Круговорот православных: как украинцы ищут себе церковь

Media playback is unsupported on your device "Это самозванцы!" Как на Украине уживаются две церкви

Противостояние Московского и Киевского патриархатов православной церкви на Украине продолжается еще с начала 1990-х годов, но своего пика достигло после событий на Майдане и начала конфликта в Донбассе.

Сегодня священники жалуются на рейдерские захваты своих приходов и переходят из одной деноминации в другую, а власти Украины ожидают скорого объявления автономии украинской церкви.

Би-би-си побывала в нескольких "горячих точках" на религиозной карте Украины и узнала, как прихожане и священники выбирают между двумя церквями и смогут ли они найти общий язык.

"За Путина мы не молимся"

"Если перейти с одной работы на другую, это для спасения души роли не играет, а вот если пойти в церковь одну или другую - играет роль для спасения", - говорит 35-летний отец Анатолий Василенко, настоятель храма в полесском селе Кожуховка в двух часах езды от Киева.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption После событий 2014 года церковное противостояние на Украине достигло пика

Отец Анатолий шесть лет служил в Киевском патриархате, но в начале 2018 года неожиданно для своего духовного начальства и паствы решил перейти в каноническую церковь - Московский патриархат. Вместе с ним перешли и около десятка его прихожан.

Мы разговариваем со священнослужителем возле его нового храма, после того, как он вернулся с кладбища, где заново, по канонам Московского патриархата, отпевал человека, которого хоронил еще будучи служителем Киевского.

"Заново, конечно [человека], не выкапывал, но служил полный чин. И заново надо крестить людей, потому что все чины, все таинства [совершенные Киевским патриархатом] недействительны", - говорит Анатолий.

Image caption Молодой священник отец Анатолий шесть лет прослужил в "расколе" перед тем, как перейти служить в Московский патриархат

Для отца Анатолия это уже третья деноминация. Самого его когда-то окрестили как католика. Он два года проучился в католической семинарии, но ушел оттуда, осознав, что обет безбрачия - не для него.

Священник вспоминает, что на момент, когда он решил стать православным, он не имел представления о различиях между патриархатами.

Сначала он пришел в каноническую церковь - в Киево-Печерскую лавру. "Со мной там поговорили небрежно", - вспоминает он впечатления от беседы. "А потом пошел в Киевский патриархат, и там со мной хорошо поговорили, вот и все. Человек идет туда, где с ним нормально разговаривают", - так теперь он описывает мотивы своего выбора, который сделал семь лет назад.

Накануне Рождества в 2018 году отец Анатолий прочитал книгу о валаамских старцах. Там рассказывалось об "ортодоксальном православии" - аскетическом образе жизни и строгом соблюдении церковных канонов.

Книга заставила его задуматься о своем церковном будущем. "Что если бы мне захотелось пойти в нормальный монастырь - Валаам, Соловки, Оптина пустынь - кем я был бы там? Я шесть лет служил священником, а, получается, (с точки зрения руководства "нормальных монастырей" - Би-би-си) был простым мирянином", - размышляет Анатолий.

В тот же вечер отец Анатолий позвонил знакомому в епархию Московского патриархата. Договориться о переходе удалось довольно быстро.

В церковь отца Анатолия в районном центре Коростене пообщаться с прихожанами даже приезжал местный епископ Московского патриархата. Позже это дало Киевскому патриархату основания обвинять священника в подготовке рейдерского захвата храма.

Сейчас отец Анатолий называет шесть лет своей службы Киевскому патриархату "расколом" и уверяет, что давно задумывался о переходе в Московский, но боялся, что его не примут.

"Раскольники думают, что москальские попы настроены против Украины, против нашей нации, но я посмотрел и понял, что все нормально", - размышляет о конфликте двух патриархатов отец Анатолий.

Сам он называет себя украинским патриотом и рассказывает, как в 2014 году ездил поддерживать Евромайдан. "Я за целостность государства, за государственный язык. За Путина мы не молимся, пускай в России за него молятся", - заявляет Анатолий.

Но духовенство Киевского патриархата он критикует как раз за "жесткие проявления национализма". "Если вы хотите спасать душу - вам в церковь, если хотите заниматься политикой - вам в Киевский патриархат", - говорит он.

Image caption "Киевская" церковь, где раньше служил отец Анатолий

В Киевском патриархате, где шесть лет отслужил Анатолий, его вспоминают недобрым словом. Протоиерей Виталий Эйсмонт, благочинный здешнего церковного округа, обвиняет Анатолия в карьеризме - тот якобы постригся в монахи, потому что хотел стать епископом.

Сам отец Анатолий говорит, что связывает свое будущее с селом Кожуховка.

"Я отсюда ехать никуда не хочу. Я хочу возле своей хаты сад посадить, а чтобы увидеть первые результаты, надо лет десять ждать", - улыбается он.

"Да и вообще, лучше быть гонимым в святой церкви, чем на самом высоком месте на пути, который не ведет к спасению", - говорит теперь отец Анатолий.

"Каноны никто не отменял"

В сотнях километров от Кожуховки, в крупном, в основном, русскоязычном Запорожье живет другой отец Анатолий, который в начале года тоже сменил церковь, перейдя из Московского патриархата в Киевский.

Это случилось после того, как в Запорожье разразился громкий церковный скандал: священник Московского патриархата отказался отпевать погибшего двухлетнего мальчика, аргументировав это тем, что он крещен в неканоническом Киевском патриархате. Митрополит Запорожский УПЦ МП Лука поддержал этого священника, заявив, что "каноны никто не отменял".

После этого во многих городах Украины прошел стихийный флешмоб: люди несли детские игрушки к зданиям храмов этой церкви, а в украинской генпрокуратуре заявили, что будут расследовать действия священников МП как нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений.

Митрополит Лука назвал этот скандал целенаправленной информационной атакой на каноническую церковь, но именно эти события подтолкнули 30-летнего отца Анатолия Ревтова к уходу из Московского патриархата.

"Эта история показала, что для архиереев писаное правило выше правила любви. Если бы такой всплеск не пошел, я бы и дальше боялся, потому что для священника очень страшно что-то поменять", - говорит он.

Image caption Другой отец Анатолий из восточноукраинского Запорожья, наоборот, перешел в Киевский патриархат из Московского

Отец Анатолий вспоминает: еще несколько лет назад он был очень пророссийски настроен, выступал против Майдана и, будучи студентом Харьковской семинарии, хотел защищать от сноса тамошний памятник Ленину.

Но после смены власти стал читать книги об истории своей страны и начал ощущать себя украинцем.

Он повесил в своем храме на иконы рушники (украинские расшитые полотенца) и стал молиться за "Богом хранимую Украину нашу" вместо "Богом хранимой державы". После этого, как рассказывает Анатолий, "бабушки-прихожанки" назвали его националистом и сорвали рушники, заявив, что "так только в селе служат".

Инициатива отца Анатолия проводить хоть раз в неделю богослужения на украинском языке тоже не встретила одобрения его прихожан и коллег-священников. Несмотря на то, что украинский в церкви благословил митрополит Лука, оппоненты отца Анатолия выступили против: мол, на этом языке богослужения проводят раскольники в Киевском патриархате.

"Но самые серьезные проблемы у меня начались после того, как я написал в "Фейсбуке", что епископат МП - это легион демонов, который ненавидит Украину украинскую и хочет видеть Украину русскую", - говорит отец Анатолий.

После этого священника обвинили в "неуважении к священноначалию, произволе при осуществлении пастырского служения и публикации мыслей, приводящих к раздору и порочащих образ Матери-Церкви", и запретили в священнослужении. Переход в Киевский патриархат для него стал делом времени.

"Церкви поделены по национальности, как бы мы этого не хотели. Я бы хотел, чтобы в Украине была украинская церковь, чтобы служить на украинском и открыто говорить, что церковь поддерживает государство, в котором я живу. Хочу, чтобы в моей церкви были рушники, чтобы были национальные традиции, чтобы люди ходили в храм в вышиванках и на них не смотрели как на бандеровцев", - улыбается отец Анатолий.

О священниках своей бывшей церкви он говорит так: там есть много людей, которые имеют политические взгляды, но "все боятся открыть рот и потерять свой приход". В Киевском патриархате же, по словам Анатолия, служат больше молодых людей, воспитанных уже независимой Украиной и не боящихся потерять сан за свои убеждения.

Бывший "начальник" отца Анатолия, митрополит Лука говорит, что служить по-украински ему никто не запрещал, а Запорожская епархия - вообще единственная в Московском патриархате, где литургию перевели на государственный язык.

Правообладатель иллюстрации UNIAN Image caption Митрополит Запорожский УПЦ МП Лука говорит, что никто не запрещает его священникам свершать богослужения по-украински

"Священник может уйти, только если его митрополит впал в ересь или раскол и был осужден собором. Я хочу спросить, где я впал в ересь или раскол?" - спрашивает митрополит.

Консерватор в вопросах следования церковным традициям, Лука убежден, что существующие уже тысячи лет каноны менять нельзя ни в коем случае.

Поэтому, несмотря на имиджевые потери Московского патриархата на Украине после случая с отпеванием мальчика, он все еще защищает священника, отказавшегося проводить обряд, и нетерпимо комментирует исход священников.

"Человеческий эпителий, который отпал, не является человеком. Так и шелуха, которая отпала от церкви, не есть церковь", - лаконично описывает Лука, медик по образованию, свое отношение к Киевскому патриархату.

Между Москвой и Константинополем

Конфронтации между двумя крупнейшими православными церквями Украины - Московским и Киевским патриархатами - уже больше четверти века.

В 1990 году патриарх Московский и всея Руси Алексий II даровал украинской церкви статус самоуправляемой, но она все равно осталась частью Русской православной церкви.

Спустя два года на Архиерейском соборе (высшем органе церковного управления) бывший тогда главой Украинской православной церкви митрополит Филарет был лишен сана за "шантаж и клятвопреступление". По словам некоторых архиереев РПЦ, он подговорил украинских митрополитов поддержать провозглашение независимости Украинской церкви в 1991 году.

Филарет отказался признавать вину, и спустя год при поддержке светских властей провозгласил создание отдельного от Москвы Киевского патриархата. В 1995 году он стал патриархом Киевской церкви, а еще через два года его предали анафеме в РПЦ.

После событий 2014 года Филарет стал часто высказывать проукраинскую позицию и называть Россию "агрессором". Архиереи Московского патриархата в ответ обвиняют его в ереси и заигрывании с украинскими властями.

Правообладатель иллюстрации UNIAN Image caption Взгляды предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрия (на фото слева) и главы УПЦ КП патриарха Филарета на пути преодоления церковного раскола на Украине отличаются

В Киевском патриархате принято считать Московский патриархат "кремлевской церковью" и противниками независимости Украины, а также обвинять в симпатиях к сепаратистам. В Московском же патриархате оппонентов и вовсе не считают церковью: их называют раскольниками, которые потакают политикам.

Общин Московского патриархата на Украине больше - около 12 тысяч, а Киевского - около пяти тысяч, свидетельствуют данные украинского минкульта на начало 2018 года. Однако, по данным киевского Центра Разумкова, чуть меньше половины православных украинцев (43%) относят себя именно в Киевской церкви, а прихожанами Московского патриархата себя назвали около 20% верующих. Украинские социологи отмечают, что еще пять лет назад ситуация была совершенно противоположная. Московский патриархат заявляет, что эти данные некорректны.

Вопрос принадлежности к одному из патриархатов давно стал политическим - и не только потому, что сами священники связывают свой переход со своими политическими взглядами.

В апреле этого года президент Украины, Верховная Рада и иерархи непризнанных церквей обратились ко Вселенскому патриарху с просьбой признать каноничность независимой от Москвы части украинского православия.

Спикеры Киевской церкви говорят, что в случае, если патриарх Варфоломей ответит согласием на эту просьбу, из Московского патриархата могут выйти тысячи общин. В УПЦ МП утверждают, что такие оценки преждевременны и сомневаются, что какой-либо томос от Константинополя будет издан.

Российская светская власть также выступает против предоставления Киевскому патриархату независимости. "Вы знаете позицию Русской православной церкви, патриарха всея Руси по этому вопросу. И конечно, скажем так, какие-то действия, направленные на раскол церкви, вряд ли могут поддерживаться и вряд ли могут приветствоваться", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В 2008 году на праздновании годовщины Крещения Руси в Киеве тысячи верующих УПЦ МП приветствовали Алексия ІІ как "своего патриарха"

На бытовом уровне это противостояние выливается в конфликты вокруг храмов - особенно в небольших селах с одной церковью, но поделенной между двумя деноминациями общиной.

Глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент утверждает, что на протяжении нескольких последних лет их оппонентами захвачено около 40 храмов. При этом в Киевском патриархате отказываются называть "переходы" храмов "захватами" и говорят, что только принимают в свои ряды общины, которые сами выбрали служение в их церкви.

Сколько священников на протяжении последних лет перешли из одного патриархата в другой, точно сказать невозможно - достоверной статистики по этому поводу просто не существует. Если в Киевском патриархате говорят, что за последние четыре года к ним перешли 80 общин Московского, то в самом Московском патриархате утверждают, что за три года их покинули всего пять общин.

Гаражная церковь

"О нашем селе уже можно книги писать и сериалы снимать", - сокрушается празднично одетая женщина, подметая пол в гараже, расположенном в селе Птича Ровенской области.

Стены гаража, в котором она наводит порядок, увешаны иконами в обрамлении вышитых рушников. В углу сооружен импровизированный алтарь. Несколько десятков постоянных посетителей этого помещения называют его "нашей Вифлеемской пещерой".

Image caption Уже несколько лет прихожане УПЦ МП в Птиче проводят богослужения в гараже своего священника

Уже несколько лет гараж во дворе дома священника Николая Сысонюка используется не по назначению. Здесь совершают богослужения верующие Московского патриархата.

Конфликт между православными двух патриархатов начался осенью 2014 года, рассказывают местные жители. Тогда в селе провели опрос, который показал, что неканоническому Киевскому патриархату симпатизирует больше прихожан единственного в Птиче храма, нежели Московскому. Согласно результатам опроса, храм должен был перейти к прихожанам Киевской церкви.

Однако верные канонической церкви признавать результаты "референдума" отказались. Они заявили, что собственником храма по документам значится не сельская община, а Ровенская епархия МП, и отказались под каким-либо предлогом отдавать церковь "раскольникам".

После длившегося несколько недель противостояния возле стен храма "киевлянам" удалось прорваться внутрь, однако затем здание было арестовано решением суда и опечатано. Впрочем, конфликт в результате этого исчерпан не был: на протяжении следующих трех лет за закрытыми дверями храма по несколько раз оказывались представители обоих патриархатов. Практически каждый раз противостояние возле стен церкви сопровождалось потасовками или даже перекрытием жителями трассы Киев-Львов, которая проходит через село.

Вот и сегодня храм находится под арестом: Киевский патриархат пытается в суде оспорить право "конкурентов" на здание церкви. Возле него круглосуточно дежурят несколько экипажей полиции.

Прихожане Московского патриархата каждое воскресенье проводят богослужение в гараже священника рядом с опечатанной церковью. А прихожане Киевского собираются в модернизированной сторожке, расположенной по другую сторону от храма. Здороваются односельчане, принадлежащие к разным конфессиям, не всегда.

Image caption Храм в Птиче стоит опечатанным уже несколько лет. Прихожане двух патриархатов не могут договориться, кому в нем служить

Взаимные обвинения

"Они наших коров на общее пастбище не пускают. Сосед отказывается соседу огород вспахать: обзывает сепаратистом. Ворота священнику калом обмазали. Старосте церкви камнем окно разбили", - наперебой жалуются на "раскольников" верные канонической церкви после воскресной службы.

Но "киевляне", выходящие после своего богослужения, в ответ на эти обвинения только посмеиваются.

"Ну, какой кал? Мы же в ХХІ веке живем все-таки. Они сами себе окна бьют, чтобы им потом дорогие, пластиковые поставили. Это они нашим письма с угрозами отправляют. А мне вон собаку отравили", - говорит один из них, плотный мужчина в вышиванке.

Как бы то ни было, соглашаются местные, конфликт за церковь разбил не одну семью в селе, а между двумя частями Птичи царит недоверие.

Image caption Дом "каноничного" священника из Птичи. Во время сельских разборок недображелатели оставили на его стене надпись "Слава Украине, героям слава"

Верующие Московского патриархата обвиняют оппонентов в том, что на их стороне играет власть, а в моменты обострений в столкновениях возле церкви участвуют приезжие бойцы добровольческих батальонов и запрещенного в России "Правого сектора".

Прихожане Киевского патриархата эти обвинения отвергают и говорят, что это "москали" под видом семинаристов привозят к храму автобусы нездешних "титушек" в спортивных штанах под рясами.

"Мне кажется, если бы не эти приезжие, мы бы уже давно помирились", - говорит жительница Птичи Галина.

Напряжение между общинами возросло с началом конфликта в Донбассе: церковь Московского патриархата на Украине часто обвиняют в содействии сепаратистам. Однако священник этой конфессии из Птичи отец Николай утверждает: здесь возносят молитвы за украинское воинство и за местных жителей, воюющих на востоке страны.

Путей выхода из сложившейся в Птиче ситуации немного, признают местные жители, часть из которых после начала церковного конфликта вообще отказалась посещать богослужения обоих патриархатов.

Один из них - построить в селе вторую церковь.

"Пускай строят себе другой храм и там молятся, как хотят. А этот мы не отдадим, он за нами", - говорит пожилая прихожанка МП.

Image caption Сторожка возле опечатанного храма, в которой служат прихожане Киевского патриархата

Однако это этой идеи не в восторге прихожане Киевской церкви.

"Эту церковь мои деды-прадеды строили, а сейчас я ее должен отдать? Не бывать этому. Мы уже столько пережили, переживем и больше, но московского попа тут не будет!" - убежден один из прихожан этой деноминации.

Большинство прихожан Киевской церкви считает, что единственным выходом из этой ситуации может стать использование храма двумя конфессиями по очереди.

Церковное сожительство

Проверить работоспособность такой модели церковного сожительства можно в 50 километрах от Птичи: в селе Бокийма тоже есть всего один храм, но там прихожане двух патриархатов еще с 1996 года как-то уживаются в одном здании.

"Мы используем храм по очереди: одно воскресенье он за верующими одной конфессии, другое - за другой. Праздники - Рождество, Пасха, например, - делятся: одни в храме с полудня, другие - с четырех часов дня. Если похороны или еще что-то, храм доступен любой конфессии. Конфликтов практически не возникает", - рассказывает Александр, староста здешней церкви от общины Киевского патриархата.

Старожилы вспоминают: к таким взаимоотношениям пришли не сразу. "Поначалу мне убийством угрожали, за бороду таскали, люди меня охраняли", - вспоминает отец Святослав, священник местной общины Московского патриархата.

В середине 90-х, когда модель сосуществования конфессий только налаживалась, график богослужений составлялся в присутствии секретаря сельсовета, а церковь закрывалась на два замка - открыть ее могли только представители двух патриархатов совместными усилиями. Со временем пришли к нынешней схеме использования храма.

Хотя и сегодня отношения между конфессиями сложно назвать дружескими.

Image caption Прихожане Московского патриархата из Бокиймы проводят службы на улице и летом, и зимой, и в дождь

"Вслух вам этого никто не скажет, но село поделено, конечно. Драться не деремся, но если какое-то застолье, люди, скажем так, расслабляются, и религиозный вопрос тут же всплывает", - говорит пенсионер Виталий, верующий Киевского патриархата.

В те воскресенья, когда храмом пользуются "киевляне", прихожане Московского патриархата проводят богослужения в беседке-часовенке на площади рядом с церковью.

На вопрос, бывают ли у них искушения пойти на богослужения Киевского патриархата в плохую погоду, пожилой мужчина возражает: "Нет-нет, только каноническая церковь. Я хочу, чтобы со мной все было хорошо после моей кончины".

Киевский патриархат служащие на улице величают самозванцами, безблагодатными и раскольниками. Каждое воскресенье, когда храм переходит к Московскому патриархату, священник заново освящает церковь.

"Мы с этим не то, чтобы свыклись, но стали к этому относиться проще. Мы же христиане все-таки, должны друг друга прощать. Вообще, весь секрет того, что у нас не дошло до такой ситуации, как в Птиче, - стремление найти взаимопонимание", - говорит священник Киевского патриархата отец Игорь.

Он рекомендует перейти к совместному использованию храма всем конфликтующим общинам Украины и шутит, что в его село за все годы никто не приехал для обмена опытом.

Впрочем, его коллега из Московского патриархата, отец Святослав, оптимизма не разделяет. "Я вам скажу так: когда в государстве тише, то и у нас тише. А если государство колотит, то и люди заводятся", - говорит он.

"Мне кажется, в Птиче лучше всего построить новый храм - совместными усилиями двух общин. Я бы, честно говоря, и здесь так бы сделал, но финансы не позволяют. Вы же видите: религиозный вопрос очень болезненный", - размышляет священник.

"Что до нас положено, то пусть лежит во веки"

Впрочем, не все православные украинцы выбирают свою сторону баррикад в этом церковном противостоянии. Для некоторых из них вражда между патриархатами стала поводом для личного разочарования в сложившемся церковном укладе Украины.

55-летний священник Игорь Савва из Запорожья в марте этого года ушел из Московского патриархата и до сих пор не присоединился к какой-либо христианской конфессии.

Отец Игорь вспоминает: в начале 90-х он пришел в церковь очень "идеалистически настроенным", но со временем понял, что его усилия "упираются в стену". По словам отца Игоря, он начал разочаровываться в церковной системе еще 20 лет назад. Больше всего ему не нравилось то, что священники не объясняют людям смысла службы и таинств.

"Человек приходит в церковь, как в музей: зашел, что-то сделали за иконостасом, и все", - жалуется священник. Он говорит, что иногда даже священники не понимают, зачем совершать те или иные действия: "Берет священник кадило и идет из одной двери в другую, и никто не знает, зачем это нужно".

Image caption Игорь Савва вспоминает, что начал разочаровываться в церковной системе еще двадцать лет назад

"В нашей церкви есть заданная программа тупого охранительства. Что до нас положено, то пусть лежит во веки", - цитирует он протопопа Аввакума.

Во время Евромайдана священник, по его словам, не скрывавший свою "проукраинскую позицию" еще с 2004 года, подписывал обращение о ненасилии к участникам массовых акций в центре Киева. Позже - не гнушался политических тем в своем "Фейсбуке". Начал проводить молебны за воинов АТО и отказался поминать в ходе богослужения патриарха Кирилла. Вокруг отца Игоря собрался небольшой, но дружный приход - преимущественно из молодых людей.

"Мы становились все больше и больше бельмом на глазу с нашими убеждениями. Этот процесс ни к чему другому не мог привести, такое оживление было ненавистно для церковного начальства", - говорит отец Игорь.

"Те, кого церковь считает своими - это одна часть общества, а те, кого она считает врагами - вторая часть общества. И я с ужасом заметил, что я вообще не на той стороне. Но я-то не выбирал сторону, я пришел в церковь, а оказался в определенной политической ситуации, да еще и не на той стороне", - размышляет священник.

В конце концов, отец Игорь на проповеди заявил, что не видит своего места в церкви Московского патриархата. После этого ему запретили служение.

"Человек духовно заблудился", - говорит об уходе Игоря Саввы митрополит Лука.

Сегодня отец Игорь раз в неделю служит в небольшой церкви КП на территории трамвайного парка, однако переходить в эту конфессию не хочет: "Мы вышли из Московского патриархата, потому что вместо церкви получили военные действия с врагами. Боюсь, что в Киевском мы не уйдем от них".

Image caption Здание, в котором обустраивает новую церковь священник Игорь Савва

Сейчас он вместе со своими прихожанами обустраивает под церковь крохотное офисное помещение в старом общежитии. Службы здесь проводит на украинском языке или на церковно-славянском, но с русскими молитвами.

А параллельно отец Игорь вместе с прихожанами "путешествует по христианским конфессиям Запорожья".

"Мы хотим понять, как они живут, как они молятся. Мы в Московском патриархате никого не знаем: там как за забором, тебя убеждают, что все остальные - враги, которые хотят расхитить души. А мы заинтересовались тем, чтобы посмотреть на других христиан и убедиться, что они такие же христиане, как и мы".

Присоединится ли в итоге приход отца Игоря к какой-либо существующей христианской конфессии, неизвестно. Священник и прихожане хотят написать письмо Вселенскому патриарху с просьбой принять их под свое управление "в индивидуальном порядке".

"Христианство в разных формах и видах - это основа гражданского общества. И мы - живая проповедь того, что Бог нас тут не убил (за уход из МП). Храм Божий внутри вас есть, так в Евангелии сказано", - говорит Елена, молодая прихожанка Игоря Саввы.