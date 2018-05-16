Протесты в Газе: применил ли Израиль чрезмерную силу?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Министерство здравоохранения Пелестинской автономии сообщило, что ранения получили тысячи людей

За последние шесть недель более 100 палестинцев погибли и примерно 10 тысяч пострадали в ходе столкновений с израильскими войсками на границе с сектором Газа, сообщили палестинские врачи.

Только в понедельник погибли 60 человек. В тот день около 40 тысяч палестинцев принимали участие в протестных акциях, совпавших по времени с церемонией открытия нового здания американского посольства, перенесенного из Тель-Авива в Иерусалим.

Руководитель Палестинской автономии на Западном берегу Махмуд Аббас обвинил израильских военных в массовом убийстве безоружных мирных людей. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху настаивает, что его войска действовали в пределах необходимой самообороны, а вину за гибель людей возлагает на исламистскую группировку ХАМАС, которая контролирует сектор Газа.

Что произошло во время протестов?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Протестующие требуют позволить палестинским беженцам вернуться на земли, которые они когда-то покинули

ХАМАС и другие группировки организовали кампанию протеста, назвав ее "Великим маршем возвращения". Ее приурочили к 70-й годовщине создания государства Израиль, за которым последовала первая арабо-израильская война, сопровождавшаяся бегством или изгнанием сотен тысяч арабов, проживавших на этих территориях.

Демонстранты заявляли о праве палестинцев или их потомков на возвращение на брошенные ими земли.

Израильское правительство давно отказывается признавать какое-либо право палестинцев на возвращение, утверждая, что земли, которые они покинули, были у них выкуплены. По информации израильских властей, террористы намеревались под прикрытием протестов пересечь границу и совершить нападения на израильские населенные пункты.

Перед началом протестов израильские власти заявили, что военным разрешено в определенных случаях открывать огонь по тем, кто попытается прорваться через разделительный барьер, а также тем, кто приблизится к разделительной полосе на 300 м (затем это значение, как сообщается, уменьшили до 100 м).

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Протестующие забрасывали израильских военных камнями и бутылками с зажигательной смесью

Несмотря на звучавшие предупреждения, тысячи протестующих палестинцев вплотную подошли к барьеру. Многие из них кидали камни и коктейли Молотова в израильских военных, находившихся по другую сторону, а также запускали воздушных змеев, с помощью которых рассчитывали сбросить зажигательные устройства на объекты на израильской территории.

В ответ израильтяне использовали слезоточивый газ, а также вели стрельбу резиновыми, а впоследствии и боевыми пулями.

Что говорят правозащитники?

Пропалестинские активисты и правозащитные организации обвинили израильских военных в чрезмерном применении силы.

Правозащитники заявили, что израильские военные должны были действовать в соответствии с положениями международного права, которое оговаривает пределы применения силы сотрудниками полиции и прочих сил охраны правопорядка. Там, в частности, говорится, что сознательное открытие огня на поражение допустимо лишь в условиях, когда это абсолютно неизбежно для защиты человеческой жизни.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption ООН призвала провести независимое расследование случившегося

"Попытки приблизиться к пограничному заграждению и повредить его, а также попытки пересечь границу не относятся к деяниям, угрожающим чьей-либо жизни, поэтому стрельба боевыми патронами в такой ситуации ничем не оправдана", - утверждает представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл.

"Это относится и к ситуации, когда камни и коктейли Молотова кидают издалека по хорошо защищенным силам безопасности, размещенным позади оборонительных рубежей", - полагает Колвилл.

"Это явное нарушение международных стандартов, причем в некоторых случаях это выглядит, как умышленное убийство, совершаемое израильскими силами, что является военным преступлением", - говорит руководитель ближневосточного отделения Amnesty International Филип Лютер.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption С начала протестов, по информации палестинской стороны, погибли 13 детей и сотни получили травмы

В апреле организация собрала рассказы очевидцев, а также фото- и видеоматериалы, которые, как она утверждает, свидетельствуют об убийствах и нанесении увечий демонстрантам, не представлявшим никакой угрозы.

Израильская организация "Бецелем", защищающая права палестинцев, заявила, что приказ об открытии огня "откровенно противозаконен", и призвала израильских военных не исполнять его.

В апреле шесть других правозащитных организаций обратились в Верховный суд Израиля с требованием отменить нынешнее правило открытия огня, которое, как они считают, позволяет стрелять на поражение по тем, кого силы безопасности считают "главными зачинщиками", даже если те не представляют угрозы для жизни.

Организации заявили, что военным необходимо придерживаться правил, действующих в отношении сотрудников правопорядка. Суд пока не вынес свое решение.

Что говорит Израиль?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Израильские военные находились на оборонительных рубежах, обустроенных с израильской стороны границы

Адвокаты, представляющие израильское правительство в Верховном суде, утверждают, что правила, регламентирующие применение огня на поражение на границе с Газой, соответствуют израильским законам и международному праву.

Они настаивают на том, что массовые демонстрации вдоль границы являются частью вооруженного конфликта между ХАМАС, которую они считают террористической организацией, и Израилем. Поэтому приказы военным об открытии огня на поражение должны рассматриваться в контексте международного гуманитарного права, то есть правил поведения при вооруженном конфликте, а не международного права в области прав человека.

В понедельник Биньямин Нетаньяху заявил, что ХАМАС, трижды вступавший в вооруженное противостояние с Израилем с 2008 года, декларирует своей целью уничтожение Израиля и, преследуя эту цель, направил тысячи человек на прорыв границы.

"Мы продолжим действовать со всей решимостью для защиты нашего суверенитета и наших граждан", - сказал он.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Израильские военные распыляли слезоточивый газ над участниками беспорядков при помощи дронов

Израильское военное командование настаивает, что солдаты, которые противостояли агрессивным участникам массовых беспорядков, действовали в строгом соответствии с установленными процедурами.

"Мы открываем огонь на поражение только в случае крайней необходимости и только когда возникает явная угроза инфраструктуре и израильским военным. В подобном случае мы задействуем снайперов, которые открывают огонь по определенным целям под руководством своих командиров", - заявил представитель армии обороны Израиля Джонатан Конрикус.

Военные также сообщили, что предотвратили несколько террористических актов, которые ХАМАС намеревался совершить во время акций протеста, и обезвредили людей, которые закладывали взрывные устройства под разделительный барьер или пытались через него прорваться.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Лидеры ХАМАС приезжали к протестующим и побуждали их идти на штурм разделительного барьера

Во вторник военные заявили о наличии у них доказательств того, что 24 из 60 убитых палестинцев были террористами, чья подрывная деятельность в прошлом надежно задокументирована, а также того, что многие из них были активными деятелями боевого крыла ХАМАС.

ХАМАС подтвердил, что пятеро убитых в первый день протестов в марте принадлежали к его военизированному крылу и также "вышли протестовать плечом к плечу со своим народом". Однако в последующие дни протестов группировка о жертвах среди своих членов больше не сообщала.

Почему так важна правовая основа?

Профессор международного права Университета Эссекса Ноам Лубелл говорит, что международное право требует последовательного подхода к применению силы.

В случае беспорядков поначалу необходимо вообще избегать применения силы. Если это не помогает, использовать ее по возможности минимально. И лишь только в случае реальной угрозы жизням допускается огонь на поражение.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Службы безопасности не имеют права открывать огонь по мирным жителям, если те участвуют в демонстрации

Для вооруженных конфликтов существуют другие правила, позволяющие в определенных ситуациях использовать огонь на поражение по участникам военных действий, в том числе и по участвующим в них гражданским лицам. Но оно не дает права органам безопасности открывать огонь по мирным жителям, просто участвующим в демонстрации.

По словам Лубелла, если бы на границе Газы израильские военные действовали в условиях военного конфликта, они могли бы заявить, что открыли огонь по людям, принявшим участие во враждебных действиях.

"Но все равно потребовалась бы правовая оценка интерпретации этих враждебных действий. Значит ли это, что люди взялись за оружие, или что они просто приблизились к изгороди? Во втором случае это слишком широкая интерпретация понятия враждебных действий, чтобы оправдать огонь на поражение", - добавляет эксперт.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Израильские военные задержали трех палестинцев, которые попытались подобраться к заграждению

Хотя право вооруженных конфликтов и разрешает использование огня на поражение по членам вооруженной группы, затесавшимся в толпу, предполагается, что в отношении участвующих в демонстрации мирных жителей сила будет применяться в рамках законов, регулирующих права человека.

Если вооруженная группа использует толпу мирных людей в качестве щита, это с их стороны может являться нарушением международного права. Но если это и так, на мирных участников демонстрации продолжает распространяться закон о защите гражданского населения.

По словам Лубелла, учитывая, что о протестах было известно заранее, израильские военные могли подготовиться лучше, чтобы минимизировать применение смертоносного оружия. Этого требуют права человека и правила ведения вооруженных конфликтов.

Эти события нельзя отделять от общей картины происходящего в Газе, которое само по себе уже вызывает немало правовых вопросов о том, кто обладает полномочиями в разрешении этого гуманитарного кризиса, и на ком лежит эта ответственность.