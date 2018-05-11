Первую пандемию чумы в Европу принесли гунны из Евразии, утверждают ученые

Image caption Массовое захоронение, связываемое с культурой хунну в Монголии. Хунну связывали с кочевниками, которые позже стали известны как гунны

Первая и одна из самых смертельных в истории человечества мировых эпидемий чумы могла быть связана с миграцией на запад племен гуннов, полагают ученые.

Пандемия, известная под названием "Юстинианова чума", разразилась в 541 году нашей эры. Ее жертвами, по оценкам историков, могли стать до 25 миллионов человек.

Как полагают авторы работы, опубликованной в журнале Nature, эпидемия могла начаться в Азии, а не в Египте, как считали современники.

К такому выводу исследователи пришли, изучив древние останки 137 человек, найденные в степях Евразии.

Ученые собирали образцы в степном регионе, который простирается на 8000 километров от Венгрии до северо-восточного Китая. Собранные образцы - это останки людей, живших в разное время в период с 2500 года до нашей эры до 1500 года нашей эры.

В статье, описывающей работу, биолог-эволюционист Эске Виллерслев, генетик Петер де Баррос Дамгаард и другие исследователи рассказывают, как они секвенировали (расшифровали) ДНК, выделенную из останков. На двух телах были обнаружены следы ДНК чумной палочки, родственной той, которую считают основным возбудителем "Юстиниановой чумы".

В другой работе, опубликованной в том же выпуске журнала, ученые говорят об обнаружении на телах древних кочевников ДНК вируса гепатита B.

"Юстинианова чума" получила такое название в честь византийского императора Юстиниана I, в период правления которого она разразилась. По преданию, сам император тоже заразился чумой, но выздоровел.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сегодня Константинополь, опустошенный в свое время чумой, продолжает жить как турецкий Стамбул

Как считается, причиной первой вспышки чумы в Константинополе (сегодня - Стамбул) были зараженные крысы, завезенные в город на корабле с зерном из Египта. В соответствии с новой работой, чума действительно бушевала в Северной Африке, однако возникла, вероятнее всего, в Центральной или Восточной Азии.

Ученые полагают, что чума двигалась на запад вместе с племенами, которых римские историки называли гуннами.

Союз кочевников

Гунны были не единым народом, а делились по племенам - так, среди среди них были группы скифов и хунну, которые заключали союзы, чтобы увеличить свою военную мощь и расширить подвластную им территорию. Скифы были известны грекам и римлянам как умелые наездники, населявшие промежуточную область там, где Европа переходит в Азию. Хунну жили восточнее, в степях к северу от Китая, и известны кровавыми конфликтами с китайской династией Хань.

"На останках некоторых из этих гуннов мы обнаружили элементарную форму возбудителя "Юстиниановой чумы" [...], от которой погибли миллионы людей в Европе", - пишет один из авторов работы, Эске Виллерслев.

ДНК чумной палочки Yersinia pestis, родственницы палочки, которую считают основным возбудителем "Юстиниановой чумы", была выделена из останков гунна, обнаруженных в горах Тянь-Шань в Средней Азии. Останки принадлежали гунну, умершему примерно в 200 году нашей эры.

Этот вид палочки, говорят ученые, более "базовый", чем та форма, которую связывают с "Юстиниановой чумой". Это значит, что в процессе развития чумной палочки это более ранняя форма.

Правообладатель иллюстрации Hulton Archive Image caption Юстиниан I, как говорят, заразился чумой, но потом излечился

Еще одну родственную возбудителю "Юстиниановой чумы" палочку нашли в России, в горах Северной Осетии. Год смерти ее носителя так точно определить не удалось, предположительно он умер между VI и IX веком нашей эры.

Гунны, вероятно, начали движение на запад во III-II веке до нашей эры, а к IV веку нашей эры подошли к границам Римской Империи. Они ненадолго захватили значительную территорию в Центральной Европе, вытесняя местные племена и атакуя саму империю.

Ярость гуннов воплощал Аттила, лидер союза кочевников, который провел несколько военных кампаний против Рима.

Лошади в реках

"Наша разновидность палочки жила в 200 году нашей эры, то есть за несколько сот лет до того, как "Юстинианова чума" обрушилась на Европу", - рассказал соавтор исследования Петер де Барос Даамгард в интервью Би-би-си.

"Кроме того, ее находили и в Египте. Таким образом, рост торговых связей в период существования государства гуннов, а затем тюрков, мог облегчить распространение этого вида чумы по Шелковому пути", - говорит он.

"Очень вероятно, что одним из факторов был переход к более интенсивной торговле", - добавляет ученый.

Анализ ДНК этого вида палочки показал, что она претерпела, в частности, мутации, позволявшие ей распространяться через блох, как позднее распространялась "Черная Смерть". Однако был ли такой способ распространения основным, неизвестно.

"Можно сделать интересное предположение. Воины хунну, как говорят нам древнекитайские исторические источники, прибегали к биологической войне, заражая источники чистой воды с помощью трупов лошадей", - говорит он.

"Мне нравится предположение, что эти трупы могли способствовать распространению чумы, опять же, люди тогда всегда находились рядом с лошадьми, но доказать здесь ничего не возможно", - говорит ученый.

В другой работе команды Виллерслева, опубликованной в журнале Nature, говорится о старейших образцах вируса гепатита B, обнаруженных в человеке. Вирус нашли в останках 12 древних обитателей степи.

"Люди десятилетиями пытались разгадать историю вируса гепатита B - эта находка полностью меняет наше представление о вирусе и доказывает, что люди страдали от него еще в бронзовом веке", - говорит соавтор работы, доктор Барбара Мюлеманн из Кембриджского университета.

"Кроме того, мы показали, что возможен анализ вирусов из образцов столь древнего возраста, что будет иметь большие последствия для науки", - добавила она.

В 2015 году в мире было около 257 миллионов больных гепатитом B; сегодня около 887 тысяч из них скончались от осложнений в форме, помимо других, рака печени.