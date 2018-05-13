Вы сова? Решили отоспаться в выходные? Правильно делаете

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Немало людей встают на работу с трудом

Результаты сравнения физического состояния "жаворонков" и "сов" вроде бы не несут в себе ничего хорошего для последних.

По данным статистики, для них выше риски ранней смерти, сердечно-сосудистых и легочных заболеваний и психических расстройств.

Но действительно ли привычка поздно ложиться и вставать настолько вредна, что требуется переделывать себя?

"Социальный джетлаг"

Не успели вы наконец отключиться после мучительной борьбы с бессонницей, как вас тут же вырывает из забытья вопль будильника. На выходных вы не встаете подольше, дабы наверстать недосып.

Знакомая картина для многих.

Если часы вставания в будние дни и по субботам-воскресеньям сильно различаются, специалисты говорят, что у человека социальный джетлаг (обычно этим словом обозначают нарушение сна из-за разницы часовых поясов после долгого авиаперелета).

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Люди, испытывающие социальный джетлаг, более склонны к курению и выпивке

Страдающие им люди действительно чаще имеют проблемы со здоровьем, нежели те, кто легко засыпает и бодро встает по утрам.

Однако быть "совой" вредно не само по себе, а оттого, что человеку приходится постоянно насиловать себя и нарушать естественный для него ритм сна и бодрствования, утверждает Тиль Ронеберг, профессор хронобиологии из института медицинской психологии мюнхенского университета Максимилиана-Людвига.

Если заставить "жаворонка" трудиться допоздна, у него начнутся такие же проблемы, указывает Рассел Фостер, глава лаборатории сна и биоритмов неврологического института госпиталя Джона Рэдклиффа в Оксфорде.

Но общество с незапамятных времен сконструировано под "ранних пташек". Для большинства людей работа или учеба стартуют в 8-9 часов утра.

Все от генов

Что же делать бедным "совам"? Отказывать себе в удовольствии подольше поваляться в постели по выходным, чтобы не нарушать ритм?

"Это худшее, что можно придумать, - говорит профессор Ронеберг. - Если пять дней в неделю вы недосыпаете, упущенное непременно нужно наверстать, и лучше всего тогда, когда организм просит".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В выходной не грех понежиться в постели

Время сна - не вопрос привычки или самодисциплины. Ход "внутренних часов" примерно наполовину определяется наследственностью, говорят ученые.

Остальное зависит от обстоятельств и возраста. Больше всего любят поспать подольше двадцатилетние, а многие старики просыпаются рано, хотя спешить им некуда.

"Исторически считается, что поздно ложатся гуляки, а поздно встают лодыри, но на самом деле это все генетика", - замечает профессор хронобиологии университета Суррея Малькольм фон Шанц.

У каждого свой внутренний ритм. Если природная сова встанет ни свет ни заря, то вечером все равно раньше не уснет.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Гаджеты будят нас своим светом

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Рассвет - лучший будильник

Ближе к природе

А что делать, если жизнь все-таки не оставляет выбора?

Специалисты советуют не спать с задраенными шторами, чтобы по утрам впускать в комнату солнце, а по ночам как можно меньше пользоваться искусственным освещением. Особенно вреден для сна "синий свет" от всевозможных гаджетов.

И в течение дня рекомендуется как можно больше видеть солнце, хотя это не всегда возможно для современного работника.

Человеческий организм тысячелетиями приучался реагировать на естественную смену света и темноты.

Гибкий график

Другой путь - практиковать, где это возможно, гибкий трудовой график.

Работодатели выиграют от повышения производительности труда и благодаря возможности продлить общее время работы предприятия или офиса, говорит профессор Фостер.

Важно также строить здания максимально открытыми для естественного освещения и конструировать компьютеры и телефоны так, чтобы сокращать количество "синего света" в жилищах, замечает профессор Ронеберг.