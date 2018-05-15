Пресса Британии: Скрипаль встречался с "врагами Кремля" в Европе

В обзоре британской прессы за 15 мая:

Сергей Скрипаль встречался с "врагами Кремля" в Европе

Отравленный в британском Солсбери экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль несколько лет путешествовал по Европе и встречался с представителями разных западных разведслужб, пишет Times со ссылкой на New York Times и ее источники в разведслужбах.

Times называет тех, с кем вероятно встречался Скрипаль, "врагами Кремля", имея в виду представителей западной разведки.

Эта информация дает возможность предположить, что у российских спецслужб были мотивы для нападения на бывшего коллегу, продолжает газета.

Как сообщила New York Times, в 2012 году Скрипаль несколько раз встречался с представителями чешской разведки, а в 2016 полетел в Эстонию, где тоже встретился с офицерами разведслужбы.

Кроме того, отмечает газета, почти сразу после отравления Скрипаля стало известно, что в Солсбери экс-полковник ГРУ регулярно встречался с куратором из британской разведслужбы МИ-6.

Впервые Скрипаль поехал в Прагу после гибели своей жены Людмилы. Как говорят источники, Скрипаль делился с чешской разведкой информацией о работе российских агентов в Европе. Оперативной информации у Скрипаля быть не могло (он уволился из ГРУ в 1999 году), но он мог рассказать зарубежным коллегам о методах российских спецслужб.

Чешские шпионы тоже приезжали в Британию для встреч со Скрипалем, сообщают источники издания.

Впрочем, встречи Скрипаля с представителями МИ-6 могут ничего не значить. Встречи кураторов разведслужб с бывшими подопечными это нормальная практика, отмечает Times.

Однако если выяснится, что британские спецслужбы организовывали или оплачивали выезды Скрипаля в континентальную Европу, то встанет вопрос об эффективности программы защиты, под которой находится бывший полковник ГРУ.

Столкновения в Израиле - военное преступление

"Безответственные действия Дональда Трампа позволяют Израилю действовать без страха и не сдерживаясь", - так начинается колонка в Guardian, посвященная столкновениям на границе сектора Газа, в ходе которых были убиты больше 50 палестинцев и не было ранено ни одного израильтянина.

"Непростительно солдатам, особенно в демократическом государстве, стрелять на поражение по протестующим, почти все из которых не вооружены и которые очевидно не представляют угрозы. Но израильская армия сделала именно это".

"Израильтянам должна быть противна мысль о том, что по демонстрантам безнаказанно стреляют из огнестрельного оружия. [...] Армия Израиля не показала стыда, совершая поступок, очень похожий на военное преступление", - пишет газета.

"Блокировав Газу, Израиль заключил два миллиона человек в тюрьму, за колючую проволоку с охранными башнями. Израиль отнесся к столкновениям как тюремщик - к мятежу заключенных. Для него это была трагическая ошибка, виноваты в которой - убитые", - пишет Guardian.

Такое поведение возможно только под влиянием идей крайне правых израильских политиков, считающих, что военной силой их страна может перечеркнуть надежды палестинцев обрести нацию, высказывает мнение газета.

Media playback is unsupported on your device Столкновения палестинцев и израильской армии

Эти политики в свою очередь вдохновляются примером Дональда Трампа.

"Посол Трампа, который до этого давал деньги израильским крайне правым группам, открыл новое посольство своей страны в Иерусалиме. Это безрассудный и провокационный шаг, который очень повредит перспективе мира", - пишет автор.

По мнению автора колонки, США, открыв посольство в Иерусалиме, отошли от принципа паритета, показав, что американцы неспособны быть честным арбитром конфликта.

"Единственное решение конфликта - мирное сосуществование двух наций, однако ни Трамп, ни Биньямин Нетаньяху этого не видят - они поддались мечте о военном подавлении этих людей," - считает автор.

Россию обвинили во вмешательстве в каталонский референдум

Глава немецкого Федерального управления по защите конституции (BfV, выполняет функции контрразведки) Ханс-Георг Маасен заявил, что считает "очень правдоподобной" версию, что Москва провела кампанию дезинформации накануне октябрьского референдума о независимости испанской Каталонии, пишет Times.

Целью России было убедить испанцев проголосовать за отделение провинции, заявил Маасен, выступая на встрече глав европейских разведок в Берлине. Глава германской контрразведки сослался на "надежную информацию" из собственных источников.

Тем временем парламент Каталонии во вторник избрал нового президента вместо находящегося в розыске по обвинению в мятеже Карлеса Пучдемона.

Новый президент Ким Торра - также сторонник независимости провинции. Во вторник он должен вылететь в Берлин для совместной конференции с Пучдемоном, который скрывается от испанского правосудия в Германии - на родине ему грозит срок в 30 лет заключения, если его признают виновным.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой не делал резких заявлений по поводу готовящейся встречи, однако предупредил, что не потерпит нарушения законов.

Глава МИ-5 призвал Европу объединиться перед "российской угрозой"

Глава британской службы контрразведки МИ-5 Эндрю Паркер выступил перед европейскими коллегами в Берлине и стал первым в истории службы ее главой, который произнес публичную речь за рубежом.

Учитывая, что еще несколько лет назад британские власти не признавали существования ни МИ-5, ни родственной ей МИ-6, выступление Паркера было бы интересно вне зависимости от содержания, пишет комментатор Daily Express Стивен Поллард.

Речь была посвящена России, которую глава МИ-5 обвинил в нарушениях международного законодательства.

"Новая, отработанная доктрина российского правительства сочетает манипуляцию СМИ, дезинформации и искажения информации в соцсетях, с новыми и классическими формами шпионажа, кибератаки высокого уровня, военную силу и криминальный бандитизм", - проанализировал Паркер предполагаемую гибридную тактику России, с помощью которой та пытается саботировать европейскую демократию.

Реакция на обвинения у России тоже отточена. Паркер описал ее так: "Включается режим лжи с невозмутимым лицом в сочетании с насмешками над оппонентом".

Непосредственно после нападения на Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери Россия развернула "циничную и безвкусную информационную кампанию" в ходе которой предоставила "до 30 так называемых объяснений", - добавил глава МИ-5.

Однако автора колонки беспокоит то, что представители британских лейбористов в прошлом защищали и аннексию Крыма, и в целом Владимира Путина.

"Если руководство партии, которая вполне может формировать следующее правительство, принимает сторону Путина, то у нас проблемы", - пишет Стивен Поллард.

Обзор подготовил Артем Воронин, bbcrussian.com