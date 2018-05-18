Девять министров ушли в отставку. С чем они не справились?

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption В новом составе правительства осталось больше половины прежних министров

Девять человек покинули правительство Медведева. Среди них - скандально известный экс-губернатор, бизнесмен из списка Forbes, некогда самый молодой министр и ставленник Шойгу. Почему они ушли и чем запомнились - в материале Русской службы Би-би-си.

Александр Ткачев, бывший министр сельского хозяйства

В политике с 1994 года, у его семьи обширные интересы в агробизнесе

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Александр Ткачев пытался заменить импортную еду на отечественную

Когда пришел: в 2015 году.

На должность министра сельского хозяйства Александр Ткачев пришел с поста губернатора Краснодарского края. Он возглавлял этот регион полтора десятка лет.

Почему ушел: В бытность Ткачева губернатором произошло массовое убийство в станице Кущевская, совершенное организованной преступной группировкой Цапков. В 2012 году в Краснодарском крае случилось наводнение, в котором сильнее всего пострадал город Крымск. Тогда погибли более полутора сотен человек. А Ткачев позже признался, что власти не предупредили жителей о надвигающейся стихии.

После того, как Ткачев стал министром сельского хозяйства, СМИ много писали об обширных бизнес-интересах его семьи. К примеру, принадлежащая его родственникам компания "Агрокомплекс" стала одним из крупнейших владельцев сельскохозяйственных земель в России. Ткачев даже просил правительство рассмотреть вопрос о наличии у него конфликта интересов. Но правительство конфликта не нашло.

Основной задачей Ткачева после введения санкций против России и ответных мер в виде продуктового эмбарго было импортозамещение. Подведомственный минсельхозу Россельхознадзор в рамках импортозамещения уничтожил 17 тысяч тонн еды, отчитывалось ведомство в августе 2017 года. Тогда же минсельхоз отчитался о росте сельхозпроизводства на 11% за три года, а Ткачев заявил, что на "российской полке" стали доминировать отчественные продукты питания.

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Владимир Пучков

Пожар в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" мог стать последним ударом по Пучкову

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Во время работы Владимира Пучкова в России произошло несколько больших трагедий

Когда пришел в правительство: в 2012 году.

На этом посту Владимир Пучков сменил своего начальника, многолетнего руководителя МЧС Сергея Шойгу. Фактически на работу в правительство Пучков пришел еще в конце 90-х и за несколько лет дошел до должности замминистра.

В первые же месяцы работы Пучкова его ведомство столкнулось с ликвидацией последствий наводнения в Крымске. Местные жители и СМИ тогда критиковали работу спасателей.

Почему ушел: Последним ударом по Пучкову стал пожар в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", в результате которого погибли 60 человек, в том числе дети. Случившееся привело к отставке губернатора региона Амана Тулеева. А ведомства, отвечавшие за противопожарную безопасность, подверглись критике Владимира Путина.

В конце апреля Пучкова в эфире "России-24" неожиданно раскритиковал режиссер Никита Михалков. Он обвинил министерство в сокращении пожарных, а также искажении статистики происшествий. "Мне жаль людей, которые смотрят такие передачи, и вдвойне жаль тех, кто верит тому, что там показывается. Бред", - отрегировал на это министр.

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Максим Соколов, бывший министр транспорта

Путин объявил ему о неполном служебном соответствии после краха авиакомпании "ВИМ-Авиа"

Правообладатель иллюстрации Anton Novoderezhkin/TASS Image caption Несколько крупных авиакатастроф пришлись на время работы максима Соколова

Когда пришел в правительство: в 2012 году.

Министр транспорта Максим Соколов - бывший преподаватель экономического факультета СПбГУ. Еще в детстве он подружился с Валентиной Матвиенко. Соколов тогда возглавлял городской пионерский штаб, а нынешний председатель Совета Федерации была комсомольским лидером. В нулевые Матвиенко, будучи губернатором Петербурга, пригласила Соколова работать в Смольный.

В 2009 году Соколов попал в так называемую "золотую сотню" кадрового резерва и вскоре перешел на работу в правительство, возглавив департамент промышленности и инфраструктуры аппарата правительства. Эта структура, например, вместе с другими ведомствами курировала подготовку к Олимпиаде в Сочи.

Почему ушел: За время работы Соколова в транспортной отрасли произошло несколько крупных скандалов. В 2015 году в России заработала система взимания платы с грузовиков "Платон", которая спровоцировала масштабные протесты дальнобойщиков. Массовая забастовка продолжалось несколько месяцев, причем Соколов выступал против льгот, которых требовали водители. Принимать недовольных дальнобойщиков в какой-то момент пришлось лично Медведеву.

Проблемы возникали и в подведомственной Соколову авиаотрасли - банкротство одной из крупнейших авиакомпаний "Трансаэро", несколько резонансных авиакатастроф, в том числе, теракт на борту российского A321 в Египте и катастрофа Ту-154 Минобороны в Сочи. Но сильнее всего по министру ударил крах авиакомпании "ВИМ-Авиа", после которой премьер Владимир Путин публично объявил ему о "неполном служебном соответствии". После этого Соколов смог сохранить должность в кабинете, однако место потерял его заместитель Валерий Окулов, зять Бориса Ельцина.

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Николай Никифоров, бывший министр связи и коммуникаций

Реальный контроль за СМИ и интернетом - сферами минкомсвязи - находится в руках администрации президента и спецслужб

Правообладатель иллюстрации Mikhail Metzel/TASS Image caption Николай Никифоров реально не контролировал СМИ и интернет

Когда пришел в правительство: в 2012 году, став самым молодым министром в истории России.

35-летний Никифоров, уроженец Казани, долгое время проработал в Татарстане - возглавлял местный Центр информационных технологий, а также был советником премьер-министра республики по информационным технологиям. Он же активно участвовал в создании Иннополиса - первого в стране IT-города. Как и Соколов, Никифоров даже попал в первую сотню кадрового резерва президента.

Почему ушел: Несмотря на то, что формально к министерству связи относится контроль за СМИ и интернетом, реальный контроль за этими сферами находится в руках администрации президента и спецслужб. Из-за этого Никифоров за время работы на посту министра запомнился скорее громкими высказываниями, чем реальными действиями.

Например, в 2014 году Никифоров открыто заявил о необходимости цезуры в интернете: "Свобода интернета не должна превращаться в беззаконие, некий беспредел".

Еще через два года министр предложил запретить госслужащим использовать не только иностранные офисные программы, но и даже популярный шрифт Times New Roman.

Никифоров и его министерство упоминались в связи с громкой историей о начислении бонусов главе "Почты России" Дмитрию Страшнову (теперь уже бывшему). Этим вопросом заинтересовалась прокуратура. Никифоров заявлял, что не видит оснований для отставки менеджера из-за бонуса в почти 100 млн рублей.

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Сергей Донской, бывший министр природных ресурсов и экологии

Протесты против мусорных полигонов продолжаются больше года

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption От Сергея Донского Путин требовал разобраться с мусорными полигонами

Когда пришел в правительство: в 2012 году, заменив на этом посту Юрия Трутнева.

Сергей Донской, выпускник Государственной академии нефти и газа имени Губкина, в 1999 году пришел работать в министерство топлива и энергетики. Затем он перешел в "Лукойл", а позднее - в ОАО "Зарубежнефть".

В минприроды Донской пришел в 2005 году, став директором департамента экономики и финансов. Министерством тогда руководил Юрий Трутнев. Донской в июле 2008 года стал его замом, а два года спустя возглавил государственное ОАО "Росгеология".

Почему ушел: В минприроды он запомнился скандалом со свалкой в Балашихе, на нее жители города пожаловались президенту во время "прямой линии" в июне 2017 года. На совещании с членами правительства 22 июня президент жестко потребовал "в течение месяца эту свалку закрыть". Донской тогда не смог четко сказать Путину, что будет сделано в ближайшее время для ликвидации свалки.

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Михаил Абызов, министр по делам "Открытого правительства"

Министр "без портфеля", громкими инициативами не запомнился

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Михаил Абызов так и остался "без портфеля"

Когда пришел: в 2012 году.

Михаил Абызов - выходец из бизнеса. Он занялся торговлей еще в 1989 году, будучи студентом мехмата МГУ. В 1991 году Абызов бросил учебу и стал коммерческим директором брокерской компании. К 1996 он уже возглавлял Объединенную российскую топливно-энергетическую компанию, через три года стал зампредом правления РАО "ЕЭС России", Абызов ушел из энергокомпании в 2005 году и возглавил "Кузбассразрезуголь". Затем он создал группу RU-COM для управления своими же активами в энергетике и сельском хозяйстве.

На госслужбу Абызов попал в 2012 году, став советником президента Медведева по координации работы "открытого правительства". Затем он вошел в правительство в качестве министра, ответственного за организацию работы комиссии по координации деятельности "Открытого правительства". В кабмине он оказался единственным "министром без портфеля".

Почему ушел: Громкими инициативами Абызов не запомнился. Сам он назвал своими главными достижениями создание "фундамента открытости" госорганов. При Абызове также запустился портал regulation.gov.ru для публичного обсуждения законопроектов. Абызов остается одним из богатейших российских бизнесменов - в рейтинге российского журнала Forbes занимает 162-е место с состоянием $600 млн. Абызов задекларировал доход в 181 млн рублей за 2017 год.

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Лев Кузнецов, бывший министр по делам Северного Кавказа

Ни публичными скандалами, ни громкими иницатива не запомнился. Несколько раз становился самым богатым членом правительства

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Лев Кузнецов несколько раз становился самым богатым членом правительства

Когда пришел: в 2014 году.

Карьера Льва Кузнецова с самого начала было связана с его товарищем по Московскому финансовому институту - покинувшем правительство вице-премьером Александром Хлопониным. В 90-х годах они оба работали в бизнес-структурах, связанных с Владимиром Потаниным и Михаилом Прохоровым - еще одним выпускником МФИ.

Хлопнин, став губернатором сначала в Таймырском автономном округе, а потом в Красноярском крае, пригласил Кузнецова на должность своего заместителя. В 2007 году Кузнецов ушел в отставку, сохранив должность советника, и занялся бизнесом, возглавив угольную компанию "Колмар" - ее основным владельцем долго время был нынешний кемеровский губернатор Сергей Цивилев.

В 2010 году Хлопонин ушел на повышение в правительство, и Кузнецов занял место красноярского губернатора. Однако через четыре года и сам подался в кабинет министров, возглавив созданное министерство по делам Северного Кавказа. При этом курировал ведомство все тот же Хлопонин.

Почему ушел: Кузнецов - один из самых малозаметных министров медведевского кабинета. Чаще всего внимание он привлекал в связи со своими доходами. Несколько лет подряд он декларировал самый высокий доход в правительстве. Кроме того, он один из немногих высокопоставленных чиновников, у которых официально есть недвижимость за рубежом - во Франции.

В феврале 2017 года глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал работу правительства в присутствии Кузнецова и предложил провести не "протокольную" встречу, а поговорить "чисто по-мужски". Но все окончилось мирно.

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Михаил Мень, бывший министр строительство и ЖКХ

Сам неоднократно просился в отставку

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Михаила Меня в правительстве заменит близкий соратник Сергея Собянина

Когда пришел: в 2013 году.

Мень пришел на пост министра после работы губернатором Ивановской области в 2005-2013 годы. Мень в политике давно. Он был депутатом Мособлдумы и Госдумы, поработал в подмосковном правительстве с бывшим губернатором Борисом Громовым, был заместителем мэра Москвы при Юрии Лужкове.

Бывший министр Мень - сын известного священника и богослова отца Александра Меня. Михаила Меня СМИ называли близким к Русской православной церкви.

Во время работы в правительстве Мень пытался бороться с долевым строительством. При нем закрылась одна из крупнейших российских компаний-застройщиков с многомиллиардными долгами перед дольщиками - СУ-155.

Почему ушел: По данным телеканала "Дождь", Мень сам неоднократно просился в отставку. Ему на смену пришел ближайший соратник мэра Москвы Сергея Собянина Владимир Якушев, работавший с ним в Тюменской области.

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Александр Галушка, бывший министр по развитию Дальнего Востока

По данным соцопросов, только 1% россиян смогли назвать его должность

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Александра Галушку россияне почти не знают

Когда пришел: в 2013 году.

В начале 2000-х он работал в бизнесе, а потом занялся и общественной деятельностью - например, с 2009 года начал делить руководящие посты "Деловой России" с нынешним бизнем-омбудсменом Борисом Титовым. Вскоре Галушка стал и сопредседателем объединения сторонников Путина "Общероссийский народный фронт".

Его же Собянин выдвигал в сенаторы от Москвы, когда переизбирался на пост мэра города.

Галушка также известен как один из авторов экономической амнистии 2013 года. Проект, который он разрабатывал вместе с Борисом Титовым, поддержал Путин.

Почему ушел: Долгие годы Галушка оставался одним из самых малозаметных членов правительства. Согласно опросу ВЦИОМ, именно он занимает последнее место в рейтинге российских министров. А еще два года назад только 1% опрошенных смогли назвать должность министра.

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