Европейские союзники США не знают, что делать дальше с Ираном

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В центре Тегерана возмущенные иранцы жгли портреты Трампа

Среди европейских союзников США растёт обеспокоенность, граничащая с изумлением, в связи с недавними действиями президента Дональда Трампа на Ближнем Востоке.

Эти разногласия стали особенно очевидны в понедельник, когда сообщения об открытии американского посольства в Иерусалиме и сценах насилия в Газе вызвали самую противоречивую реакцию за пределами США.

Однако именно решение президента Трампа выйти из многостороннего соглашения по ядерной программе Ирана, принятое неделю назад, произвело на европейских союзников США наиболее негативное впечатление - они до сих пор пытаются разглядеть в нем признаки нового стратегического подхода, которые там явно отсутствуют.

Открытие американского посольства в Иерусалиме в сочетании с гибелью десятков палестинцев в Газе делает достижение мира на Ближнем Востоке под руководством США крайне маловероятным событием.

"Шансы на это практически нулевые", - заявил Мартин Индик, бывший американский специальный посланник по израильско-палестинским переговорам в администрации президента Барака Обамы, комментируя планы президента Трампа по достижению мирного урегулирования на Ближнем Востоке.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Иранские газеты не оставили без внимания решение Трампа о выходе из "ядерной сделки"

"Мы спрашивали Белый дом о том, каким будет следующий шаг, - заметил один из европейских дипломатов. - Ответ гласил, что у них не было времени подготовить план "Б" из-за изменений в составе Национального совета безопасности".

Три европейских союзника США - Британия, Франция и Германия, которые являются сторонами в соглашении с Ираном, - в течение многих месяцев вели переговоры между собой, пытаясь удовлетворить требования Трампа. Они надеялись, что им удастся убедить не отказываться полностью от соглашения. Они предвидели три возможных варианта развития событий:

Мягкий вариант - президент Трамп не возобновляет ранее принятые решения об отмене санкций, но продолжает переговоры с Тегераном;

Жесткий вариант - Трамп отказывается от соглашения и вводит в силу ранее действовавшие санкции;

Самый жесткий вариант - президент отказывается от соглашения и вводит новые санкции.

В ходе визита президента Франции Эммануэля Макрона в Вашингтон президент Трамп дал ему понять, что будет добиваться выхода из соглашения.

Макрон предложил некий промежуточный вариант, который он назвал "новой сделкой". Этот вариант предусматривал сохранение соглашения с добавлением к нему новых положений, которые должны были касаться программы испытаний иранских баллистических ракет, политики Ирана в регионе и продления ранее введенных ограничений по его ядерной программе.

Если бы предложения Макрона были приняты, Трамп имел бы возможность сохранить лицо и заявить о своей победе. При этом Европейский союз сумел бы сохранить достаточную свободу маневра для того, чтобы европейские компании могли продолжать вести дела с Ираном, а также рассчитывать на то, что Иран и далее будет соблюдать правила игры, с целью избежать очередного обострения положения на Ближнем Востоке.

В ходе визита Макрона американский президент, казалось, положительно оценил предложения своего европейского союзника, хотя наблюдатели ставили под сомнение степень его понимания деталей соглашения с Ираном и сущности идей, высказанных французским президентом.

Так или иначе, европейские союзники Вашингтона стали готовиться к выходу США из соглашения.

Непредсказуемость действий администрации Трампа имеет одну особенность - обилие информационных утечек.

И накануне официального объявления Белого дома европейцы осознали, что Трамп склонился к третьему, самому жесткому варианту.

После этого они приступили к лихорадочным попыткам выяснить у Белого дома, что это означает для крупных компаний, которые имели обширные планы инвестиций в Иране. Получаемые на эти запросы ответы пока что подтверждают их наихудшие опасения.

"Мы не получили абсолютно никаких гарантий, скорее наоборот, относительно того, что европейским компаниям дадут какие-то поблажки, - сообщил европейский дипломат. - Недавно назначенный на пост советника по национальной безопасности Джон Болтон обычно отвечает на такие запросы, что администрация будет добиваться максимально болезненных для Ирана санкций, и поэтому эти санкции должны быть крайне суровыми".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Джон Болтон недавно занял пост советника президента по национальной безопасности

За этим планом, по словам того же источника, стоит убежденность администрации Трампа в том, что силовые методы, подобные тем, которые были применены в отношении Северной Кореи, окажутся наиболее действенными и заставят иранцев сесть за стол переговоров.

Однако КНДР, в отличие от Ирана, действительно располагает ядерным оружием, и лидер этой страны Ким Чен Ын достаточно уверен в своих силах, чтобы решиться на переговоры с США. Этот нюанс, вполне возможно, не учитывается Болтоном, который ранее призывал к свержению режимов в КНДР и Иране.

Но даже такой консерватор, каким является новый советник по национальной безопасности, подвержен капризам президента, известного своей непредсказуемостью. По данным источника в американской администрации, Дональд Трамп принял окончательное решение по соглашению с Ираном без консультаций с членами своего кабинета и другими членами администрации о возможных его последствиях, после чего написал об этом в своем твите.

Таким образом, Джон Болтон узнал о сути решения президента от европейского дипломата, который ранее прочел твит Трампа.

Мало того, что президент Трамп не консультировался с собственным советником по национальной безопасности, он к тому же не прислушивался к мнению государственного секретаря Майка Помпео, который безуспешно пытался добиться отсрочки принятия решения на две недели для выработки совместной позиции США и ЕС.

В настоящее время Помпео пытается возобновить эти дипломатические усилия с целью заставить иранцев вернуться за стол переговоров.

В пресс-релизе государственного департамента отмечается, что в конце прошлой неделе Майк Помпео имел беседы по телефону с тремя европейскими министрами иностранных дел, в ходе которых подчеркивал значительные результаты, достигнутые ранее, и говорил о своей надежде на продолжение сотрудничества в будущем.

Похоже, что администрация Трампа вообще не рассматривала возможность того, что европейские партнеры по соглашению с Ираном - так называемая группа Е3 - могут вообще отказаться от участия в новой глобальной коалиции, создаваемой с целью усиления давления на Иран.