлялся к дамбе сквозь трассы зенитных пушек. Один из "Ланкастеров" был сбит, несколько получили пробоины. Экипаж не успел покинуть машину, она взорвалась и упала за дамбой.

За ним летели эти два чудовищных бомбардировщика, которые помогали ему, провожая к дамбе сквозь наш огонь. Они прошли так низко над дамбой, что я до сих пор помню глаза пилота Карл Шютте, бывший германский зенитчик

Однако страшно было не только пилотам. Карл Шютте был подростком, служившим в части ПВО, защищавшей дамбу Мёне. В 1993 году он дал интервью германской вещательной компании WDR.

"Прилетел пятый самолет. Ему, наверное, было проще. За ним летели эти два чудовищных бомбардировщика, которые помогали ему, провожая к дамбе сквозь наш огонь. Они прошли так низко над дамбой, что я до сих пор помню глаза пилота. Мы в панике бросились к пушкам и стали стрелять. Может, это немного комично, но в такой момент ты забываешь, в какой опасности находишься. Ну а потом озеро Мёне стало трястись, я посмотрел вниз и увидел, что дамбу прорвало", - рассказал германский зенитчик.

Отбомбившийся первым Гай Гибсон действительно не улетел прочь, а сопровождал других во время пролетов, расстреливая зенитные установки из пулемётов своего "Ланкастера".

После того как была прорвана дамба на Мёне, "Ланкастеры" третьей волны обрушились на дамбу Эдер. Она была ещё хуже защищена, но лежала в довольно узком ущелье. Заходить на боевой курс надо было над шпилями готического замка на горе, затем пикировать и выравнивать самолет над озером. Самолеты делали по несколько заходов, прежде чем одна из бомб смогла пробить брешь в этой дамбе.

Плотину Зорпе удалось повредить, но она осталась непрорванной.

Жертвы

Вот как описывал в своих мемуарах последствия атаки на дамбу Эдер Гай Гибсон.

"Долина ниже дамбы Эдер опускалась круче, чем течение Рура, и мы какое-то время следовали за водяным валом. Мы видели, как бурлящая и клокочущая масса воды рвалась сквозь пробоину и рушилась вниз. Мы видели, как вниз по долине помчались шесть огромных волн. Для начала они смели здание электростанции. Мы увидели, как тут же погасли огни в соседних деревнях, словно огромная черная тень накрыла долину. Водяная стена мчалась вперед, словно курьерский поезд. Мы знали, что в нескольких милях отсюда находится крупная тренировочная база Люфтваффе. Это был большой современный аэродром с массой построек, в том числе подземными ангарами и подземными казармами", - писал он в своей книге (перевод Александра Больных).

Правообладатель иллюстрации Stadtarchiv Hagen Image caption Грязь, обломки, трупы животных покрывали улицы городов, затрудняя поиск погибших людей

Точное число жертв этой бомбардировки и наводнения неизвестно. Принято считать, что погибших было около 1500 человек. Большинство из них составляли иностранные рабочие, насильно пригнанные в Германию.

Правообладатель иллюстрации Stadtarchiv Hagen Image caption Городки ниже по течению Мёне затопило водой из водохранилища

Элизабет Мюллер, жившая в городке Нехейм неподалеку от дамбы, в то время была беременна своим первым ребенком.

"Мы спали, когда услышали мощный громоподобный шум. Мы посмотрели на плотину, которая была хорошо освещена, и в это время раздался страшный взрыв. Когда мы выбежали на улицу, там повсюду валялись обломки и битое стекло. А затем стала прибывать и прибывать вода. Наш дом устоял, но все остальное - деревья, дороги, сады - все смыло", - рассказывала она.

В долине Рура было немало лагерей, в которых находились насильно вывезенные в Германию иностранные рабочие. Там были русские, украинцы, датчане, французы и представители других национальностей.

Чем мы занимались? Искали погибших в грязи. Потом отмывали их лица, чтобы можно было сфотографировать. Немецкие трупы относили в церковь, русских складывали в фургон и затем хоронили в братских могилах Антонина Ивановна, выжившая при прорыве дамбы

Германский телеканал записал интервью с женщиной по имени Антонина Ивановна (к сожалению, ее фамилия осталась неизвестной), которая находилась в одном из лагерей с рабочими из СССР.

"Внезапно вокруг поднялся шум. Люди стали кричать, и мы поняли, что надо бежать. Мы с сестрой побежали через лагерь мимо людей, запертых в бараках. Мы направились по дороге в город - мы знали ее, потому что ходили по ней каждый день. Было страшно, холодно, вокруг стоял туман. У нас с собой были одеяла, но одежды было не много. Вода доходила нам до пояса. В какой-то момент немецкая женщина крепко схватила меня за руку, но потом я ее больше не видела", - рассказала она.

Антонина Ивановна с сестрой выжили, укрывшись в городском театре, где людям раздавали теплую одежду и еду.

"Чем мы занимались? Искали погибших в грязи. Потом отмывали их лица, чтобы можно было сфотографировать. Немецкие трупы относили в церковь, русских складывали в фургон и затем хоронили в братских могилах. Два-три месяца потом трупы находили - уже раздутые от воды. Ужасно. Я думаю, много русских было захоронено в немецких могилах, а немцев - в русских", - рассказывала она каналу WDR.

Успех или неуспех?

Прорыв двух дамб - зрелище, без всякого сомнения, впечатляющее. Но можно ли считать этот удар безусловным стратегическим успехом? На этот счёт есть несколько мнений.

Как писал в своих воспоминаниях министр оборонной промышленности Германии Альберт Шпеер, на самом деле королевские ВВС не вызвали катастрофы в военной индустрии, хоть и приблизились к ней вплотную.

"Если бы британцам удалось уничтожить три другие водохранилища, долина Рура оказалась бы полностью лишенной воды на все летние месяцы. Одна бомба все же попала в центр плотины самого большого водохранилища в долине реки Зорпе. Я обследовал ее в тот же день. К счастью, пробоина оказалась чуть выше уровня воды. Попади бомба сантиметров на десять ниже - и маленький ручеек, превратившись в бурный поток, размыл бы плотину из камней и земли. В ту ночь силами всего лишь нескольких бомбардировщиков британцы вплотную подошли к своей задаче и добились гораздо большего успеха, чем когда посылали на бомбежки тысячи самолетов".

Альберт Шпеер писал, что КВВС могли повторить свой рейд и попытаться разбомбить уже обычными бомбами плотины во время их восстановления. Однако этого сделано не было, что неудивительно - после рейда "Дамбастеров" ПВО плотин резко усилили.

Главной задачей разрушения плотин было не затопить немецкие городки, а спустить запасы воды в водохранилище. Вода была нужна для выплавки стали, по заполненным ею каналам доставлялись стратегически важные грузы, без нее невозможно было производить электроэнергию.

Волна сильно повредила электростанции, дороги, мосты. Транспортная система, обеспечивавшая поступление сырья в Рур и вывоз готовой продукции, была уничтожена. Некоторые заводы не были снесены, однако не могли работать, так как лишились электричества или воды.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Даже днем в мирное время без груза тяжелой бомбы полет над водой озера кажется непростым делом

Германское руководство сумело к зиме восстановить разрушенную инфраструктуру и к следующему году вновь накопить запасы воды. Однако экономика всё равно буксовала.

В условиях войны задержка производства на несколько месяцев - очень серьезная проблема, и титанические усилия, которые были приложены для восстановления дамб и ремонта пострадавшей инфраструктуры показывают, насколько важными были две разрушенные плотины. Кроме того, и рабочие, и строительная техника, которую использовали для восстановления плотин, были сняты с каких-то других работ.

"Этой ночью англичане, совершившие налет всего несколькими бомбардировщиками, были близки к гораздо более крупному успеху, чем все предыдущие налеты тысяч самолетов", - писал Шпеер.

"После меня хоть потоп"

"Après moi le déluge" - "После меня хоть потоп". Именно это знаменитое изречение маркизы Помпадур выбрали себе в качестве девиза летчики 617-й эскадрильи. Была ли бомбардировка плотин критически важной или нет, она оказалась очень эффектной и сыграла важную пропагандистскую роль.

Эскадрилья номер 617 стала легендарной в Королевских ВВС - на неё стали возлагать новые невероятные задания, она, в конце концов, превратилась в специалиста по сверхточным операциям.

Бернард Уоллес изобрёл новые боеприпасы, которые были эффективны против сверхпрочных построек. Он обладал неординарным мышлением, и принципы действия его новых бомб были столь же необычны, как и у тех, которые поразили плотины в Руре: сверхтяжёлые бомбы-землетресения создавали каверны, разрушали укрепления, взрываясь глубоко под землёй рядом с целью. Движение почвы поражало постройки любой прочности на уровне фундамента.

Этими бомбами до конца войны были уничтожены линкор "Тирпиц" на рейде в норвежском фьорде Тромсё, ангары подводных лодок, позиции ракет ФАУ и многие другие цели. Однако в истории эта эскадрилья осталась под названием "Разрушители дамб" - по самой первой и самой известной операции.