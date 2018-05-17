Пресса Британии: "Газпром" отделался легким испугом

В обзоре британской прессы за 16 мая:

Европа теряет иллюзии

Guardian в своей передовице пишет, что председатель Европейского Совета Дональд Туск заявил, что Евросоюз больше не может полагаться на США.

Туск сказал, что "своенравная администрация" Дональда Трампа представляет собой не меньшую угрозу, чем Россия и Китай.

Он осудил решение Трампа выйти из шестистороннего соглашения о ядерной программе Тегерана, а также его угрозы начать трансатлантическую торговую войну.

Туск выступал на открытии саммита стран ЕС в Софии. "Перед нами новый феномен, - сказал Дональд Туск. - С такими друзьями, кому нужны враги?"

Страны Евросоюза также недовольны тем, что Белый дом намерен резко поднять тарифы на европейские металлы: сталь и алюминий.

Выступая перед европейскими лидерами, Дональд Туск сказал: "У меня нет никаких сомнений, что в новой глобальной игре Европа будет либо важным игроком, либо пешкой. Это единственная альтернатива. Европа как никогда раньше должна объединиться экономически, политически, а также в том, что касается обороны. Либо мы будем вместе, либо нас не будет".

Но при этом глава Европейского Совета сказал, что Европа должна быть до определенной степени даже благодарна президенту Трампу, так как он избавил ЕС от старых иллюзий.

Все это не означает, что Европа поворачивается спиной к Америке, отмечает газета. Она должна делать все возможное, чтобы укрепить трансатлантические связи, но при этом Брюссель должен быть готов, что в какие-то моменты ему придется действовать в одиночку.

Туск также призвал лидеров стран ЕС подтвердить, что они не намерены разрывать соглашения с Ираном по вопросу о ядерной программе этой страны.

Но, отмечает газета, целый ряд европейских компаний - как, например, французская Total - уже объявили, что прекращают иметь дело с Ираном и вернутся на этот рынок лишь в том случае, если американская администрация сделает для них исключение.

Лидеры ЕС собрались в Софии, чтобы обсудить возможность расширение Европейского Союза и включения в его состав стран западной части Балканского полуострова, а также другие вопросы, но необходимость реагировать на действия Дональда Трампа и его администрации стали основной темой повестки дня, пишет Guardian.

Трамп разжигает конфликт на Ближнем Востоке

Financial Times публикует статью своего обозревателя Эдварда Люса в которой тот пишет, что в вопросе Ближнего Востока президент Трамп играет с огнем.

Эдвард Люс напоминает, что решение Трампа перевести посольство США в Иерусалим привело к кровавым столкновением на границе Израиля с сектором Газа, в результате чего погибли десятки палестинцев.

Одновременно с этим вице-президент США Майк Пенс сравнил Трампа с библейским царем Давидом, который одержал победу над более сильным врагом.

Если бы Трамп на самом деле хотел разжечь чувство глубочайшего возмущения в арабском мире, ему следовало бы сделать именно то, что он сделал.

Но на деле речь идет не о хорошо продуманном плане, а скорее о небрежном отношении к этому региону.

Гнев палестинцев оказался лишь случайным "побочным эффектом" желания Трампа, чтобы им восхищались, как это и произошло в Иерусалиме.

Ради продвижения своего бренда он готов вести себя безрассудно в мировой политике.

Дональд Трамп считает, что в том, что касается Ближнего Востока ему, в отличие от его предшественников в Белом доме, удастся заручиться успехом.

Но его решение перенести посольство в Иерусалим прямо противоречит традиционной роли США как независимого посредника в переговорах между Израилем и палестинцами. Оно также затрудняет жизнь лидерам арабских стран.

"Если Трамп подходит к дипломатии подобным образом, что произойдет, если начнется война?" - вопрошает Эдвард Люс.

А вероятность того, что на Ближнем Востоке начнется война, к сожалению, растет.

Своими действиями Дональд Трамп подливает масла в этот огонь. В этом смысле он отличается от предыдущих американских президентов. Даже Джордж Буш-младший, начавший войну в Ираке, обращал внимание на общественное мнение в арабских странах.

Трампа интересует лишь мнение правящих классов, в особенности в странах Залива. Они рады поддержке Трампа в своем конфликте с шиитским Ираном.

Но в результате Трамп фактически ставит США на одну сторону суннитско-шиитского конфликта. И тем самым роль арбитра он оставляет Владимиру Путину.

Трамп выполняет обещания, сделанные во время предвыборной кампании: он перенес американское посольство в Иерусалим и разорвал ядерное соглашение с Ираном.

Но одно из его обещаний - что лишь он может разрешить ближневосточный конфликт - он сдержать не сможет. И это обещание на глазах становится самым дорогостоящим в истории, пишет Эдвард Люс в Financial Times.

Восточная Европа недовольна сделкой с "Газпромом"

Financial Times пишет, что Брюссель, судя по всему, договорился с "Газпромом" полюбовно разрешить конфликт, что уже беспокоит многие страны ЕС.

Европейская комиссия объявит об этом в ближайшие дни, пишет газета.

Российскую компанию обвиняли в том, что она злоупотребляет своей позицией монополиста на поставки природного газа в ряд стран Центральной и Восточной Европы. Так что некоторые из этих стран удивлены заключенным соглашением и настаивают, что российский монополист должен быть наказан за свое хищническое поведение.

Европейская Комиссия в течение семи лет расследовало деятельность "Газпрома" в Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Венгрии и Словакии, которые почти полностью зависят от российских поставок газа.

Комиссия утверждала, что, будучи практически монополистом на этих рынках, "Газпром" мешал перепродаже газа в другие страны, искусственно завышал цены и требовал, чтобы его клиенты инвестировали в строительство газопроводов.

За последние несколько экспорт "Газпрома" резко повысился, и сейчас компания поставляет 40% потребляемого в Европе природного газа.

Газета цитирует неназванные источники, близкие к переговорам, по словам которых в рамках сделки "Газпром" признает юрисдикцию ЕС в том, что касается его контрактов со странами Евросоюза.

"Газпром" также обещает прекратить чинить препятствия перепродаже своего газа из одной страны ЕС в другую, уважать просьбы клиентов по переносу пунктов доставки газа, привязать цены для стран Востока ЕС к ценам для стран западной части Евросоюза и позволить клиентам чаще пересматривать контракты.

В течение ближайших восьми лет, если "Газпром" нарушит хоть одно из этих обязательств, его будут штрафовать на сумму, равную 10% его годового оборота.

Но некоторые страны ЕС недовольны тем, что "Газпром" не был оштрафован за свое поведение в прошлом.

Министерство энергетики Литвы, например, считает, что завышенные цены "Газпрома" обошлись клиентам примерно в 1,5 млрд евро, и называет договоренность с Брюсселем недостаточной.

Неназванный дипломат из другой страны заявил Financial Times, что если "Газпром" не будет наказан, то "мы будем очень огорчены".

Он также добавил, что структуры ЕС, занимающиеся вопросами честной конкуренции, должны относиться к странам на востоке континента так же, как и странам в его западной части, напомнив, что ЕС не так давно наложил штраф в 2,4 млрд евро на Google, и в 997 млн евро на Qualcomm.

Комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер ранее заявляла, что добивается перспективного разрешения конфликта с "Газпромом", чтобы укрепить конкуренцию на рынке поставок природного газа, а не чтобы наказать компанию за поведение в прошлом, пишет Financial Times.

Обзор подготовил Борис Максимов, bbcrussian.com