"Пробивной", "маслянистый", "лояльный": что говорят о новых министрах их знакомые

В новом правительстве девять новых министров. Русская служба Би-би-си рассказывает, кто эти люди и что говорят о них их знакомые.

Девять новых министров - это чуть меньше половины. Всего в кабмине 22 министра.

Для сравнения в 2012 году, после того, как Путин переехал обратно в Кремль, в правительстве Дмитрия Медведева было 15 новых министров. "Три четверти - новые люди, которые появились совсем недавно либо которые войдут в правительство впервые", - рассказывал сам Медведев.

Что известно о новичках?

Правообладатель иллюстрации Alexander Astafyev/TASS Image caption Дмитрий Патрушев

Кто: Дмитрий Патрушев

Должность: министр сельского хозяйства

Прежняя должность: председатель правления Россельхозбанка

У кого выиграл: У Александра Ткачева, который занимал пост министра сельского хозяйства. Ему РБК прочит пост полпреда в Южном федеральном округе.

Какой он: Дмитрий Патрушев родился в Ленинграде. Его отец - бывший директор ФСБ России и нынешний секретарь Совбеза России Николай Патрушев. В 22 года Патрушев-младший пришел работать в министерство транспорта, а в 24 - перешел на работу в ВТБ, где за три года дослужился до старшего вице-президента.

Россельхозбанк Дмитрий Патрушев возглавил в 2010 году.

"Россельхозбанк у нас - не институт развития, а коммерческий банк. То есть Патрушев - банкир. Как он проявит себя на должности министра сельского хозяйства - посмотрим", - говорит Би-би-си знакомый с ним совладелец компании-зернового трейдера.

По его словам, в личном общении Патрушев-младший запомнился ему как "пробивной". "Наверное, можно назвать его хорошим администратором. Он умеет договариваться, лоббировать свои интересы и интересы компании", - сказал собеседник Би-би-си.

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Евгений Дитрих

Кто: Евгений Дитрих

Должность: министр транспорта

Прежняя должность: первый заместитель министра транспорта

У кого выиграл: у прежнего руководителя Максима Соколова, которому в 2017 году президент вынес выговор о неполном служебном соответствии после ситуации с "Вим-Авиа". В мае этого года Путин снял с него выговор, но пост Соколов все-таки не сохранил.

Какой он: Евгений Дитрих имеет более чем двадцатилетний опыт работы чиновником. С середины 90-х успел поработать в комитете по госимуществу, в минэкономразвития, Росавтодоре, аппарате правительства и Ространснадзоре. В минтрансе он работает с октября 2015 года.

Один из бизнесменов говорит Би-би-си, что Дитрих лично участвовал в улаживании конфликта между дальнобойщиками и властями в 2015-2016 годах. По его словам, в этом конфликте он "отстаивал интересы государства, но при этом прислушивался и к мнению бизнеса". "Он готов идти на компромисс", - говорит собеседник Би-би-си.

По его словам, слухи о том, что Дитрих может стать следующим министром, начали ходить "пару месяцев назад". Собеседник Би-би-си напоминает, что помимо "сложной темы" с "Платоном", Дитрих курировал еще один важный проект - строительство Керченского моста. Мост открыли 15 мая, на полгода раньше срока.

Правообладатель иллюстрации Sergei Bobylev/TASS Image caption Владимир Якушев

Кто: Владимир Якушев

Должность: министр строительства и ЖКХ

Прежняя должность: губернатор Тюменской области

У кого выиграл: у прежнего министра Михаила Меня. По словам источников "Дождя", Мень неоднократно просился в отставку.

Какой он: Якушева СМИ называют человеком Сергея Собянина. В администрации региона он работал с 2001 года, был замом Собянина и занял кресло губернатора, когда тот перешел на работу в администрацию президента. В 90-е он работал в банковской сфере. В администрацию региона Якушев пришел из банковской сферы - он был президентом "Запсибкомбанка". Несмотря на долгую карьеру Якушева в региональной политике, знакомый с ним собеседник Би-би-си из банковской сферы помнит его именно как "грамотного финансиста".

В интервью ТАСС в конце 2017 года Якушев говорил, что иногда звонит Собянину за советом. "Сергей Семенович остается моим учителем", - сказал он. Тогда же Якушев говорил, что перебраться в Москву ему не раз предлагали, но он не хочет: "Здесь, в Тюмени, есть все, что нужно для жизни. Говорю ответственно: лучший город земли!"

Правообладатель иллюстрации Ac.gov.ru Image caption Константин Носков

Кто: Константин Носков

Должность: министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций

Прежняя должность: глава Аналитического центра при правительстве

У кого выиграл: фактически у Николая Никифорова, одного из самых молодых членов прошлого правительства, который в новом кабинете пост не получил.

Какой он: Носков в чиновники пришел из журналистов. В начале 2000-х он был экономическим аналитиком в программе "Большие деньги" на НТВ. Затем Носков перешел на работу в министерство экономического развития, где проработал до 2008 года, а с 2008 по 2011 годы работал в аппарате правительства, где участвовал в том числе в запуске портала госуслуг. В ноябре 2012 года он возглавил Аналитический центр при правительстве.

"Он точно не кабинетный серый чиновник. Не экстраверт, но очень дружелюбный, открытый", - говорит про него его знакомый. Ему в заслугу он ставит то, что Носков за короткий срок "собрал из руин" Аналитический центр, который до его прихода "был замшелым, а сейчас правительство активно использует его материалы".

Судя по данным госзакупок, с 2013 года, когда Носков возглавил центр, количество заказов у центра выросло. К примеру, в 2013 году центр заключил контрактов на 26,3 млн рублей. А в 2017 году - более чем на 431 млн рублей. Среди заказчиков центра - федеральные министерства и госкомпании.

"Коммерсант" пишет, что Носков дружит с Максимом Акимовым - заместителем главы аппарата правительства, которому предложили пост вице-премьера.

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Михаил Котюков

Кто: Михаил Котюков

Должность: министр науки и высшего образования

Прежняя должность: руководитель Федерального агентства научных организаций

У кого выиграл: возглавил новое министерство, которое выделилось из министерства образования и науки. РБК писало, что помимо Котюкова на должность нового министра науки претендовал заместитель министра образования Григорий Трубников.

Какой он: Михаил Котюков из Красноярска. Ему 41 год. Карьеру чиновника начал в финансовом управлении администрации региона. Губернатором тогда был Александр Хлопонин. В 2008 году Котюков стал заместителем Хлопонина в региональном правительстве и министром финансов Красноярского края.

А в 2010 году он перебрался в Москву и начал работать в министерстве финансов. ФАНО, созданное в рамках реформы Российской академии наук, Котюков возглавил в 2013 году. Этой организации передали имущество РАН.

"Он всегда был непубличным человеком, предпочитая держаться в тени, - сказал "Огоньку" в 2013 году политолог и депутат Законодательного собрания Красноярского края Олег Пащенко. - С другой стороны, его фигурой никто особенно и не интересовался. Он же финансист, бухгалтер по сути, а много вы знаете интересных и ярких бухгалтеров? Поэтому общение с ним никогда не выходило за рамки рабочих тем".

Главный редактор красноярской газеты "Конкурент" Игорь Рудик тому же изданию охарактеризовал его как "чиновника с репутацией вундеркинда": "Он умел располагать к себе. Но в общении он всегда вел разговор в нужное ему русло, четко разграничивая профессиональную сферу и все остальное".

Правообладатель иллюстрации presidentruo.org Image caption Сергей Чеботарев (дальний справа)

Кто: Сергей Чеботарев

Должность: министр по делам Северного Кавказа

У кого выиграл: у бывшего министра Льва Кузнецова

Какой он: о Чеботареве практически ничего не известно. В СМИ он практически не упоминался, а некоторые издания в первые минуты после назначения даже предположили, что министерство по делам Северного Кавказа возглавит его тезка - мэр Тамбова Сергей Чеботарев.

Чеботарев до прихода в правительстве работал в Кремле. В администрации президента он занимал должность заместителя Владимира Чернова - начальника управления по межрегиональным и культурным связями с зарубежными странами.

Знакомый Чеботарева рассказал Би-би-си, что тот в прошлом разведчик, знает китайский язык. В управлении он курировал Закавказье, говорит собеседник. Из открытых источников следует, что чиновник, например, участвовал в переговорах с президентом Южной Осетии и в российско-азербайджанских переговорах.

"Он приятный такой (в общении), маслянистый", - говорит знакомый Чеботарева. Он предполагает, что возглавить министерство Чеботареву помогло не только то, что он занимался Закавказьем в администрации президента, но и хорошие отношения с Советом безопасности.

"У него близкие отношения с (замглавы Совбеза) Рашидом Нургалиевым", - отмечает собеседник Би-би-си.

Правообладатель иллюстрации Stanislav Krasilnikov/TASS Image caption Дмитрий Кобылкин

Кто: Дмитрий Кобылкин

Должность: министр природных ресурсов

Прежняя должность: глава Ямало-Ненецкого автономного округа

У кого выиграл: у прежнего министра Сергея Донского, который угодил в публичный скандал из-за свалки в Балашихе. Путин лично требовал, чтобы Донской ликвидировал мусорный полигон у жилых домов в июне 2017 года. Затем волна "мусорных митингов" прокатилась по другим районам Подмосковья.

Также на пост главы минприроды претендовала губернатор Ханты-Мансийского округа Наталья Комарова, о чем писали источники РИА Новости. В числе сменщиков Донского в СМИ называли директора департамента промышленности инфраструктуры аппарата правительства Алексея Уварова и главу Росрыболовства Илью Шестакова.

Какой он: Кобылкин - уроженец Астрахани, но почти всю свою жизнь проработал в ЯНАО. С начала 1990-х до начала 2000-х он занимался геофизикой и геологоразведкой, долго работал в "Пурнефтегазгеологии" и руководил ООО "Ханчейнефтегаз".

В 2002 Кобылкин начал карьеру чиновника и стал первым замглавы Пуровского района ЯНАО. Его начальником был Анатолий Острягин. Он же был руководителем Кобылкина в "Пурнефтегазгеологии". В 2005 году Острягин стал первым замгубернатора ЯНАО, а его протеже Кобылкин возглавил Пуровской район.

В 2010 году в отставку подал глава ЯНАО Юрий Неелов, руководивший регионом 16 лет, и Медведев предложил в качестве сменщика Кобылкина. Губернаторство Кобылкина в ЯНАО не обошлось и без скандалов. В 2017 году "Новая газета" обнаружила, что в гостинично-транспортном комплексе "Ямальский", который местные жители называют "Нееловскими дачами" или "резиденцией губернатора", за бюджетные 8 млн рублей построили некий инвестиционный объект. Им оказался туалет с итальянской сантехникой. В СМИ появились заголовки про Кобылкина и золотой унитаз. Пресс-служба губернатора отрицала, что тот пользуется гостиничным объектом.

Андрей Колядин, работавший заместителем полпреда Уральского округа в годы, когда Кобылкин руководил ЯНАО, отзывается о нем как об очень успешном губернаторе. "У Кобылкина в ЯНАО по разным данным около 96% газа добывается, если поездить по Ямалу - это космос. Центры по добыче газа там ультрасовременные", - сказал Колядин Би-би-си.

По его мнению, называть Кобылкина ставленником какой-либо финансово-промышленной группы неверно. Кобылкин, по словам Колядина, общался и с Игорем Сечиным, и с Геннадием Тимченко, и с братьями Ротенбергами. При этом Колядин сомневается, что минприроды с приходом Кобылкина приобретет дополнительный аппаратный вес. Новый министр будет выполнять уже существующие установки, и вызовет на себя гнев президента и премьера, если начнет пиариться.

Правообладатель иллюстрации Vitaly Nevar/TASS Image caption Евгений Зиничев

Кто: Евгений Зиничев

Должность: министр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

Прежняя должность: замдиректора ФСБ, ранее охранник Владимира Путина

У кого выиграл: у прежнего главы ведомства Владимира Пучкова, который попал под огонь критики президента после пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Кроме того, СМИ называли претендентом на должность министра заместителя Пучкова Александра Чуприяна.

Какой он: Большую часть своей карьеры Евгений Зиничев занимал непубличные должности. Согласно официальной биографии, с 1987 по 2015 годы Зиничев служил на разных должностях в органах государственной безопасности. В частности, он был адъютантом Владимира Путина.

С 2015 года Зиничев работал главой Калининградского управления ФСБ, а в 2016 году - назначен врио губернатора Калининградской области. Однако спустя всего 70 дней Зиничев прилетел в Москву, и после встречи с Владимиром Путиным было объявлено, что он попросился в отставку "по семейным обстоятельствам".

Эксперты предполагали, что причиной отставки могло стать и то, что Зиничев "не нашел себя на новой должности" и "не счел для себя комфортным степень публичности и объем функций".

"Зиничев - один из самых близких людей к Владимиру Путину. Тот в нем уверен и считает, что тот способен расти. И то, что Зиничев поступил по-мужски, столкнувшись с непривычной ему публичностью, и не стал любыми силами пытаться удерживаться на посту губернатора, а попросил освободить его - это тоже ему зачли в плюс", говорит Андрей Колядин.

Задачи для правительства уже сформулированы президентом. Для него это последний срок, и важно, чтоб все работало как часы, отмечает политолог. "Здесь не нужно пиариться, а нужно выполнять поручения. Зиничев работоспособный, лояльный и непубличный, он подходит под поставленные задачи", - резюмирует Колядин.

Правообладатель иллюстрации Mikhail Metzel/TASS Image caption Александр Козлов

Кто: Александр Козлов

Должность: министр по развитию Дальнего Востока

Прежняя должность: губернатор Амурской области

У кого выиграл: у Александра Галушки, который раньше занимал пост министра

Какой он: Козлову 37 лет. Он родился в Южно-Сахалинске. Работу начал в компании "Амурский уголь" в начале 2000-х, а в 2007 году перешел в компанию "Русский уголь", принадлежащей семье Гуцериевых, и возглавил филиал компании в Гукове. А затем с 2009 по 2010 год занимал должность генерального директора компании "Амурский уголь" в Райчихинске.

В 2011 году началась его карьера чиновника. Он стал первым заместителем министра строительства Амурской области. В сентябре 2014 года выиграл выборы мэра Благовещенска, а в марте 2015 года Путин назначил его ио губернатора Амурской области.

Козлов стал губернатором в 34 года и некоторое время являлся самым молодым главой региона в стране, напоминает Амурская служба новостей. В прошлом у него был черный кот Гомер, которого он отдал бабушке, а в детстве - хомячок, пересказывала факты биографии газета "Амурская правда".

В марте этого года Козлов запустил акцию "Обратись к губернатору напрямую". Сам он сказал, что написал бы себе как губернатору такое обращение: "Александр Александрович, реши вопрос с самолетами".