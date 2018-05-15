"Веселее, но короче". Сколько живут люди в России и от чего умирают

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Путин поручил правительству догнать страны "клуба 80+" по продолжительности жизни

Калькулятор продолжительности жизни от Би-би-си поможет узнать, сколько лет вы сможете прожить, исходя из средней продолжительности жизни в вашей стране, и сравнить эти показатели с другими странами

В России люди живут "веселее, но короче", а на Западе "медицина лучше, и люди живут дольше, хоть и скучнее". Так ведущий Первого канала Кирилл Клейменов охарктеризовал статистику продолжительности жизни в России в эфире программы "Время" 7 мая.

Продолжительность жизни стала одной из главных тем нового майского указа Путина. Он поставил перед правительством задачу войти в клуб стран "80+", где продолжительность жизни людей превышает 80 лет. В этом клубе уже состоят Япония, Франция, Германия.

"Напомню, в 2000-м году она [продолжительность жизни в России] составляла немногим более 65 лет, а у мужчин - вообще меньше 60. Это не просто мало, это трагедия. Трагически мало!" - сокрушался президент Путин 1 марта во время послания Федеральному собранию.

Сейчас, по его словам, продолжительность жизни россиян достигла 73 лет, но и этого недостаточно. К 2024 году Путин поручил правительству увеличить продолжительность жизни в стране до 78 лет, а к 2024 - до 80 лет. Он подчеркнул, что увеличиться должно не просто число прожитых человеком лет, но и продолжительность здоровой жизни, "когда человека не ограничивают, не сковывают болезни".

Как менялась продолжительность жизни в России и как долго россияне живут с хорошим здоровьем?

Провал 90-х

Продолжительность жизни россиян сильно выросла по сравнению с началом 2000-х, но по сравнению с 1990-м годом - не так заметно.

Почти у всех стран постсоветского пространства был провал по продолжительности жизни в середине 90-х, следует из данных "Глобального исследования заболеваемости - 2016" Института показателей и оценки здоровья. В середине 90-х был зафиксирован минимальный за последние четверть века уровень продолжительности жизни в России - 63,7 лет (данные на 1994 год). В 1990 году продолжительность жизни россиян была на 5 лет больше - 69,2 года.

Стабильный рост увеличения продолжительности жизни начался спустя почти десять лет после провала - в 2006 году. Спустя 10 лет, к 2016 году, показатель достиг 70,9 лет. Столько лет, по статистике, может в среднем прожить житель России, рожденный в 2016 году.

Это на 1,7 года больше, чем ожидаемая продолжительность жизни ребенка, который родился в 1990-м году.

Всего в мире продолжительность жизни с 1990-го года выросла в 96% стран, в среднем на 7,39 лет. Средняя ожидаемая продолжительность жизни в мире для человека, родившегося в 2016 году, составляет 72,48 года.

Получается, что в России показатели продолжительности жизни ниже среднемировых.

В России самая низкая продолжительность жизни наблюдается на Дальнем Востоке. В Москве и Санкт-Петербурге она превышает среднемировой уровень. А Ингушетия, по данным Росстата, даже вошла в клуб "80+" - единственная из всех российских регионов.

Продолжительность здоровой жизни россиян выросла чуть больше

По данным исследования, Россия входит в число 15 стран мира, где продолжительность здоровой жизни выросла больше, чем продолжительность жизни в целом.

Хотя различия малы. Жизнь россиян удлинилась на 1,7, а здоровая - на 1,74 года.

В этом же "клубе здоровья" - Лесото, Сирия, Узбекистан, Северная Корея, Ирак, ОАЭ.

По данным статистики, здоровая жизнь в России длится до 62 лет, а потом еще почти девять лет люди живут с плохим здоровьем.

А вот жители стран из "клуба 80+" - в топе стран по количеству лет, прожитых с болезнями. Так, в Швейцарии и Финляндии люди живут 11 лет с плохим здоровьем.

В России самая большая в мире разница между продолжительностью жизни мужчин и женщин

Почти во всем мире женщины живут дольше мужчин. Есть лишь три страны, где мужчины живут дольше - Республика Конго, Кувейт и Мавритания.

Но в России эта разница существенна. Женщины здесь живут почти на 11 лет дольше мужчин, судя по данным 2016 года. У мужчин ожидаемая продолжительность жизни - 65,4 года, а у женщин - 76,24.

В России эта разница - самая большая в мире. В числе лидеров по этому показателю и другие страны постсоветского пространства. Эксперты объясняют это высоким уровнем алкоголизма и плохими условиями труда.

Болезни сердца и рак - главные причины смерти россиян

Владимир Путин поручал правительству снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, туберкулеза и ДТП к 2018 году. Как писали "Ведомости", смертность от этих причин, согласно статистике, действительно снизилась, однако параллельно с этим выросла смертность от более редких заболеваний.

Наблюдается всплеск заболеваний нервной, эндокринной и мочеполовой систем, психических отклонений и расстройств поведения, пишет издание со ссылкой на научного сотрудника РАНХиГС Рамиля Хасанова.