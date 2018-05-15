Побег "иностранного агента". Почему фонд Сороса уходит из Венгрии

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Перед выборами партия Орбана развесила по всей стране плакаты с коллажем из фото Джорджа Сороса и лидеров оппозиции. По мысли авторов плакатов, Сорос и оппозиционеры хотят впустить в страну иммигрантов

Фонд открытого общества американского миллиардера и филантропа Джорджа Сороса переводит офис с родины Сороса, из Венгрии, в Берлин. Фонд объявил, что причиной стало давление венгерских властей.

"Правительство Венгрии в невиданной в истории Евросоюза манере очерняет нас, извращает суть нашей работы и подавляет гражданское общество ради политической выгоды. Мы больше не можем гарантировать безопасность нашей деятельности и наших сотрудников от произвольного вмешательства властей", - заявил во вторник Патрик Гаспард, президент организации "Фонды открытого общества", объединяющей все фонды Сороса в десятках стран мира.

В заявлении об эвакуации из Будапешта венгерский Фонд открытого общества напоминает, что Джордж Сорос родился в Венгрии и здесь же открыл еще в 1984 свой первый благотворительный фонд.

Почему фонд венгра Сороса переезжает из Венгрии?

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его партия Фидес по крайней мере два последних года ведет активную кампанию против Джорджа Сороса. Общее идеологическое обоснование этой кампании таково: Орбан и его сторонники, по их словам, выступают за традиционные европейские христианские ценности и "нелиберальную демократию", тогда как Сорос - опять же по их словам - пропагандирует неолиберализм.

Конкретным проявлением этого неолиберализма, как утверждают власти Венгрии, является поддержка иммиграции.

"Джордж Сорос - философ, у него есть свое видение Соединенных Штатов Европы, и он поддерживает миграцию. Правительство же Венгрии ясно выступает против миграции", - сказал в интервью Би-би-си вскоре после выборов глава аппарата правительства Венгрии в ранге министра Гергели Гуляш.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Правительство Орбана выстроило на южной границе забор длиной в несколько сотен километров в качестве защиты от нелегальных иммигрантов

Орбан и Фидес активно использовали иммиграционный кризис 2015-2016 годов для повышения своей популярности, а кампанию перед парламентскими выборами в апреле этого года построили на теме борьбы с нелегальной иммиграцией. Правящая партия изображала дело так, будто бы вся оппозиция хочет впустить в страну орды нелегальных иммигрантов с Ближнего Востока и из Африки, а Сорос эту оппозицию поддерживает.

При этом беженцев в Венгрии сейчас на самом деле почти нет: по данным правительства, за последние три года убежище в стране получили 2269 человек, но 90% из них тут же отправились дальше в богатую Западную Европу. Но правительство Венгрии говорит, что действует на упреждение, поскольку в Азии и Африке есть десятки миллионов потенциальных беженцев в Европу.

Одной предвыборной риторикой Фидес не ограничился. В прошлом году парламентское большинство от этой партии приняло закон об "иностранных агентах", резко увеличивший объем отчетности для неправительственных организаций, которые получают деньги из-за рубежа.

В этом году правительство внесло в парламент пакет из трех законов, названный "Стоп Сорос". В этих законопроектах, в частности, предлагается ввести для НКО, поддерживающих, по мнению властей, нелегальную иммиграцию, 25-процентный налог, огромные штрафы за нарушения и закрытие в случае, если МВД сочтет такую организацию угрозой для национальной безопасности. После апрельских выборов Фидес снова имеет большинство в парламенте, и проблем с принятем закона не предвидится.

Image caption Борьбу с иммиграцией власти Венгрии сделали главной внутриполитической темой задолго до выборов

"В Венгрии работают 60 тысяч НКО, а мы говорим меньше чем об одном проценте (получающих иностранные гранты - Би-би-си), и только 10-20 таких, котоыре поддерживают не просто миграцию, но нелегальную иммиграцию. Мы бы хотели остановить такую деятельность, но - мы говорим только о нелегальной иммиграции", - объяснял министр Гуляш в интервью Би-би-си вскоре после выборов.

В то же время он по сути не ответил на вопрос, почему власти обвиняют в поддержке нелегальной иммиграции правозащитников, которые помогают беженцам как раз в получении легального статуса.

Как уход фонда Сороса отразится на НКО?

Если коротко, то это пока не известно. Фонд не объявлял о намерениях после перевода офиса свернуть финансирование программ в Венгрии.

"Вместе с нашими международными донорами Открытое общество продолжит поддерживать деятельность организаций гражданского общества в Венгрии в таких областях как искусство, культура, свобода прессы, прозрачность (институций власти), образование и здравоохранение", - говорится в сделанном во вторник заявлении.

Но многое зависит не от фонда, а от поведения властей страны: как они будут интерпретировать свои законы об "иностранных агентах" и о "поддержке нелегальной иммиграции".

Сопредседательница Хельсинкского комитета Венгрии Марта Пардави сказала журналистам во вторник, что положение ее организации, скорее всего, ухудшится.

"Хельсинкский комитет - бельмо на глазу у властей [...] Причины, по которым Фонд Открытого общества пришел к этому решению, хорошо демонстрируют, насколько быстро ухудшается обстановка, в которой мы работаем", - цитируют Пардави агентства.

Media playback is unsupported on your device Гигантский забор и его роль в выборах в Венгрии

Хельсинкский комитет занимается помощью беженцам и получает основное финансирование от фонда Сороса.

При этом Пардави заверила, что ее организация не собирается переезжать из Будапешта, если только их не заставят силой.

Некоторые собеседники Би-би-си в Будапеште, так же получающие гранты от Сороса, пока отказываются гадать, как переезд офиса фонда отразится на них.

Что будет с Центрально-Европейским университетом?

Центрально-Европейский университет в Будапеште - пожалуй, самая известная организация в Венгрии, связанная с Джорджем Соросом.

Во вторник, после того, как Фонд Открытого общества объявил о переезде, ректор университета Майкл Игнатьефф заявил, что учебное заведение не собирается покидать Будапешт.

В прошлом году между властями Венгрии и ЦЕУ разгорелся конфликт: власти приняли в виде закона новые требования к вузам, согласно которым работа университета в Венгрии оказывалась незаконной. При этом, по мнению критиков правительства Орбана и самого университета, новый закон был направлен именно и исключительно на ЦЕУ как детище Сороса и оплот либерализма.

"Это не потому что ЦЕУ - неправительственная организация. И не потому что мы - оппозиция. Это просто потому что мы - свободный институт общества, который не подчиняется распоряжениям правительства, и мы - один из немногих таких свободных институтов, оставшихся в этой стране. Правительство в существенной мере контролирует прессу, суды, общественное мнение, экономику. Мы - не последние сопротивляющиеся, но одни из последних, и мы представляем собой проблему", - так ректор Игнатьефф объяснил атаку на ЦЕУ в интервью Би-би-си.

ЦЕУ, впрочем, выполнил требования, и ситуация вокруг него несколько успокоилась.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption На демонстрации в защиту Центрально-Европейского университета выходили тысячи будапештцев

Министр Гергели Гуляш в апреле сказал Би-би-си, что с ЦЕУ все в порядке и никто его не заставляет перебираться из Венгрии.

И все же конфликт вокруг ЦЕУ не разрешен до конца, и университет остается в подвешенном состоянии. Требования нового закона состояли, в частности, в том, что иностранное высшее учебное заведение, работающее на территории Венгрии, должно иметь кампус там, где оно зарегистрировано, и, кроме того, власти его страны и правительство должны заключить соглашение о работе этого вуза.

ЦЕУ зарегистрирован в штате Нью-Йорк. Кампус он там открыл, а соглашение власти штата и правительство Орбана парафировали прошлой осенью. Однако правительство его до сих пор не подписало и не передало на ратификацию в парламент.

Критики правительства Орбана считают, что оно намеренно держит Центрально-Европейский университет в подвешенном состоянии, чтобы все-таки подтолкнуть его к закрытию или переезду.

Министр Гуляш не объяснил Би-би-си, почему правительство не подписывает соглашение, но заметил, что время на это по закону еще есть - до начала следующего года.

Ректор ЦЕУ Игнатьефф во вторник призвал правительство Орбана официально подтвердить право университета работать в Венгрии.