Как изменится правительство России? Три главных пункта

Правообладатель иллюстрации Alexander Astafyev/TASS Image caption Медведев предложил Путину разделить одно министерство и переименовать другое

В новом правительстве появятся сразу два новых министерства и новое федеральное агентство. Предложения по структуре кабинета министров на встрече с президентом Владимиром Путиным озвучил премьер Дмитрий Медведев. Глава государства их принял и подписал соответствующий указ.

Прошлый состав правительства запомнился тем, что в нем появлялись новые министерства, отвечающие за развитие новых регионов. К примеру, по делам Северного Кавказа и по развитию Дальнего Востока. В новом же правительстве дробят существующие министерства и переименовывают их.

Принципиальных изменений в структуре нового правительства не предлагается, заявил Медведев на встрече с Путиным, передавая ему предложения по новому правительству.

Действующая структура, по его словам, доказала свою работоспособность. "С другой стороны, есть ряд важных моментов, направленных на оптимизацию системы органов исполнительной власти", - добавил Медведев.

Путин почти сразу подписал указ "О структуре федеральных органов исполнительной власти". Русская служба Би-би-си рассказывает, как изменится кабинет министров.

1. Министерство образования и науки разделится на два - министерство просвещения и министерство науки и высшего образования. В структуру последнего вольется федеральное агентство научных организаций (ФАНО), управлявшее имуществом Российской академии наук (РАН). Его Путин своим указом упразднил, а его функции передал миннауки.

По словам Медведева, министерство просвещения займется вопросами общей образовательной деятельности, то есть школ и среднего специального образования. Министерство науки и высшего образования, соответственно, сосредоточится на вопросах научных учреждений "и вообще развития науки в стране в целом", а также деятельности университетов", сказал Медведев на встрече с президентом.

Минобрнауки также лишилось контроля над Росмолодежью - согласно указу президента, теперь агентство будет подчиняться правительству напрямую.

2. Появится агентство по надзору за образованием, которое будет подчиняться правительству. При этом в структуре правительства уже существовал такой орган - федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), занимавшийся контролем и надзором в области образования и науки, но подчинялся он минобрнауки.

3. Министерство связи и массовых коммуникаций превратится в министерство цифрового развития. О грядущем создании этого министерства написала сегодня газета "Коммерсант". Источник издания сообщил, что создание новой структуры позволит "более эффективно" реализовывать программы цифровизации - сейчас этим занимается в отдельности каждое министерство.

"Важным изменением, которое предлагается на рассмотрение, является преобразование министерства связи и информационных технологий в министерство цифрового развития, для того, чтобы реализовать ту самую цифровую повестку дня, которой занимается весь мир и которая является абсолютно актуальной в нашей стране, о чем вы, Владимир Владимирович, говорили в послании и в указе от 7 мая текущего года", - объяснил свое предложение Медведев.

Что еще изменилось (коротко)

Путин создал должность первого вице-премьера - министра финансов. Учитывая, что Медведев ранее предложил в качестве первого зампреда правительства главу минфина Антона Силуанова, он и займет оба кресла. Президент также упразднил правительственную комиссию по координации деятельности открытого правительства, а должности министра по делам открытого правительства в документе не значится. Это говорит о том, что министр по открытому правительству Михаил Абызов, если и войдет в новый кабинет министров, то не в старой должности.