Харбинские истории о судьбе руcской дальневосточной эмиграции

Правообладатель иллюстрации Public Domain Image caption Русские, по договору с китайцами, строили Китайско-Восточную железную дорогу (КВЖД)

120 лет назад, 16 мая 1898 года, была основана русская колония в Манчжурии, в городе Харбин.

В 1995 году сотрудница Русской службы Би-би-си Надежда Чернова подготовила три передачи "Харбинские истории о судьбе русской дальневосточной эмиграции".

Правообладатель иллюстрации Public Domain Image caption Реклама КВЖД и расписание поездов

Она поговорила с пожилыми людьми, которые жили в Харбине в молодости, до начала Второй мировой войны. Их рассказы составляют картину жизни в русской колонии, основанной ещё в конце XIX века, когда русские по договору с китайцами строили Китайско-Восточную железную дорогу (КВЖД).

Правообладатель иллюстрации Public Domain/Chandless Image caption Во время Первой мировой войны по КВЖД возили зерно на фронт. Харбин в 1914-1917 гг.

В первой передаче своими воспоминанями делится русско-американский писатель Виктор Порфирьевич Петров, сын первых поселенцев Харбина, написавший много книг о русской эмиграции в Китае. Одна из них - "Город на Сунгари".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Адмирал белой армии Александр Колчак в Харбине, 1918 год

До 1917 года Харбин производил впечатление типичного русского уездного города. Но после революцию все изменилось, особенно с разгромом Белой армии в Сибири в 1919 году. В Харбин бежали 100 тысяч гражданских и солдат белого движения.

Правообладатель иллюстрации Public Domain Image caption Епископ Димитрий (Вознесенский) на строительной площадке храма в Харбине

Марина Александровна Даксергоф, урожденная Голицына, вспоминает, как ее семья пересекла всю Россию, убегая от Красной армии.

Сын "раскулаченного" Евгений Сергеевич Гарсон рассказывает, как по пути до Харбина они прятались от красноармейцев и китайских бандитов.

Правообладатель иллюстрации Public Domain Image caption Сюда приезжали артисты; нередко бывали всемирно известные певцы Шаляпин и Вертинский. На фото: Александр Вертинский - Пьеро

Как и в центрах русской эмиграции в Европе и в США, в Харбине культурная жизнь била ключом. Сюда приезжали артисты; нередко бывали всемирно известные певцы Шаляпин и Вертинский.

"За то, что нас родина выгнала, мы по свету ее разнесли"

Правообладатель иллюстрации Public Domain Image caption В Харбине 1920-х годов русские эмигранты еще не потеряли своего бодрого и задорного настроения

Во второй передаче из цикла "Харбинские истории о судьбе русской дальневосточной эмиграции" поэтесса Лариса Николаевна Андерсон вспоминает Харбин 1920-х годов, когда, по ее словам, русские еще не потеряли своего бодрого и задорного настроения.

Семья Андерсон бежала из Владивостока от наступающей Красной армии в 1922 году и в Харбине нашла сочетание провинциального уюта с культурными возможностями.

Правообладатель иллюстрации Public Domain Image caption Алексей Ачаир (справа) и другие поэты его круга в Харбине в 1930-х

Андерсон особенно тепло вспоминает поэта Алексея Ачаира, вокруг которого собиралась талантливая молодежь, интересующаяся культурой и поэзией. Позже его заставили вернуться в Советский Союз, и Ачаир 10 лет отсидел в ГУЛАГе.

Правообладатель иллюстрации Public Domain Image caption Харбин был русским городом - с русскими школами, университетами, магазинами и ресторанами. Никольский собор. Харбин в 1920-е

Харбин был русским городом - с русскими школами, университетами, магазинами и ресторанами. Везде говорили по-русски.

Об отношении русских к китайской культуре рассказывают Елена Леонардовна Дефриза, ставшая позже специалистом по восточной культуре в университете Лондона, и Николай Рязановский, профессор европейской истории в университете Беркли в штате Калифорния. Рязановский вырос в семье профессора восточного права, преподававшего в юридическом университете Харбина.

Правообладатель иллюстрации Public Domain Image caption Улица в Харбине в 1920-х годах

Шанхай: временное убежище для русской богемы

Правообладатель иллюстрации Public Domain Image caption Жизнь в Харбине стала меняться после 1924 года. КВЖД, 1929 год

В третьей части цикла "Харбинские истории", подготовленного Надеждой Черновой в 1995 году, речь идет о том, как жизнь в Харбине стала меняться после 1924 года, когда город перешел под управление советских и китайских властей.

Правообладатель иллюстрации Public Domain Image caption Китайские военные в Харбине в 1929 году

Как вспоминает профессор европейской истории Николай Рязановский, 1932 год стал поворотным для русского население Харбина.

Япония отвоевала Северную Манчжурию у Китая. Рязановский говорит, что в жизни не видел столько мертвых, как когда японцы брали Харбин. Жестокость японской армии приводила в ужас, и немало русских решили вернуться на родину. Там многие подверглись аресту и ссылке из-за связей с белыми или подозрений в шпионаже в пользу Японии.

Правообладатель иллюстрации Public Domain Image caption Другие ехали в Шанхай. Там продолжалась богатая культурная, богемная жизнь.

По словам Ларисы Андерсон, все понимали, что из Харбина надо уезжать. Молодёжь оказалась без будущего. Ехать в советскую Россию, где они никогда не жили - и где, скорее всего, их ожидали арест и ГУЛАГ, - было страшно. Некоторые добровольно уходили из жизни. Другие ехали в Шанхай. Там продолжалась богатая культурная, богемная жизнь. Даже Вертинский туда временно переселился.

Правообладатель иллюстрации Public Domain Image caption Архиепископ Симон среди учащихся русских школ в Шанхае

А когда туда пришли китайские коммунисты, русская община в Шанхае распалась на два лагеря. Одни хотели ехать в Ссоветскую Россию; другие, сомневавшиеся в искренности амнистии для всех, обещанной советской пропагандой, стали разъезжаться по миру - в Австралию, в США, в Южную Америку.

Правообладатель иллюстрации Public Domain Image caption Вокзал в Харбине около 1940 года

Тех же, кто остался в Харбине, ждала несчастная судьба, когда в 1945 году туда пришла Красная армия.