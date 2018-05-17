Свадьба Гарри и Меган: узнайте все у нашего чат-бота

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В субботу произойдет главное общественное событие года в Британии - Принц Гарри, шестой в списке наследников британского престола, женится на американской актрисе Меган Маркл.

Церемония начнется в полдень по летнему британскому времени в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Наблюдать за происходящим будут миллионы людей по всему миру.

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