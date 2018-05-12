Лучшие фото недели: Лего-фигурки Гарри и Меган, Рианна в образе молодого папы и Килауэа

  • 12 мая 2018

Подборка фотографий самых интересных событий в мире за неделю 5-11 мая.

Президент Трамп с женой Меланией приветствуют на базе ВВС США под Вашингтоном троих граждан США, Правообладатель иллюстрации Jonathan Ernst / Reuters
Image caption Президент Трамп с женой Меланией приветствуют на базе ВВС США под Вашингтоном троих граждан США, которых удерживали в КНДР под обвинению в шпионаже. Власти Северной Кореи отпустили их на свободу в качестве жеста доброй воли после переговоров, состоявшихся между президентом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Лава приближается к жилому строению на Гавайях Правообладатель иллюстрации Bruce Omori / EPA
Image caption На крупнейшем острове Гавайев началось извержение вулкана Килауэа, что привело к эвакуации тысяч местных жителей. Многие дома оказались разрушены. Килауэа - один из самых активных в мире вулканов, он извергается постоянно на протяжении последних 35 лет.
Человек в костюме штурмовика из "Звездных войн" останавливает машину в Портмаги Правообладатель иллюстрации Charles McQuillan / Getty Images
Image caption Первый в мире фестиваль "Звездых войн" прошел в небольшой рыбацкой деревне Портмаги в Ирландии, на фоне скалистого острова-утёса Скеллиг-Майкл. Утёс находится на расстоянии 15 км от ирландского побережья и активно фигурирует в 7-м и 8-м эпизодах "звёздной" саги, в связи с чем в Портмаги возник туристический бум.
певица Рианна в парчовом наряде и митре Правообладатель иллюстрации Eduardo Munoz / Reuters
Image caption Певица Рианна появилась в наряде, напоминающем папское облачение, и с митрой на голове на балу Института костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке по случаю открытия выставки "Небесные тела": мода и католическое воображение".
мигранты на борту MV Aquarius Правообладатель иллюстрации Loluisa Goouliamakil / AFP
Image caption Мигранты слушают музыку, проведя два дня в Средиземном море между Ливией и Италией на борту спасательного корабля MV Aquarius, зафрахтованного организациями по оказанию помощи SOS-Mediterranee и "Врачи без границ"(MSF). Итальянская пограничная служба позволила более 100 мигрантам сойти на берег в сицилийском порту Катания.
Лего-фигурки британского принца Гарри и Меган Маркл красуются у входа в также сделанный из Лего Виндзорский замок, а вместе с ними и конструктор этой модели Пола Лофтон. Правообладатель иллюстрации Peter Nicholls / Reuters
Image caption За неделю до свадьбы Лего-фигурки британского принца Гарри и Меган Маркл красуются у входа в также сделанный из Лего Виндзорский замок, а вместе с ними и конструктор этой модели Пола Лофтон.
Один из тысячи цветков рододендрона распустился в парке рододендронов в Дрездене, Германия. Правообладатель иллюстрации Filip Singer / EPA
Image caption Один из тысячи цветков рододендрона распустился в парке рододендронов в Дрездене, Германия.
Фатима Будчар с сыном Абдеррахимом Правообладатель иллюстрации Hannah McKay / Reuters
Image caption Фатима Будчар, жена ливийского политика Хакима Белхаджа, вместе с их сыном Абдеррахимом стоит у здания парламента в Лондоне с письмом от премьер-министра Терезы Мэй. В письме британское правительство приносит извинения Белхаджу и его жене за свои действия, которые привели в 2004 году к задержанию супругов, их выдаче в Ливию властям полковника Каддафи и пыткам.
на концерте Правообладатель иллюстрации Nicolsa Tucat / AFP
Image caption Участники красочного фестиваля Burdi Colors наслаждаются концертом под открытым небом по окончании пятикилометрового забега, во время которого участников обрызгивают натуральными красителями. Фестиваль проходит во французском городе Пессак в провинции Бордо.

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