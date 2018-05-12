Пятна вместо лиц: как в Китае подвергают цензуре прямой телеэфир

Правообладатель иллюстрации Mango TV Image caption Выступление Швейцарии в полуфинале "Евровидения" китайским телезрителям увидеть удалось, но радужный флаг от их взора заботливо скрыли. Финала песенного конкурса китайцы вообще не увидят

Когда в Европе сидишь дома и смотришь телевизор, то обычно не ждешь, что прямо по ходу эфира из трансляции будут исчезать целые куски. Но в Китае телезрители уже привыкли к такому.

Во время первого полуфинала "Евровидения" китайская телекомпания Mango TV подвергла цензуре телевизионную картинку: радужные флаги во время некоторых номеров были специально размыты, а некоторые выступления просто удалены.

Номер ирландского певца Райана О'Шонесси не показали, потому что двое артистов на подтанцовке изобразили историю любви двух мужчин.

Выступление представителя Албании было вырезано, потому что он и его артисты, напротив, выглядели слишком брутально - много татуировок.

За такую цензуру Европейский вещательный союз (организатор "Евровидения") лишил Mango TV прав на трансляцию второго полуфинала и финала конкурса.

Пользователи китайских соцсетей расценили произошедшее как откат к прошлому и раскритиковали Mango TV за прогиб перед государственной властью.

Как часто происходит подобное в китайском телеэфире? И как цензоры решают, что вырезать?

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Только государственное ТВ

Зрители напрасно ожидали от Mango TV редакционной независимости - все телеканалы в Китае принадлежат государству, тщательно регулируются и подвергаются цензуре.

Сценарии телепередач должны быть переданы на одобрение бюро местного комитета Коммунистической партии за два месяца до эфира. Для программ иностранных телекомпаний, которые китайская телесеть хочет показать китайцам, срок одобрения заявок еще дольше.

Официальный Пекин разрешает только такие трансляции, которые "не угрожают национальной и политической безопасности".

На практике это выражается в том, что международные телесети - в том числе такие, как BBC World News - доступны для просмотра только в отдельных закрытых местах, к примеру, в дорогих отелях. Но и там часто можно увидеть, что прямой эфир, который партия сочтет идеологически неоднозначным, подвергается цензуре прямо в процесе трансляции - внезапно зрители видят черный экран.

Что вырезают, что оставляют

Правообладатель иллюстрации CCTV-13 Image caption Часто в кадре размывают изображения флага Тайваня

Цензура телеэфира в целом делится на две категории: размывание нежелательных элементов картинки с помощью спецэффекта и полное перекрытие телеизображения (черный экран).

Прямой эфир транслируется с небольшим временным запозданием, и довольно часто можно видеть, что за это время цензоры успевают сделать размытыми нежелательные детали, лица, а чаще всего - логотипы и эмблемы.

Были случаи, когда такой видеоэффект вызывал большой скандал - и в связи с большой политикой, и по совершенно невинным поводам.

В феврале этого года на Mango TV обрушились тысячи жалоб - они осмелились "замазать" лица певцов из любимого школьницами китайско-корейского бойбэнда EXO: причем замазаны были только лица поп-артистов из Южной Кореи, вторая половина группы выглядела нормально.

А причиной было обострение отношений между Пекином и Сеулом из-за поставок американских противоракетных комплексов THAAD. Поэтому в тот момент действовало указание вымарывать с телеэкранов все южнокорейское.

Но фанатам мальчуковой поп-группы в Китае показалось, что это уже слишком.

Часто телеканалы размывают изображения тайваньского флага - поскольку Пекин не признает Тайвань независимым государством.

Корреспондент Би-би-си Стивен Макдонелл запечатлел момент, когда на время интервью или репортажа на запретную тему трансляция блокируется:

"Почему вместо картинки BBC World мы в Пекине вдруг видим черный экран? Потому что идет репортаж о выборах в Гонконге", - отмечает он.

Зачастую выпуски новостей мировых телесетей просто отключаются в Китае полностью. И гарантированно вырезаются из любых программ репортажи, идущие вразрез с генеральной линией партии по самым "опасным" внутриполитическим вопросам. Прежде всего, все сообщения о политических событиях в Гонконге, который был присоединен к КНР в 1997, но на принципах "одна страна - две системы": в Гонконге продолжает действовать демократическая система выборов без доминирования Коммунистической партии.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Символом продемократических демонстраций в Гонконге в 2014 году были желтые зонтики

Все видеосъемки уличных демонстраций в Гонконге в 2014 году в материковом Китае были запрещены, ни один кадр оттуда не попал на телеэкраны. Высказывания в пользу независимости Гонконга также под запретом.

Телесюжеты и документальные фильмы о событиях истории, которые руководство Коммунистической партии отрицает, тоже блокируются: так, каждый год 4 июня "глушатся" передачи о кровавых событиях на площади Тяньаньмэнь.

Звездная самоцензура

Многие звезды китайского шоу-бизнеса, выбирая свои наряды, учитывают не только рекомендации стилистов, но и политический момент - они знают, что если оденутся неподобающе, их могут изгнать с телеэкранов, и карьере будет нанесен большой ущерб.

В ноябре 2017 года американской певице Кэти Перри было отказано в выдаче китайской визы - она была приглашена участвовать в показе бренда Victoria's Secret. Китайские посетители онлайн-форумов предположили, что это было наказание за то, что в 2015 году, давая концерт в Тайване, Перри надела платье с подсолнухами. Подсолнухи могут быть намеком на поддержку независимости Тайваня.

Недавно в КНР началась государственная кампания против татуировок. Партийные кураторы телевидения утверждают, что тату пропагандируют негативную субкультуру (поэтому и пострадал участник "Евровидения", представлявший Албанию - правда, вряд ли он узнал, что китайские телезрители не увидели его на экране).

Знаменитым китайским спортменам, как сообщают, дано указание появляться на соревнованиях, которые транслируются по телевидению, в одежде с длинным рукавом и длинными штанинами, чтобы прикрыть татуировки. Киноактеры и актрисы, певцы, появляясь в телепередачах на интервью, тоже стали носить заметно более закрытую одежду.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Китайский футболист Чжан Линьпэн - один из кандидатов на проработку

Становится ли телецензуры в Китае больше?

Работы у цензоров телевизионных программ, печатных публикаций и интернета в материковой части Китая явно становится все больше.

Цензура вошла в ежедневный обиход. Продолжая вырезать и блокировать всё, что касается неприемлемых для Коммунистической партии страниц истории, цензоры теперь должны исполнять и новые инструкции - стирать из эфира и со страниц медиа и соцсетей следы разногласий, возникающих между Пекином и Гонконгом, голоса в поддержку независимости Тайваня и любые признаки внутреннего недовольства в стране.

Регулирование также расширилось и охватывает теперь не только эфирное телевидение, но и остальные цифровые платформы - цифровое ТВ, которые люди смотрят через интернет, любительские частные трансляции и подкасты.

Популярность стриминговых приложений очень неудобна для китайских властей, которые не хотят терять абсолютного контроля за всем, что выходит в эфир.

В соцсетях, однако, все чаще можно прочитать посты китайских пользователей, которым не нравится, что им указывают, что им можно и что нельзя смотреть, причем список запрещенного постоянно растет: раньше это были сцены насилия и порнография (эти запреты воспринимались как закономерные), теперь под запрет попали любые случаи нецензурной лексики, демонстрация татуировок и хип-хоп.

Правообладатель иллюстрации Entertainment One UK Ltd Image caption Цензоры не обходят вниманием даже мультфильм "Свинка Пеппа"

Даже свинка Пеппа недавно попала в черный список. Популярный британский мультсериал был изъят из одной из ведущих онлайн-медиатек, причем не из-за содержания самого мультфильма. Причиной стало распространение нарисованных "под свинку Пеппу" порнографических мультфильмов, которые стали пользоваться активным спросом со стороны части сексуально озабоченных взрослых жителей Китая.

Власти сочли это извращением, а для борьбы с ним решили просто запретить мультсериал, который демонстрировался в Китае в более десяти лет и собрал 34 млрд просмотров.