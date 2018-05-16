Свадьба Меган и Гарри: тень Дианы и безжалостное вторжение прессы

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Ужасная тень нависла над этой свадьбой; та самая, которая уже давно довлеет над Гарри; та самая, которая по-прежнему висит над Домом Виндзоров, а также теми хроникерами и фотографами, которые ведут эту летопись.

Это тень Дианы, принцессы Уэльской.

Многое уже было сказано о внешней легкости, с которой Меган Маркл переносит давление нынешних СМИ.

Она превосходно общается - и находясь перед микрофонами и камерами, и через соцсети.

Она пробила себе дорогу в кино и на телевидении, получив главную роль в успешном сериале.

По ходу дела у нее была масса интервью, гастролей и встреч с поклонниками.

Она, как говорят, будет с легкостью справляться с ежедневным вниманием, которое сопровождает каждого высокопоставленного члена королевской семьи.

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Все это ерунда.

Меган Маркл успешно справилась со своей ролью в процессуальной драме "Форс-мажоры" и благодаря этому получила какую-то известность.

Но она не входила в обойму голливудской "знати", и ее не преследовали ни фотографы, ни вебсайты, публикующие сплетни из светской хроники.

Она жила относительно спокойной жизнью в Торонто; она ходила куда хотела и когда хотела - по магазинам и ресторанчикам - без всяких или почти без всяких препятствий.

Никому в голову не приходило следить за домом ее отца в Мексике; никому в голову не приходило платить за интервью родственникам, с которыми она не общалась; никто не ходил по району, где она росла, и не собирал истории про ее детство.

Когда она выходила из дома, на нее не были нацелены телекамеры, и никто не забрасывал ее вопросами.

У нее была практически нормальная жизнь, а все общение с прессой происходило по плану, на условиях, которые выдвигала она или ее агенты.

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Принц Гарри знал, что его и Меган ждет.

Как бы он ни заставлял себя улыбаться перед журналистами, он все равно помнит то беспрецедентное внимание прессы, которое получала его покойная мать Диана - внимание, которое она сама культивировала и от которого сама же страдала.

Придворные не раз говорили о недоверии принца Гарри к СМИ.

Его прежние спутницы в ужасе отшатывались от того внимания, которое приносило звание "девушки Гарри".

Отношения рушились под гнетом непрекращавшихся комментариев, сплетен и вторжения в жизнь их друзей и близких.

Возможно, Меган Маркл казалась другой. Она сильная и независимая - как и его прежние партнерши, и как его мать Диана, - но она также старше, более уверена в себе и в том, чего она хочет добиться в жизни.

"Я никогда не хотела быть светской бездельницей, - заявила она. - Я всегда хотела заниматься делом".

Это очень не похоже на обычных королевских невест.

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Но как только их отношения стали известны публике, открылся "сезон охоты на мисс Маркл". И на ее друзей и родственников.

Принц Гарри четко обозначил свой гнев, и даже ярость, сделав публичное заявление в ноябре 2016 года и обвинив журналистов в неустанном вторжении в его личную жизнь.

Его пресс-офис тогда изложил некоторые подробности: "… мать [Меган Маркл] должна пробираться через толпу фоторепортеров, чтобы дойти до своей входной двери… значительные суммы предлагались ее бывшему бойфренду, осаждали практически всех ее друзей, коллег и близких ей людей".

Это ничего не изменило. Все, кто был с ней хоть как-то связан, продолжали оставаться желанной добычей для газет, фоторепортеров, вебсайтов.

И как бы сильна ни была сама Меган Маркл, ее родственники всегда будут в более уязвимом положении.

Более 20 лет назад брат Дианы [на ее похоронах] назвал свою сестру одним из самых затравленных вниманием прессы людей своего времени.

Теперь, за несколько дней до свадьбы, Меган и ее родственники чувствуют, как гончие рвутся по пятам.