Звезда интернета в КНДР: как ему это удалось

Image caption Арам Пан живет в Сингапуре, но в Северной Корее бывает регулярно

Блогер из Сингапура Арам Пан полюбил Северную Корею настолько, что его в шутку называют её "первым официальным блогером".

Молодой мужчина умудрился побывать в КНДР 16 раз за последние шесть лет и завёл сайт о своём опыте в одном из самых закрытых сообществ планеты - "КНДР 360", где выкладывает свои видео и фото о жизни в этой стране.

"Думаю, мы больше знаем об океане и космосе, чем о Северной Корее", - утверждает сам автор блога.

На YouTube у его влога более 9 млн просмотров.

В своих материалах Пан ест уличную еду, снимает весёлых корейцев и свадьбы.

Влогер с сопровождающими

При этом сингапурец всюду ходит в сопровождении двух официальных лиц - как обычно и бывает с иностранцами в КНДР.

Эти же лица запрещают блогеру редактировать фото мемориалов с Ким Ир Сеном и Ким Чен Ыном.

Пан утверждает, что сдружился со своими сопровождающими. Но уже один этот факт вызвал у тех, кто ездил в Северную Корею, несколько сдержанную реакцию на его репортажи.

Греческая журналистка Фрагкиска Мегалуди, ранее сотрудничавшая с "Аль-Джазирой" и написавшая сборник очерков "В стране Кима", считает, что было бы лучше давать взвешенную оценку происходящему в КНДР.

"Это не ГУЛАГ, но и не Рай на Земле. У КНДР есть серьёзные проблемы. Я бы не стала всё время постить фото пхеньянского среднего класса", - подчеркнула Мегалуди в беседе с BBC News.

По словам гречанки, и Пхеньян можно показать Нью-Йорком, но было бы хорошо, если б подписчики и поклонники Арама Пана видели другую сторону происходящего.

Документалистика вопреки

Все немногочисленные туристы, включая профессиональных фотографов и кинодеятелей, действительно не могут перемещаться по территории КНДР без сотрудников служб безопасности.

Желающим снимать в Северной Корее иностранцам приходится идти на всяческие ухищрения, чтобы снять что-то, не вписывающееся в образ, который хочет создать руководство страны.

Тем не менее, такое удаётся. Например, в недавней ленте испанского документалиста Альваро Лонгории "Пропагандистская игра" страна предстаёт милитаристским обществом, где на все вопросы местные жители дают заученные и однотипные ответы. Но при этом показаны и лёгкие бытовые моменты - например, корейцы, уплетающие мороженое.

Image caption Так Laibach неожиданно для себя побывали в Пхеньяне

"Мне чрезвычайно интересен с социологической точки зрения тот социальный эксперимент, который поставили в своих странах коммунистические режимы", - рассказал BBC News Лонгория.

Настоящим детективом обернулась история фильма Виталия Манского "В лучах солнца", ради которого режиссёру пришлось придумать легенду для северокорейского минкульта, будто он снимает восхваляющую режим ленту о годе из жизни младшеклассницы. На деле он использовал дополнительный флеш-носитель в камере, о котором не догадались пхеньянские силовики, чтобы доснять куда менее лестные для властей КНДР кадры.

В результате вместо пропагандистской картины о счастливой северокорейской семье получился разоблачительный фильм о буднях тоталитарного государства.

Норвежский режиссер Мортен Тровик снял фильм об уникальном концерте западных музыкантов в Пхеньяне. По приглашению Ким Чен Ына в страну приехала словенская арт-индастриал-группа Laibach, которую попросили исполнить песни из бродвейского мюзикла "Звуки музыки" в их неподражаемом иронически-милитаристиском стиле.

Лента вышла одновременно абсурдной и уникальной по содержанию.