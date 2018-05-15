Что такое бессонница и как с ней бороться

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Популярный британский телеведущий Том Брэдби взял больничный из-за хронического недосыпа. 51-летний телекомментатор не появлялся в эфире уже пять недель. Исключение он сделал лишь для объявления о рождении сына принца Уильяма и герцогини Кембриджской Луи.

Телеканал ITV подтвердил, что Брэдби "нездоров", но более подробную информацию о его состоянии не предоставил.

От бессонницы страдает треть британцев.

Продолжительный недосып ухудшает качество жизни и влияет на многие аспекты повседневной жизни - от настроения и поведения до психического и физического здоровья.

Что такое бессонница

Бессонницей называется состояние, когда человек с трудом засыпает, часто просыпается ночью или просыпается раньше, чем нужно, а потом не может заснуть.

Image caption Ким Кэттролл рассказала, как страдала от бессонницы

В 2015 году актриса Ким Кэттролл, известная по роли Саманты Джонс в телесериале "Секс в большом городе", отменила свое участие в спектакле лондонского театра "Ройал-Корт" из-за хронической бессонницы, которую она сравнила с трехтонной гориллой.

"Становится все сложнее ясно мыслить. Я не могу понять или оценить идеи, мысли или задачи", - написала она в дневнике в тот период.

Опрос 2 тысяч взрослых британцев, результаты которого в 2015 году опубликовало королевское общество по охране здоровья, показал, что в среднем британцы спят по 6,8 часа.

В среднем отход ко сну занимает 30 минут.

Британская национальная система здравоохранения рекомендует взрослым спать по 7-9 часов, однако любопытно, что Уинстону Черчиллю и Маргарет Тэтчер хватало лишь четырех часов сна. Среди нынешних мировых лидеров к довольствующимся коротким сном себя причисляет и президент США Дональд Трамп.

Каждый человек может испытывать проблемы со сном в течение короткого времени.

В числе причин - стресс, болезнь, путешествия или изменения в жизни, например, смена работы или рождение ребенка.

Как правило, это проходит через один или два месяца без какой-либо помощи.

Есть несколько известных советов, как хорошо выспаться:

Придерживайтесь режима

Вечером избегайте тяжелой пищи, не употребляйте алкоголь и кофе

Перед тем как лечь спать, откажитесь от использования электронных устройств

Позвольте своему разуму расслабиться

Спите в прохладной затемненной комнате

Когда обращаться за помощью

Так в чем разница между обычным недосыпанием и хронической бессонницей?

"Нет ничего страшного, когда у человека время от времени нарушается сон, - говорит преподаватель психологии из университета Лидса Анна Уэйгхолл. - Хроническим недосып становится, когда состояние повторяется изо дня в день, из недели в неделю, когда отсутствие нормального сна влияет на ваше общение с семьей и друзьями и на вашу способность выполнять свои профессиональные обязанности".

В национальной системе здравоохранения Британии человеку ставят диагноз "бессонница", когда:

Изменение гигиены сна не принесло результата

Вы уже несколько месяцев плохо спите

Бессонница ухудшает качество жизни

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Том Брэдби ведет новости на телеканале ITV с 2015 года

Лекарства или стиль жизни?

Хотя в других странах снотворные препараты - дело обычное, в Британии врачи редко выписывают их для борьбы с бессонницей из-за опасений побочных эффектов и вероятности привыкания.

Как правило, пациентов с бессонницей отправляют к специалисту по когнитивно-поведенческой психотерапии, который проводит восьминедельный курс лечения с целью помочь пациенту избавиться от мыслей и поведения, которые мешают спать.

В конечном счете, это может быть вопрос изменения стиля жизни: отказ от посменной работы и слишком позднего графика работы.

"Многие британцы не высыпаются из-за чрезмерной занятости. Если не заставить себя лечь спать на 7-8 часов, то поспать 7-8 часов не получится", - говорит Анна Уэйгхолл.

Хронически невысыпающиеся люди, то есть те, кто регулярно спит менее пяти часов, более подвержены проблемам со здоровьем, в том числе ожирению, сердечно-сосудистым заболеваниям и диабету, добавляет она.

Эксперт Нил Стэнли согласен: "Таковы реалии нашей современной жизни: работа допоздна, СМИ, интернет, просмотр телевизора в постели. Людям все сложнее расслабиться и отключиться. Нам не хватает времени, и мы экономим на сне. Мы не оставляем себе времени, чтобы отключиться от забот. Мы убедили себя, что человек может функционировать 24 часа в сутки, но это не так".