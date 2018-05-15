"Это голубь?" Как рисунок 1991 года стал мемом-2018
В нынешнем году к жизни вернулись и некоторые старые мемы. В этот раз Би-би-си разбирает новую жизнь мема про "бабочку и голубя".
Рисунок из японской книжки 1991 года сам по себе был мемом в 2011 году, но теперь вернулся к жизни семь лет спустя.
На оригинальном стоп-кадре из японского аниме персонаж показывает на бабочку и спрашивает: "Это голубь"?
Старый ли это мем?
В соцсети Tumblr этот мем оказался семь лет назад иллюстрацией к странности иных субтитров в переводе японских аниме на европейские языки.
С тех пор его использовали как реакцию на что-то смущающее пользователей либо в знак того, что мнение другого человека не производит впечатления на пользователя.
Спустя семь лет мем с голубем вернулся с другим текстом - вопросом, всё ли вызывает согласие у пользователей "Твиттера".
С тех пор картинку лайкали более 100 тыс. раз.
Это всё же новый мем?
В тысячах новых версий оригинальные подписи заменены своими вариантами.
Например, художник и писатель Кот Грэффэм использовал его как иллюстрацию поиска популярности в "Твиттере". Поэтесса Дженнифер Эспиноза использовала его же, чтобы высмеять тех, кто придаёт незначительным, по её мнению вещам, чрезмерную значимость.
Популярнейший телесервис Netflix даже высмеял сам себя с помощью этого мема.
Для кого-то мемы с группой Queen остаются самыми актуальными.
Это всё ошибка перевода?
Итак: первоначальная картинка 1991 года - из японского аниме "Огненная птица", чьё действие происходит в тогда еще далеком 2010 году.
Переводом комикса занимались фанаты. Оттуда и взялись "фанатские" субтитры.
Издательница аниме Кара Деннисон сама начинала с таких фанатских субтитров - "фансабов", но затем занялась этим на профессиональной основе.
По словам Кары, изначальный перевод - не ошибка.
"Так там и было по тексту: персонаж - инопланетянин, пытающийся понять, что из себя представляет Земля. И вот - он на улице, бабочка летит, и он предполагает, что это голубь, после чего он пытается схватить "его" как можно быстрее", - замечает Деннисон.
Она не считает себя автором мема.
"Не знаю, почему это вдруг стало таким известным. Автор мема - человек, написавший сценарий манги. Но раз людям от этого весело, то и круто", - добавила Кара.
Что такое мем?
- Понятие мема и его концепция были впервые разработаны известнейшим английским биологом и популяризатором науки Ричардом Докинзом в книге "Эгоистичный ген" 1976 года
- Докинз назвал мемы "идеями, которые распространяются от мозга к мозгу"
- Оксфордский словарь английского языка определяет "мем" как изображение, видео или текст, которые копируют и распространяют пользователи интернета, часто в различных вариациях
Как и в случае с другими странами, российская реакция на "бабочку-голубя" не заставила себя ждать. Поводы для веселья у российских юзеров, как можно догадаться, самые разные.