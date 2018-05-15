"Да, я толстая. И вот как мне живется"

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Не так-то просто любить свое тело, когда у тебя ожирение. Пока одни пытаются восстановить поруганную репутацию полноты, Мелисса признается, что это слово относится и к ней самой. И ей это не нравится.

Когда я встаю с места, чтобы сделать презентацию на работе, то прекрасно понимаю: первое, на что люди обратят внимание - это мои объемы, а не я сама.

Я в буквальном смысле тот слон в комнате, которого нельзя не приметить.

Я всегда начинаю разговор так: "Знаете, моя работа - сплошной стресс! Еще неделю назад я была 12 размера [эквивалентен российскому размеру 46 - прим. Русской службы Би-би-си], а теперь посмотрите на меня!"

Почему я так делаю? Почему глумлюсь сама над собой? Почему я должна дать понять каждому, что я полностью в курсе своей проблемы и что мы можем уже поговорить о чем-то другом? Потому что я крепкая, толстая женщина.

Я не боюсь слова "толстый". Я не скрываю свои размеры под одеждой и не утверждаю, что у меня фигура формы песочных часов. Я толстая, и от этого факта не скроешься.

Я бы описала себя как груду больших шаров и коробочек. Во мне нет ни единого места, кроме запястий, которое можно было бы назвать маленьким. Мое лицо - большой круг. Мои груди размера 46F согревают мой живот.

Вообще-то у меня их несколько. Животов. А на моей испещренной коже видны растяжки.

В обществе таких, как я, воспринимают особым образом - мы отвратительны, жирны, нерадивы, ленивы, тупы и некомпетентны.

Однако, и это странно, когда тебя видно отовсюду и ты занимаешь все пространство вокруг, то почему-то чувствуешь себя невидимкой. Люди стараются не смотреть на тебя. Я ощущаю издевку , пренебрежение и насмешки.

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И хотя некоторые считают меня боди-позитивной и восхищаются этим моим качеством, я не могу не чувствовать ненависть и боль от мысли, что мой жир никуда не уходит.

Произносить слово "жир" нелегко. Но только так я могу выразить то, чем я являюсь.

Иногда мне кажется, что некоторые вещи я делаю только для того, чтобы оправдать свое существование. Например, участие в благотворительности и хорошее поведение по жизни. Я ношу кепки с надписями "лучший менеджер", "отличный друг", "примерная дочка" везде где только могу.

В каком-то смысле мне повезло: я типичная толстая женщина в том смысле, что я веселая, независимая, у меня много друзей. И у меня африканские корни - быть толстушкой для черной женщины считается приемлемым.

Я понимаю, почему некоторые смотрят на меня и спрашивают: "Мелисса, как же можно было так растолстеть?"

Ответ прост: проблемы с самоконтролем, низкая самооценка и нелюбовь к себе. Когда я задумываюсь обо всем этом, то понимаю, что раз я довела себя до такого состояния, значит, я себя совершенно не ценю.

Друзья говорят, что я не экономлю на себе. Шкафы в моей кухне забиты качественными продуктами. Полки заставлены банками с изысканными маринованными овощами.

У меня целая коллекция бутылок первоклассного шампанского, приправ и специй. Если бы я была стройной, меня бы считали гурманом, потому что еда - это моя настощая страсть.

Но при всем этом я одержима страхом того, что у меня может закончиться еда. В результате мой кабинет превратился в склад провизии. Мой рабочий стол был вытеснен дополнительным морозильником и стеллажами с пивными банками, бутылками вина и сидра, с различными кашами, батончиками, пакетами чипсов и приправ.

Мне стыдно за это. Похоже, я скопидом.

Иногда во время похода в супермаркет я опускаю глаза в пол и думаю только об одном: "Кому я все это покупаю?". Мне приходится себя одергивать - я закупаюсь не на целую семью, а всего лишь на себя одну.

Мне грустно от того, что чувство комфорта мне дарит еда, а не что-то другое в этом мире. Такие странные отношения с едой - это признак одиночества.

Правообладатель иллюстрации monkeybusinessimages Image caption "Если бы я была стройной, меня бы считали гурманом, потому что еда - это моя настощая страсть", - принается Мелисса (на фото не она).

Каждый день я трачу по 2-3 часа на дорогу на работу и домой. Я сижу в машине, выхожу из нее и "пересаживаюсь" в офисное кресло, в котором провожу остаток дня. Я бы не хотела знать, сколько шагов в день я делаю, потому что подозреваю, что их меньше сотни.

И тот факт, что я много ем, вдобавок к моему остеоартриту и другим проблемам со здоровьем, совсем не помогает мне. Это лишь увеличивает нагрузку на суставы.

Я как-то услышала фразу: "Копаю себе могилу ложкой".

Раньше я плавала, но перестала.

Когда-то я была меньшего размера, даже стройной. Где-то в подростковом возрасте у меня были сложные отношения с едой. Мама не хотела, чтобы мы с сестрами растолстели так же, как она сама. Это будто стало каким-то самосбывающимся пророчеством.

"Просто сбрось вес", - слышу я часто от своих родственников, друзей, коллег, докторов...

Это не китайская грамота, я понимаю. Потребляй меньше калорий, сжигай больше... Но это же предполагает какие-то усилия, не так ли? То есть я должна себя мотивировать и упорно заниматься.

Бывает, что мне начинает казаться, что я на это способна. А иногда мне кажется, что не могу. Если честно, мне все равно. Почему я просто не могу принять себя такой, какая я есть?

Люди постоянно осуждают меня. Наверное, дело в страхе. Они проецируют свои страхи на меня, потому что я - отражение того, кем они могут в теории стать. Они повторяют себе, что они себя контролируют, что они разумны, что ни при каких обстоятельствах они не достигнут таких размеров, как я.

Но позвольте мне вам кое-что рассказать: когда-то я была такой, как вы, а вы всегда можете стать такими, как я.

Иногда мне действительно кажется, что полнота - это красиво. Тогда я просто любуюсь своим отражением в зеркале.

Правообладатель иллюстрации COSMOKIDZ Image caption "Когда-то я была такой, как вы, а вы всегда можете стать такими, как я".

Мой вес также может давать мне силу. Я могу войти в комнату и почувствовать себя сильной настолько, что если кто-то скажет мне нечто плохое, оно просто от меня отскочит. Я к такому нечувствительна.

Иногда я вижу жир своей броней, а иногда он становится моей завесой от окружающего мира.

Мой мир полон противоречий, но я никого в этом не виню. Единственный, кто несет за это ответственность - я сама. И несмотря ни на что, я свой вес не принимаю. Я не была рождена такой.

Если я приму себя такой, это будет значить, что я сдалась. А я сдаваться не хочу.

Я не ищу сочувствия. Мне просто хотелось бы рассказать другим, почему мне кажется, что признание своей полноты - это отличный способ сдвинуться с места. Я тихо обдумываю свой план и считаю, что похудеть до размера 14 или 16 было бы более чем достаточно для меня.

Я не хочу быть нормальной, потому что норма - это скучно. Я просто хочу быть лучшей версией себя.

Почему бы и нет?