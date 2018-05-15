Что происходит с организмом, когда вы поститесь

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Мусульмане 30 дней постятся от рассвета до заката, но как как это влияет на их здоровье?

Многие религии в определенное время года предписывают пост - период воздержания от определенных видов пищи, часто наиболее калорийных.

Так, в середине мая начнется 30-дневный пост у мусульман в священный для них месяц Рамадан

Мусульмане постятся от рассвета до заката, что в северных широтах представляет дополнительную трудность. В Норвегии, например, в это время года мусульманам придется поститься по 20 часов в сутки.

Может ли такой жесткий пост быть полезным для здоровья? Вот, что происходит с телом во время 30-дневного голодания.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Во время поста организм в первую очередь сжигает запасы сахара в печени

Самая тяжелая часть - первая пара дней

Формально ваше тело входит в особое "постящееся" состояние лишь примерно через восемь часов голодания после последнего приема пищи.

Именно в этот срок организм заканчивает усваивать питательные вещества из полученной еды.

Вскоре после этого тело переключается на запасы глюкозы в печени и мыщцах.

Когда эти запасы иссякают, мы переходим на переработку накопленного в теле жира, чтобы выработать энергию для жизни.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Первые несколько дней поста - самые сложные: тело привыкает по много часов в день жить без еды

Когда начинает сжигаться жир, мы теряем вес, у нас снижается уровень холестерина и риск развития диабета.

Однако падение уровня сахара в крови приводит к слабости организма и сонливости. Может начаться головная боль, головокружение, тошнота и появиться неприятный запах изо рта.

В такой момент ваш уровень голода достигает критической точки.

Дни 3-7: избегайте обезвоживания

Когда тело начинает привыкать к посту, жиры начинает расщепляться и превращаются в сахар в крови.

Между периодами голодания необходимо тщательно пополнять запас жидкости в теле, чтобы не случилось обезвоживание.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Во время поста, особенно в летние месяцы, очень важно пить много воды

Ваши приемы пищи должны включать в себя достаточный уровень углеводов и жиров, чтобы поддерживать энергию тела.

В это время очень важно соблюдать сбалансированную диету, состоящую из питательных веществ, в том числе белков, солей и жидкостей.

День 8-15: привыкание

К третьему этапу поста вы уже должны заметить, что тело привыкло к голоданию.

Доктор Разин Маруф, консультант по анестезии и интенсивной терапии в больнице Адденбрукс в Кембридже, считает, что в этом есть и другие преимущества.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Если употреблять слишком много калорий, тело не сможет бороться с заболеваниями и восстанавливаться

"В повседневной жизни мы часто получаем слишком много калорий, а это может помешать организму выполнять некоторые его функции, как, например, восстановление. И этот дисбаланс корректируется во время поста, позволяя телу распределить внимание на разных своих функциях", - говорит он.

День 16-30: детоксикация

Ко второй половине поста организм полностью адаптируется.

В этот период ваш толстый кишечник, печень, почки и кожа проходят через процесс детоксикации.

Правообладатель иллюстрации Dr Razeen Mahroof Image caption Доктор Разин Маруф из клиники Адденбрукс в Кембридже считает, что длительный и регулярный пост - не самый лучший способ похудеть

"На данном этапе функциональность органов должна выйти на максимальный уровень работоспособности. Память и концентрация могут улучшиться, и у вас может появиться больше энергии", - объясняет Маруф.

"Ваш организм при этом не использует в качестве источника энергии белки. Такое случается, когда тело начинает действительно серьезно голодать и поэтому берется за "поедание" мыщц. Это происходит во время длительного и регулярного голодания в течение многих дней и недель", - продолжает он.

"Так как пост в Рамадан происходит только с рассвета до заката, этого достаточно, чтобы организм успевал запастись потенциалом энергии в виде еды и жидкости. Это уберегает от потери мышечной массы", - указывает врач.

Получается, пост полезен для здоровья?

Доктор Маруф считает, что да, однако лишь при одном условии.

"Поститься полезно, так как это помогает нам быть осознанными в потреблении. Однако, хотя месяц поститься - это хорошо, постоянно делать этого не стоит", - предостерегает он.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Разумный пост помогает пополнить ежедневные запасы энергии, а неразумный - заставляет тело поглощать само себя

"Непрерывное голодание - не лучший способ долгосрочной потери веса, потому что в итоге ваше тело перестанет получать энергию из жира и вместо этого обратится к мускулам. Это вредно для здоровья и означает, что организм переключится в режим голодания", - замечает он.

Доктор предполагает, что вне поста эпизодическое голодание (или диета 5:2, когда голодают в течение нескольких дней между периодами здорового питания) может стать здоровой альтернативой голоданию в течение многих месяцев подряд.