Лучшие фото недели: Лего-фигурки Гарри и Меган, Рианна в образе молодого папы и Килауэа

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Фатима Будчар, жена ливийского политика Хакима Белхаджа, вместе с их сыном Абдеррахимом стоит у здания парламента в Лондоне с письмом от премьер-министра Терезы Мэй. В письме британское правительство приносит извинения Белхаджу и его жене за свои действия, которые привели в 2004 году к задержанию супругов, их выдаче в Ливию властям полковника Каддафи и пыткам.