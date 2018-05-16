СМИ России: контрсанкции коснутся любого

В обзоре российских газет 16 мая:

"Коммерсант", РБК: под удар поставлен не только бизнес

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, расширяющий полномочия президента и правительства по введению санкций в ответ на "недружественные действия США".

"Коммерсант" сообщает, что также одобрены дополнения в Уголовный кодекс, устанавливающие наказание за новый вид преступления - "действия в целях исполнения" санкций иностранного государства и "действия, способствующие введению" антироссийских санкций.

"Работающие в России европейские бизнесмены встревожены перспективой сложного выбора - нарушать санкции США либо соблюдать их с риском подпасть под уголовное преследование - и предупреждают о возможности ухода с российского рынка", - пишет газета.

Вызвали тревогу именно дополнения к УК, поскольку отказ от сделок из-за санкций повлечет для бизнесменов штрафы от 600 тысяч рублей либо ограничение свободы на срок до четырех лет. Плюс в законе может появиться дополнение, которое предусматривает наказание за "умышленные действия, способствующие введению" санкций.

Статья "посвящена тем гражданам нашей страны, которые ездят за рубеж, консультируют по проведению санкций, призывают к проведению санкций, дают соответствующие рекомендации, собирают материалы", - пояснил первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев. И уточнил: "Нет сейчас такой юридической формулировки, но она осталась как моральная формулировка - измена Родине".

Европейские бизнесмены говорят, что после введения таких поправок выбор у них невелик: либо нарушать санкции США и попасть под их действие, либо соблюдать их с риском попасть под уголовное преследование в РФ.

"В конечном счете от этого закона пострадает в первую очередь российская экономика, если немецкие компании, способствующие ее модернизации, будут вынуждены уйти с рынка", - заявил председатель правления Российско-германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп. С ним согласен президент Франко-российской торгово-промышленной палаты Эммануэль Киде: "Это опасный закон, который может обернуться против экономических интересов России".

Президент Ассоциации французских внешнеторговых советников в РФ, управляющий партнер юрфирмы Jeantet Associes Давид Ласфарг, согласен, что европейские компании оказываются жертвами противоречащих друг другу законодательств: "Боюсь, что, оказавшись перед таким выбором, многие, прежде всего банки, предпочтут уйти с российского рынка".

Для РБК антисанкционные законопроекты прокомментировал глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов: "Эта норма [о способствовании введению санкций] нуждается в очень серьезном осмыслении, так как при произвольном правоприменении она может коснуться любого человека", - заявил он.

Например, продолжил Федотов, члены СПЧ с первых дней конфликта на юго-востоке Украины ездили в Донбасс с гуманитарной помощью, а конфликт в Донбассе стал одной из причин введения санкций в отношении России. Если полицейский при исполнении служебных обязанностей будет пытать задержанного, а из-за этого введут санкции против России, это тоже будет способствованием введению санкций, продолжил он.

Формулировки в поправках депутатов в Уголовный кодекс настолько "широкие" и "двусмысленные", что под них могут попасть и журналисты, чьи материалы могли учитывать чиновники зарубежных государств при введении санкции в отношении России, предупреждает директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова.

Депутаты заверяют, что это не так, но при этом не представляют, как предполагается определять наличие умысла.

"Депутаты принимают закон и могут говорить что угодно, но применять его будут другие люди, - отмечает Галина Арапова. - Мы уже видели случаи, когда они говорили, что законы не будут применяться в отношении определенных категорий лиц, но при возникновении политической воли правоохранительные органы делают это прекрасно, потому что формулировка закона позволяет это сделать".

"Ведомости": Путин поручил Медведеву заняться молодежью

После серии митингов Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) переподчинили напрямую правительству, сообщают "Ведомости". Вопрос о необходимости изменения государственной молодежной политики стал для властей особенно актуальным после массовых антикоррупционных митингов, организованных Алексеем Навальным.

Газета рассказывает, что Росмолодежь была образована в 2008 году и занимается нравственным и патриотическим воспитанием молодежи, курирует добровольческую деятельность, разрабатывает молодежные программы, взаимодействует с общественными организациями и движениями. На содержание этой организации постоянно растут государственные расходы.

Председатель комитета Госдумы по делам молодежи Михаил Дягтерев, комментируя ситуацию, не исключил, что на решение президента и премьера могло повлиять участие молодежи в акциях Навального. "Молодежная политика - это не только образование. Это немного и спорт, и творчество, и досуг, и туризм, и наука. Молодежная политика - это очень важно, это про будущее, и это межведомственный вопрос", - подчеркнул депутат.

Молодежная политика будет одним из приоритетов для первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко, и ему легче взаимодействовать напрямую с премьером, а не с профильным министром, объясняет федеральный чиновник смысл решения о переподчинении Росмолодежи.

Росмолодежь традиционно была ведомством в зоне влияния внутриполитического блока администрации президента, поэтому переподчинение приводит ситуацию в соответствие со сложившимся положением дел, рассуждает политолог Александр Пожалов: "Тем более что власть намерена и далее делать ставку на поддержку волонтерства: это способ перенаправить активность пассионарной молодёжи от политической в социально-общественную сферу и решить проблему её первого трудоустройства".

Это сигнал, что молодежная политика становится важным направлением, при этом для обоих новых министерств она становится лишней, полагает политолог Михаил Виноградов. На такое решение могло повлиять и участие молодежи в протестных митингах, допускает он: "Другое дело, что Росмолодежь пока не нашла своего места в строю, а успехи власти в молодежной политике быстро девальвируются: только молодежь хорошо проголосует - ей блокируют сайты и мессенджеры".

РБК: Россия сравнялась с Угандой по числу преступлений против бизнеса

Россию включили в пятерку "лидеров" по экономической преступности, пишет РБК, отмечая, что страна сравнялась по этому показателю с Угандой. Чаще всего компании жалуются на незаконное присвоение активов и коррупцию, отмечает издание, ссылаясь на опрос компании PricewaterhouseCoopers (PwC).

В исследование включены 54 страны, и основано оно не на уголовных делах, а на опросе самих компаний, поясняют в PwC.

В 2016-2017 годах в России резко возросло число компаний, которые столкнулись с экономическими преступлениями (предыдущее исследование проводилось в конце 2015 года). Если двумя годами ранее о фактах мошенничества сообщили 48% респондентов, то на этот раз уже 66%.

Для исследования 2018 года в России было опрошено 210 компаний (в предыдущем опросе было 120 респондентов).

Из данных PwC невозможно сделать однозначный вывод, растет объективный уровень экономической преступности или повышается выявляемость ее компаниями, признают авторы исследования.

Нельзя сказать, что уровень экономической преступности растет, считает сопредседатель "Деловой России" Андрей Назаров. "Если мы говорим о количестве уголовных дел в экономической сфере, то в прошлом году эта цифра, наоборот, заморозилась на уровне 2016 года, - отмечает он. - С другой стороны, и в государстве, и сами компании уделяют этому вопросу все больше внимания".

В исследовании PwC присвоение актива само по себе понимается как экономическое преступление. Однако Назаров отмечает, что в России уголовное преследование по экономическим составам часто становится инструментом в рамках недобросовестной конкурентной борьбы.

Данные в отчете PwC, скорее всего, отражают только часть реальности в силу специфики выборки: судя по описанию, опрашивались в основном топ-менеджеры крупных компаний, которые в подавляющем большинстве не работают в сфере торговли и услуг, объясняет РБК младший научный сотрудник Института проблем правоприменения Ирина Четверикова. Поэтому распространять выводы исследования на всю российскую экономику не следует, признается эксперт.

Данные виктимизационных опросов (опросы жертв преступлений, как в случае с исследованием PwC) могут помочь с оценкой динамики преступности в экономической сфере, в отличие от официальной статистики, отмечает Четверикова. Последние сильно подвержены влиянию системы учета, добавляет она.

"Коммерсант": РСПП просит смягчить Магомедовым меру пресечения

Глава РСПП Александр Шохин просит генпрокурора Юрия Чайку и и.о. главы МВД Владимира Колокольцева смягчить меру пресечения братьям Магомедовым, которые с 31 марта находятся под арестом, пишет "Коммерсант".

Шохин настаивает, что обвинение предпринимателей в организации преступного сообщества является сомнительным и может стать угрожающим прецедентом для российского бизнеса. Юристы соглашаются, что формулировки законодательства достаточно размыты и непросто понять, "где заканчивается развитие бизнеса и начинается создание преступного сообщества".

Парадокс в том, что в законодательстве определения преступного сообщества и юридического лица очень схожи, отмечает управляющий партнер "Рустам Курмаев и партнеры" Рустам Курмаев.

Он отмечает, что на практике ст. 210 применяют вместе со ст. 159 (мошенничество) для решения процессуальных задач. "Создание преступного сообщества - это особо тяжкое преступление, и следствие по делу может длиться не 12, а 18 месяцев, кроме того, мера пресечения меняется с домашнего ареста на заключение под стражу. На практике обвинения по ст. 210 потом отваливаются", - говорит юрист.

Он добавляет также, что выбор для Магомедовых меры пресечения в виде ареста противоречит негласной практике в процессах против крупных предпринимателей, так как обычно применяется домашний арест.

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Владимир Путин утвердил структуру нового правительства, и ее комментирует газета РБК. Издание отмечает, что правительство Дмитрия Медведева во многом сохранило старую структуру: в нем будет десять вице-премьеров и 22 министра, включая главу нового министерства науки и высшего образования.

Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си