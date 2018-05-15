СМИ России: москвичи заработают на ЧМ-2018

В обзоре российских газет 15 мая:

"Известия": аренда частного жилья подорожала перед ЧМ

В Москве стоимость проживания в отелях, хостелах и квартирах в дни ЧМ-2018 выросла более чем в три раза, если сравнивать с тем же периодом год назад, пишут "Известия", ссылаясь на исследование "Опоры России".

В основном цены повышают в частном секторе - это, как правило, владельцы квартир и хостелов, в этой категории ценник вырос почти в 10 раз.

В период проведения чемпионата можно будет снять квартиру в российской столице за 12-15 тыс. в сутки.

В среднем с учетом легального сектора цены выросли втрое. Например, стандартный номер в гостинице "две звезды" в обычное время стоит 2,5-3 тыс. рублей.

На период ЧМ, согласно постановлению правительства, цену можно поднять не выше 7,4 тыс. рублей, но фактически стоимость такого номера составляет 9 тыс. рублей.

Частный сектор, предлагающий жилье посуточно, в одной Москве насчитывает около 16 тыс. адресов, что составляет 30-40% всего рынка гостиничных услуг города, рассказал председатель комитета московского отделения "Опоры России" Евгений Насонов.

Запрещать или преследовать такой огромный ресурс невозможно, считает он.

Цены на проживание в Москве завышают и туроператоры, считает генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский: "Чаще всего туроператоры продают пакет, в который входят неделя проживания, билеты на матчи, питание, какая-то экскурсионная программа. А в связи с тем, что имидж России в последнее время за рубежом позиционируется как достаточно агрессивный, туристам, особенно иностранцам, конечно, спокойнее, когда кто-то полностью организовывает их поездку сюда", - пояснил эксперт.

При этом в Москве один из самых низких показателей по завышению цен на гостиничные услуги в период чемпионата мира по футболу, отметил президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин: "Сейчас нелегальных частников нельзя привлечь к ответственности, потому что их как бы нет на рынке. Для того, чтобы в дальнейшем таких случаев не было, необходимо вывести из отрасли всех нелегальных игроков", - считает он.

Издание напоминает, что с начала года Роспотребнадзор выявил более 500 отелей (в 11 городах, принимающих ЧМ), которые установили цены на номера выше предельной планки.

"Ведомости", РБК: Счетная палата "нейтрализует" Кудрина

Решение главы Центра стратегических разработок Алексея Кудрина дать согласие стать одним из трех кандидатов на пост председателя Счетной палаты комментируют газеты во вторник.

"Ведомости" пишут, что одним из основополагающих принципов своей работы Кудрин видит борьбу с коррупцией.

"В борьбе с коррупцией надо сосредоточиться не только нам, чтобы ловить виновных за руку, но и прежде всего создавать механизмы предотвращения коррупции", - написал он на своей странице в "Фейсбуке". Также он пишет про управление госинвестициями и качественный контроль за бюджетными тратами.

Эксперт Экономической экспертной группы Александра Суслина считает, что либо неофициальный статус Счетной палаты повысится благодаря личности ее председателя, либо все останется как есть и тогда Кудрин ничего не сможет сделать.

"Полагаю, что он сможет лучше контролировать расходы, но насколько это сможет повлиять на повестку, не известно", - отмечает экономист Наталья Зубаревич.

Кудрин постарается нарастить политический вес палаты, но для этого придется тесно взаимодействовать с парламентом, полагает руководитель ИСЭПИ Дмитрий Бадовский: "Он скорее всего усилит ее работу как аналитического органа, готовящего проекты, например, совершенствования госзакупок или повышения эффективности работы бюджетов".

Эксперты, опрошенные РБК, отмечают, что Кудрину нелегко будет превратить орган контроля во влиятельный институт. Приход Кудрина в Счетную палату дает крайне узкий коридор возможностей, отмечает руководитель аналитической фирмы R.Politik Татьяна Становая. Это тот самый случай, когда неясно, что окажется сильнее - технический характер органа власти или политический статус назначенца, поясняет она.

"Либо Кудрин превратит Счетную палату в более влиятельный институт, либо Счетная палата политически "нейтрализует" Кудрина", - предположила она, напомнив, что, по сути, такая же интрига наблюдалась, когда Вячеслав Володин пришел на пост спикера Госдумы. Спикеры нижней палаты парламента никогда не были действительно сильными фигурами в системе принятия решений.

Частично ему удалось политизировать свой статус, но его возможности все же остаются в значительной степени ограниченными.

"Для Кудрина приход в Счетную палату - это и вызов, и испытание. Он, безусловно, попытается реформировать орган, у него есть на это президентская санкция, но радикально поменять этот статус он не сможет. Можно сказать, что для него это будет факультативная нагрузка в ожидании более подходящих политических условий для возвращения в большую политику", - заключила Становая.

С ней согласен политолог Евгений Минченко. По его мнению, Кудрин мог пойти на это назначение исходя из того, что оно предполагает дальнейший кадровый рост. На посту главы Счетной палаты Кудрину будет сложно заниматься теми же темами, что в предыдущие годы, в частности, высказывать предложения по реформе системы образования и здравоохранения, снижению давления силовиков на бизнес, уверен он.

РБК: террористические атаки на Ближнем Востоке могут участиться

США перенесли в Иерусалим свое посольство в Израиле. Это вызвало ожесточенные столкновения в секторе Газа, но, несмотря на десятки жертв среди палестинцев, они вряд ли перерастут в полномасштабный конфликт, говорят опрошенные РБК эксперты.

Турция и Иран уже выступили с решительным осуждением переноса посольства в Иерусалим. Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт назвал действия Вашингтона "чрезвычайно опасным шагом" - по его словам, США даже не представляют, к каким последствиям может привести перенос посольства США в Иерусалим как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективах.

Открытие американского посольства в день 70-летия образования Израиля - существенный повод для обострения протестов со стороны палестинцев, считает главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Ирина Звягельская.

Но, несмотря на символичность дат и событий, палестинцы понимают, что решение о переносе посольства изменить уже нельзя, продолжает эксперт, в первую очередь потому, что оно было принято США, а не Израилем.

В самом Израиле считают, что открытие посольства не возымело того эффекта, который многие предсказывали, говорит Звягельская.

Столкновения на палестинских территориях продолжатся, но без единого политического решения палестинского руководства они вряд ли перерастут в масштабную всеобъемлющую акцию протеста, считает советник директора Российского института стратегических исследований Елена Супонина.

"Сектором Газа фактически правит ХАМАС (Исламское движение сопротивления). Западным берегом Иордана руководит ФАТХ (Движением за национальное освобождение Палестины). Без преодоления разногласий между этими движениями вряд ли стоит ожидать массовых выступлений", - говорит эксперт.

Но главная опасность открытия американского посольства в Иерусалиме, по мнению Супониной, в том, что могут участиться террористические атаки как на Ближнем Востоке, так и за его пределами под лозунгом отмщения за Иерусалим.

"Ведомости": за московского мэра проголосуют на дачах

На выборах мэра Москвы дачники впервые смогут проголосовать на специальных участках. Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник внес в Мосгордуму законопроект, позволяющий создавать избирательные участки за пределами Москвы, сообщают "Ведомости".

Выборы мэра пройдут 9 сентября, в самое дачное время, поэтому нужно дать возможность москвичам проголосовать за пределами города, полагает Собянин.

Эту идею московский мэр обсудил с Центризбиркомом, там его поддерживают, хотя и пока нет четкого понимания, сколько участков необходимо и где они будут расположены.

Такая мера косвенно свидетельствует о том, что власть прекрасно понимает: избирателю выборы неинтересны, считает эксперт по выборам Андрей Бузин. Поэтому возникают всякие проекты вроде концертов у избирательных участков.

Технически реализовать возможность голосования дачников при наличии бюджета будет несложно, уверен он: можно привезти урны к избирателям, а можно и наоборот, ведь ЦИК санкционировал организованную доставку избирателей к месту голосования.

Потенциальные кандидаты от оппозиции увидели в проекте подготовку почвы для фальсификации выборов.

"Законопроект - прямая реакция на нашу кампанию наблюдения, - написал в своем блоге экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков. - Одно дело - организовать наблюдение в Москве, совсем другое - в Подмосковье. Быстро доехать до каждого "дачного" участка технически невозможно, узнать, в действительности ли конкретный дачник там был, или за него нарисовали, - тем более".

Но есть и обратная сторона - видимо, кандидатов оппозиции все же планируют регистрировать, полагает глава муниципалитета Красносельского Илья Яшин.

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Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си