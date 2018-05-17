Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Встречу в "Трамп-тауэр" американские газеты называют "злополучной"

В среду юридический комитет сената США обнародовал материалы слушаний по поводу встречи людей из окружения Дональда Трампа с московским адвокатом Натальей Весельницкой и четырьмя ее спутниками, имевшей место в нью-йоркской "Трамп-Тауэр" 9 июня 2016 года.

Материалы объемом более 2500 страниц включают стенограммы показаний ряда участников встречи, в том числе сына Трампа, Дональда-младшего, и британского промоутера Боба Голдстоуна, с подачи которого она состоялась, и вещдоки (имейлы, рукописные заметки тогдашнего главы трамповского штаба Пола Манафорта и т. д.).

Слушания в сенате состоялись еще 7 сентября 2017 года и проходили при открытых дверях. Сам Манафорт, а также зять и советник Трампа-старшего Джаред Кушнер на них не выступали, а Весельницкая ответила на вопросы сенаторов письменно из Москвы.

Встреча в "Трамп-Тауэр", которую американские СМИ часто называют "одиозной" или "злополучной", является одним из центральных эпизодов расследования, ведущегося с мая прошлого года спецпрокурором Робертом Мюллером и его командой. Если Мюллер решит официально предъявить предвыборному штабу Трампа обвинение в сговоре с Москвой, то встреча с Весельницкой будет занимать в обвинительном заключении видное место.

Пресса обсуждает встречу так давно и столь обстоятельно, что в материалах, которые обнародовал сенатский комитет, мало совсем новой информации.

СМИ уделяют львиную долю внимания выступлению Дональда-младшего, стенограмма которого занимает 232 страницы. Он явился на слушания в сопровождении сразу трех адвокатов, с которыми имел право по ходу дела советоваться, и начал с того, что зачитал приготовленное заявление. Сын Трампа сообщил, что с 2002 по 2015 год их компания Trump Organization владела правами на конкурс "Мисс Вселенная", с которым его отец ездил в ноябре 2013 года в Москву.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Трамп с отцом и сыном Агаларовыми и победительницей конкурса "Мисс Вселенная" 2012 года Оливией Кульпо (2013 года, Лас-Вегас)

Там Трамп познакомился с певцом Эмином Агаларовым и его отцом, миллиардером Арасом: в принадлежащем им зале Crocus City Hall проводился конкурс. После этого Трамп вступил в переговоры с агаларовской Crocus Group на предмет проектов с недвижимостью в Москве, но они кончились бесплодно.

Дональд-младший сам тогда в Москву не поехал, но бывал там в прошлом. После конкурса отец пригласил Эмина выступить на турнире в своем гольф-клубе во Флориде, и уже там Дональд-младший познакомился с певцом и с его промоутером Голдстоуном. Последний потом изредка поздравлял Трампа имейлами с победами на праймериз и как-то пригласил Дональда-младшего на концерт Эмина в Нью-Йорке.

Утром 3 июня 2016 года сын Трампа получил имейл от Голстоуна, сообщавшего, что у одного человека имеются документы и информация, которые "разоблачают Хиллари Клинтон и ее отношения с Россией" и могут пригодиться штабу Трампа.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дональд-младший с отцом в феврале 2016 года, в самом начале предвыборной кампании

"Я отнесся к его подходу скептически, - вспоминал сын Трампа, - поскольку знал Боба лишь как довольно колоритного музыкального промоутера Эмина, работавшего в прошлом со знаменитыми поп-певцами, такими как Майкл Джексон".

По словам Трампа-младшего, он понятия не имел, насколько серьезна информация Голдстоуна, и отнесся к его словам с недоверием. Как выяснилось, он был прав, поскольку на встрече не получил никакой полезной информации. Речь на ней шла в основном о приемных детях из России, а в избирательной кампании эта проблема не фигурировала.

Голдстоун якобы обещал заранее прислать список участников встречи 9 июня, но этого не сделал. Трамп-младший сказал, что приведет с собой Кушнера и "только что нанятого главу нашего штаба Пола Манафорта". С кем они будут встречаться, он им не сказал, потому что и сам не знал.

В 4 часа дня Голдстоун поднялся в контору к Трампу в сопровождении Весельницкой и прошел в конференц-зал. С ними были переводчик и мужчина, которого представили Трампу как Ираклия Кавеладзе.

Через несколько минут к ним присоединились Кушнер и Манафорт, который записывал содержание беседы. Запись приложена к материалам сената и нуждается в расшифровке.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Джаред Кушнер быстро ушел со злополучной встречи

Кушнер пришел позже всех. Голдстоун показал, что зять Трампа сидел на встрече с растущим недовольством и ушел раньше других, сославшись на то, что ему надо ответить на звонок.

Весельницкая начала с рассказа об американских бизнесменах, которые были связаны с Россией и финансировали кампанию Хиллари Клинтон и Национальный комитет Демпартии.

"Мне очень трудно было понять, что она говорит и зачем", - заявил Трамп-младший сенаторам.

Гостья, однако, быстро сменила тему и заговорила об усыновлении американцами российских сирот и о "законе Магнитского". "До этого дня я не слышал о "законе Магнитского" и был незнаком с этой проблемой", - показал Дональд-младший. По его словам, он согласился на встречу не для этого.

Но до него дошло, что Весельницкая пришла на встречу с целью обсудить именно "закон Магнитского" и сирот.

После ухода Кушнера Трамп вежливо объявил встречу законченной, объяснив Весельницкой, что его отец - частное лицо, поэтому дискуссия по указанным темам беспредметна. Гостья поблагодарила его и вышла из конференц-зала. Трамп не помнит, чтобы она оставляла перед уходом какие-то документы.

Трамп сказал, что Голдстоун подошел к нему с извинениями. Свидетель не помнит, чтобы они потом хоть раз обсуждали встречу с Кушнером и Манафортом. По его словам, он не обсуждал ее и с отцом - по крайней мере до того, как о встрече прознала и написала New York Times.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Кандидат от республиканцев Дональд Трамп с сыном Дональдом на митинге за несколько дней до выборов

"Как видно из вышесказанного, - резюмировал сын президента, - я не вступал в сговор ни с одним иностранным правительством и не знаю никого, кто бы это делал".

Это заключение подтвердил другой свидетель, Ринат Ахметшин, которого в США называют "русско-американским лоббистом", "в прошлом служившим в советском контрразведывательном подразделении". Отвечая на вопросы сенаторов, тот заявил, что не наблюдал признаков чьего-либо сговора с Москвой.

К такому же выводу склоняется и республиканское большинство юридического комитета сената США, чье расследование близится к концу. Сенаторы-демократы смотрят на дело по-иному и говорят, что республиканцы рвутся закрыть его преждевременно.

Сейчас демократы выпустили заявление, в котором говорится, что встреча в "Трамп-Тауэр" "была лишь одним из элементов гораздо более масштабной картины и подтверждает, что штаб Трампа был готов принять помощь от русских".

Голдстоун показал на слушаниях, что встреча между сыном Трампа и Весельницкой была организована по инициативе Эмина Агаларова, который настаивал на ней, чтобы передать компромат на Хиллари Клинтон. По словам британского промоутера, сам он предупреждал, что такая встреча может привести к нежелательным последствиям. Но Агаларов "сказал, что это не имеет значения: "Ты должен просто устроить встречу".

Ее участники были единодушны во мнении, что Весельницкая не передала на ней американцам никакого компромата на Клинтон, хотя Голдстоун писал Дональду-младшему, что адвокат доставит ему "конфиденциальную информацию очень высокого уровня", которая станет проявлением "поддержки Трампа Россией и ее правительством".

Как подчеркивают критики Трампов, Дональд-младший ответил Голдстоуну, что если информация окажется именно такой, какой тот ее изображает, то он "будет в восторге".

Этот ответ рассматривают как доказательство того, что Дональд-младший был готов принять российскую помощь в борьбе с Клинтон.