Европейские союзники США не знают, что делать дальше с Ираном
Среди европейских союзников США растёт обеспокоенность, граничащая с изумлением, в связи с недавними действиями президента Дональда Трампа на Ближнем Востоке.
Эти разногласия стали особенно очевидны в понедельник, когда сообщения об открытии американского посольства в Иерусалиме и сценах насилия в Газе вызвали самую противоречивую реакцию за пределами США.
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Однако именно решение президента Трампа выйти из многостороннего соглашения по ядерной программе Ирана, принятое неделю назад, произвело на европейских союзников США наиболее негативное впечатление - они до сих пор пытаются разглядеть в нем признаки нового стратегического подхода, которые там явно отсутствуют.
Открытие американского посольства в Иерусалиме в сочетании с гибелью десятков палестинцев в Газе делает достижение мира на Ближнем Востоке под руководством США крайне маловероятным событием.
"Шансы на это практически нулевые", - заявил Мартин Индик, бывший американский специальный посланник по израильско-палестинским переговорам в администрации президента Барака Обамы, комментируя планы президента Трампа по достижению мирного урегулирования на Ближнем Востоке.
"Мы спрашивали Белый дом о том, каким будет следующий шаг, - заметил один из европейских дипломатов. - Ответ гласил, что у них не было времени подготовить план "Б" из-за изменений в составе Национального совета безопасности".
Три европейских союзника США - Британия, Франция и Германия, которые являются сторонами в соглашении с Ираном, - в течение многих месяцев вели переговоры между собой, пытаясь удовлетворить требования Трампа. Они надеялись, что им удастся убедить не отказываться полностью от соглашения. Они предвидели три возможных варианта развития событий:
- Мягкий вариант - президент Трамп не возобновляет ранее принятые решения об отмене санкций, но продолжает переговоры с Тегераном;
- Жесткий вариант - Трамп отказывается от соглашения и вводит в силу ранее действовавшие санкции;
- Самый жесткий вариант - президент отказывается от соглашения и вводит новые санкции.
В ходе визита президента Франции Эммануэля Макрона в Вашингтон президент Трамп дал ему понять, что будет добиваться выхода из соглашения.
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Макрон предложил некий промежуточный вариант, который он назвал "новой сделкой". Этот вариант предусматривал сохранение соглашения с добавлением к нему новых положений, которые должны были касаться программы испытаний иранских баллистических ракет, политики Ирана в регионе и продления ранее введенных ограничений по его ядерной программе.
Если бы предложения Макрона были приняты, Трамп имел бы возможность сохранить лицо и заявить о своей победе. При этом Европейский союз сумел бы сохранить достаточную свободу маневра для того, чтобы европейские компании могли продолжать вести дела с Ираном, а также рассчитывать на то, что Иран и далее будет соблюдать правила игры, с целью избежать очередного обострения положения на Ближнем Востоке.
В ходе визита Макрона американский президент, казалось, положительно оценил предложения своего европейского союзника, хотя наблюдатели ставили под сомнение степень его понимания деталей соглашения с Ираном и сущности идей, высказанных французским президентом.
Так или иначе, европейские союзники Вашингтона стали готовиться к выходу США из соглашения.
Непредсказуемость действий администрации Трампа имеет одну особенность - обилие информационных утечек.
И накануне официального объявления Белого дома европейцы осознали, что Трамп склонился к третьему, самому жесткому варианту.
После этого они приступили к лихорадочным попыткам выяснить у Белого дома, что это означает для крупных компаний, которые имели обширные планы инвестиций в Иране. Получаемые на эти запросы ответы пока что подтверждают их наихудшие опасения.
"Мы не получили абсолютно никаких гарантий, скорее наоборот, относительно того, что европейским компаниям дадут какие-то поблажки, - сообщил европейский дипломат. - Недавно назначенный на пост советника по национальной безопасности Джон Болтон обычно отвечает на такие запросы, что администрация будет добиваться максимально болезненных для Ирана санкций, и поэтому эти санкции должны быть крайне суровыми".
За этим планом, по словам того же источника, стоит убежденность администрации Трампа в том, что силовые методы, подобные тем, которые были применены в отношении Северной Кореи, окажутся наиболее действенными и заставят иранцев сесть за стол переговоров.
Однако КНДР, в отличие от Ирана, действительно располагает ядерным оружием, и лидер этой страны Ким Чен Ын достаточно уверен в своих силах, чтобы решиться на переговоры с США. Этот нюанс, вполне возможно, не учитывается Болтоном, который ранее призывал к свержению режимов в КНДР и Иране.
Но даже такой консерватор, каким является новый советник по национальной безопасности, подвержен капризам президента, известного своей непредсказуемостью. По данным источника в американской администрации, Дональд Трамп принял окончательное решение по соглашению с Ираном без консультаций с членами своего кабинета и другими членами администрации о возможных его последствиях, после чего написал об этом в своем твите.
Таким образом, Джон Болтон узнал о сути решения президента от европейского дипломата, который ранее прочел твит Трампа.
Мало того, что президент Трамп не консультировался с собственным советником по национальной безопасности, он к тому же не прислушивался к мнению государственного секретаря Майка Помпео, который безуспешно пытался добиться отсрочки принятия решения на две недели для выработки совместной позиции США и ЕС.
В настоящее время Помпео пытается возобновить эти дипломатические усилия с целью заставить иранцев вернуться за стол переговоров.
В пресс-релизе государственного департамента отмечается, что в конце прошлой неделе Майк Помпео имел беседы по телефону с тремя европейскими министрами иностранных дел, в ходе которых подчеркивал значительные результаты, достигнутые ранее, и говорил о своей надежде на продолжение сотрудничества в будущем.
Похоже, что администрация Трампа вообще не рассматривала возможность того, что европейские партнеры по соглашению с Ираном - так называемая группа Е3 - могут вообще отказаться от участия в новой глобальной коалиции, создаваемой с целью усиления давления на Иран.