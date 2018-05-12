"Дух искусства и свободы". Сценаристы и Рома Зверь - о новом фильме Серебренникова

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На этой неделе на кинофестивале в Каннах впервые показали фильм "Лето", режиссер которого Кирилл Серебренников находится под домашним арестом по делу о хищении государственных денег. Российская премьера картины состоится в июне. Завершение съемок фильма проходило без режиссера, а над монтажом работал сам Серебренников, находясь под домашним арестом.

Фильм посвящен молодости российских рок-легенд Виктора Цоя и Майка Науменко. В его основу легли воспоминания жены Науменко Натальи.

Русская служба Би-би-си поговорила со сценаристами фильма Михаилом и Лили Идовыми и исполнителем роли Майка Науменко Романом Билыком (Рома Зверь) о настроениях в фильме и о том, как проходили съемки фильма без Серебренникова.

"Я люблю тебя, Кирилл"

Би-би-си: О чем этот фильм?

Рома Зверь: Фильм о дружбе. Дружба и любовь.

Би-би-си: То есть не о Цое?

Рома Зверь: Нет. Это фильм о творческих людях, которые просто хотели играть музыку, которую они хотят играть, без указок, без стороннего вмешательства людей из власти, скажем так.

Би-би-си: Это была ваша первая роль в кино. Какой был самый сложный момент?

Рома Зверь: Наверное, первый съемочный день. Это было очень тяжело. Мы разбили тарелку, и начался первый съемочный день. Все были - продюсеры, актеры, режиссер. Первая сцена, и я очень переживал перед первым кадром. Кирилл подошел ко мне и сказал: "А ну-ка перестань. Ты весь зеленый, ты прямо нервничаешь. Брось, успокойся". Он успокоил меня, и все началось.

Правообладатель иллюстрации KINOPOISK Image caption Рома Зверь в образе Майка Науменко

Би-би-си: А какой был самый эмоциональный момент на съемках?

Рома Зверь: Вообще актером быть тяжело, я очень не хочу быть актером. Это крайне тяжелая профессия, где нужно раскрываться, где режиссер из тебя лепит то, что ему нужно. Мне, человеку независимому, исполнять это все и раскрыться в кадре - это крайне тяжело. Но я хочу сказать большое спасибо Кириллу за то, что он помог все это осуществить, за то, что он заразил команду так, что даже после его ареста мы продолжали обезглавленными существовать. Мы не расклеились, не расползлись, мы продолжили работу, это нас сплотило настолько, что мы закончили фильм.

Би-би-си: Чему вас научила работа в кино?

Рома Зверь: Наверное, подтвердила мои подозрения о том, что нужно оставаться всегда человеком и любить других людей, оставаться самим собой и не идти на компромисс.

Би-би-си: В тот день, когда задержали Серебренникова, вы были на съемочной площадке. Как это вообще происходило?

Рома Зверь: Это было утро. Мы вышли все из отеля, чтобы отправиться на съемочную площадку. Нам сказали, что никуда никто не едет, потому что Кирилла увезли ночью из Санкт-Петербурга в Москву. Мы находились в неведении дня три, связи с Кириллом у нас не было. Но мы все сидели и ждали, когда появится хоть какая-то информация, что будет дальше, что мы будем делать. И через два дня, или три, я точно не помню, мы получили известие от Кирилла, что "вы все молодцы, продолжайте делать то, что можете делать", и что он с нами. И это очень помогло закончить фильм.

Media playback is unsupported on your device "Лучший фильм Серебренникова": авторы и зрители - о показе "Лета" в Каннах

Би-би-си: Этот фильм о 80-х, о Цое и Науменко. Кому он будет интересен, на ваш взгляд?

Рома Зверь: Я думаю, всем. Тут нет ограничений по возрасту. Фильм очень светлый, абсолютно чистый, без подвохов. Все будут ожидать каких-то подвохов, что будет что-то вскрываться, какие-то темы… А он настолько чистый и искренний, что нельзя подкопаться.

Би-би-си: На что похоже это "театральное дело", по-вашему?

Рома Зверь: Похоже на злой, страшный спектакль.

Би-би-си: Что бы вы сегодня сказали Кириллу Серебренникову, находясь в Каннах?

Рома Зверь: Я люблю тебя, Кирилл. Он знает все, мы общались на эту тему. Мы все друг другу сказали. И он знает, что мы его поддерживаем. И он знает, что мы молодцы.

"Дух, в котором мы выросли"

Би-би-си: В Каннах прошла акция в поддержку Кирилла Серебренникова - вынесли табличку с его именем. Расскажите подробнее, что это было?

Лили Идова: Когда проходил красный ковер, и по нему шла основная часть делегации, режиссер не был на месте, на котором всегда должен быть, и поэтому вместо него развернули баннер с его именем.

Михаил Идов: И оставили пустым его место в зале, как символическое его присутствие.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Акция в поддержку Серебренникова в Каннах

Би-би-си: Как в Каннах встретили новый фильм?

Михаил Идов: В Каннах главная валюта - это продолжительность оваций. В конце фильма была 10-минутная овация на ногах в зале. Это много.

Би-би-си: Можно ли говорить, что успех в Каннах превратится в успех в России?

Лили Идова: Одно из другого не вытекает. Это разные вещи. Мы надеемся на успех в России. Нам кажется, что это понятный, эмоциональный фильм, который может найти своего зрителя. Но это никак не связано с успехом на международном фестивале.

Михаил Идов: Более того, мне кажется, что главное, что хочется пожелать этому фильму, это адекватного и восприимчивого зрителя. Мы надеемся, что фильм будет понят. Это музыкальная история любви, которая понятна даже людям, которые ничего не знают про тонкости быта ленинградских рокеров начала 80-х годов. Это очень важно.

Би-би-си: Расскажите, откуда вообще взялась идея фильма?

Михаил Идов: Идея существовала еще до нас и до Кирилла, что интересно. Была попытка сделать этот проект с другим режиссером, которая не вышла. И продюсеры фильма попросили нас с Лили переписать сценарий.

Лили Идова: И мы его написали заново. В основу свою он брал воспоминания Натальи Науменко, но это единственное, что осталось от того варианта. И уже после этого сценарий показали Кириллу, и дальше мы работали вместе.

Михаил Идов: И нам очень повезло, потому что Кирилл не просто отталкивался от нашего сценария, а превратил его в абсолютно собственный проект. Несмотря на то, что это довольно новая для него вещь - кинематографический фильм с большим количеством именно кино-визуального языка, который не может существовать где-либо еще. Несмотря на это, в нем очень легко узнается творческий почерк Кирилла. Он сделал этот фильм совершенно своим.

Би-би-си: А музыки много в фильме?

Михаил Идов: Очень много. Герои этого фильма просто дышат музыкой, и не только своей, но и западной музыкой того времени. В фильме песни Цоя и Майка очень органично смешаны с песнями Talking Heads, Blondie, T-Rex, Дэвида Боуи и Лу Рида.

Би-би-си: Что для вас было самым главным и самым эмоциональным в этом фильме?

Лили Идова: Для нас самым главным было передать ощущение молодости, увлеченности общей идеей, и постоянное ощущение дружбы, любви, взаимопонимания, которые существовали между героями...

Михаил Идов:...зачастую вопреки затхлой действительности, в которой все это творилось. Для нас самый важный тезис этого фильма такой же, как и для Кирилла, - в любое время и в любом месте есть отчаянные, самозабвенные молодые люди, которые живут в состоянии абсолютной свободы, что бы ни происходило вокруг них.

Би-би-си: Очень похоже на современную ситуацию. Вы старались эти мотивы привязать к современным настроениям?

Лили Идова: Это современность сама привязалась к тому периоду. Мы пытались отобразить время и место, в которых жили и чем дышали эти люди.

Би-би-си: С самого начала фильм подвергался критике из-за слухов о гомосексуальности в картине, кто-то говорил, что вы исказили факты. Как вы на это реагировали?

Михаил Идов: Мы реагировали спокойно, потому что...

Лили Идова: …это неправда.

Михаил Идов: Мы же знали, что за фильм. Не было никакого смысла обсуждать мнения людей, которые не смотрели фильм. И поэтому мы не реагировали никак, и теперь есть шанс всем посмотреть и составить свое мнение.

Лили Идова: И опять же, никто не пытался сделать документальный фильм, который четко отражал бы какие-то конкретные события.

Михаил Идов: Это музыкальная фантазия на тему субъективных воспоминаний одного человека, и это очень важно.

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Би-би-си: Когда Кирилла Серебренникова задержали, вы были в этот день в Петербурге?

Лили Идова: Мы были там ровно за 24 часа до его задержания. Это был абсолютно великолепный съемочный день, снималась одна из важнейших сцен фильма. Мы уехали на каком-то невероятном подъеме. Мы посмотрели какой-то отснятый материал и поняли, что фильм получился, что он будет, что он принимает какую-то невероятную форму. И буквально когда мы вернулись в Москву, мы узнали о задержании Кирилла, и это было невероятным шоком, потому что работа остановилась, и никто не знал, что будет дальше.

Би-би-си: Какое настроение было все это время у вас, съемочный группы, артистов?

Михаил Идов: Надежды, конечно же. Надежды, что отпустят Кирилла. А потом надежды на то, что получится фильм. Звучит наивно, но я вплоть до последних дней не оставлял надежды, что Кирилл каким-то чудесным образом окажется на премьере.

Би-би-си: Что вы хотели сказать этим фильмом российскому зрителю?

Михаил Идов: Мы просто очень хотели рассказать историю, которая будет работать во все времена, и, нам кажется, за пределами России тоже. Историю о молодости, свободе, любви, дружбе и музыке, конечно. Это музыка и дух, в котором выросли мы сами. И это дух, в котором живет всю свою жизнь Кирилл Серебренников, невзирая на внешние обстоятельства. Он человек, олицетворяющий дух искусства и свободы. Если это удалось передать этим фильмом и передать это массовому зрителю, то мы сделали все, что могли.