СМИ России: ответ властей на трагедию в "Зимней вишне"

В обзоре российских газет от 17 мая:

РБК: пожарному надзору запретят кошмарить бизнес

Совет Федерации предложил правительству отреагировать на пожар в ТРК "Зимняя вишня" масштабной правкой законодательства. В том, какие меры подготовили сенаторы, насколько они необходимы и будут ли реализованы, разбирается РБК.

В среду глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев изложил предложения правительству и парламенту по результатам проверки обстоятельств пожара в кемеровском ТРК "Зимняя вишня", где погибли 60 человек.

Сенаторы начали разрабатывать рекомендации по усилению противопожарной безопасности. Также после инцидента МЧС начало проверки соблюдения норм пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей и выявило более 220 тысяч нарушений.

Источник РБК в верхней палате сказал, что рекомендации "с большой вероятностью" будут реализованы, так как именно эти инициативы "и есть ответ властей на трагедию" в Кемерове.

"К их разработке привлекли самые серьезные комитеты, и предложения - разумные, взвешенные - призваны не допустить повтора трагедии", - сказал он.

Также рекомендации призваны "навести страху" на региональные отделения пожарного надзора и недобросовестных бизнесменов, добавил источник.

"В документе есть и запрет пожарному надзору кошмарить бизнес", - отметил собеседник РБК.

В рекомендациях утверждается, что проверки обеспечения пожарной безопасности показали несовершенство системы контроля. Отмечается снижение численности сотрудников Государственной противопожарной службы; кроме того, некоторые требования противопожарной защиты и антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей вступают в противоречие друг с другом, считают сенаторы.

Действующая нормативная база и регламенты более чем требовательны в области противопожарной безопасности, но они настолько запутаны, что порой их просто невозможно выполнить, отметил сопредседатель "Деловой России" Олег Назаров.

"Если федеральная целевая программа будет учитывать эту проблему, а не пойдет по пути "ужесточить и запретить", то многие вопросы бизнеса просто снимутся", - полагает он.

Среди основных рекомендаций СФ правительству - ввести в законодательство понятие "объект с массовым пребыванием людей". Кроме того, рекомендации также предлагают ввести обязательное страхование пожарной безопасности объектов с массовым пребыванием людей. Оно должно предусматривать размер страховых выплат в случае причинения вреда здоровью и гибели людей, произошедших из-за нарушений противопожарных правил.

Эти рекомендации сенаторов копируют "европейский опыт", сказал РБК коммерческий директор научно-производственной компании "Пожхимзащита" Константин Калужин. "В Европе все объекты экономики страхуются, а у нас добровольное страхование", - пояснил он.

Эта инициатива уменьшит уровень коррупции при проверках пожарной безопасности, потому что страховые кампании будут во избежание финансовых убытков жестко контролировать соблюдение всех регламентов и норм, считает эксперт.

Для усиления противопожарного надзора сенаторы рекомендовали правительству внести поправки в несколько законов.

Уголовную ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух и более человек, обязательно нужно усиливать, считает зампред думского комитета по безопасности Анатолий Выборный, который также занимается разработкой законопроекта на эту тему.

"Необходимо установить минимальный порог ответственности - два года лишения свободы. Сегодня этого порога нет. Это очень сильно отрезвит тех, кто решает сэкономить на безопасности людей", - подчеркнул он.

"Люди погибли, налицо явное воровство, какая тут может быть условная мера наказания?" - пояснил Выборный.

"Ведомости": в зоне риска - минфин и крупные банки

Члены бюро Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) выступили против законопроекта об уголовной ответственности за выполнение санкций, пишут "Ведомости".

Второе чтение запланировано на четверг. Издание напоминает, что в случае принятия законопроекта, уголовная ответственность грозит компаниям и менеджерам, отказавшимся заключать публичные договоры с теми, кто попал под санкции.

Компании оказываются между двух огней, следует из заявления РСПП: нарушение санкций грозит вторичными санкциями, а следование им - уголовной ответственностью в России. Резолюцию поддержали даже те члены бюро, которые сами попали в санкционные списки.

"Мы считаем - причем голосовали и я, и товарищ [владелец группы "Ренова" Виктор] Вексельберг, который под санкциями находится, - что это несет дальнейший ущерб российской экономике, в том числе по работе с иностранными компаниями и с российскими", - заявил президент ВТБ Андрей Костин.

Проект вряд ли существенно изменит работу бизнеса, но может стать угрозой давления на него. Формулировки законопроекта довольно жесткие - привлечь к ответственности могут практически без доказательств, жалуется топ-менеджер транснациональной компании по производству продуктов питания. Ключевой риск - отсутствие четких критериев нарушения, говорят неназванные собеседники.

Рискует попасть под санкции даже российский минфин, который в проспекте еврооблигаций обязался не использовать привлеченные деньги для поддержки тех, кто попал под санкции. "Альфа-банк" в январе предупредил российские оборонные предприятия, что не будет их обслуживать из-за санкций.

Представители минфина и "Альфа-банка" не ответили на запросы. Проектом недовольна и администрация президента, говорят федеральный чиновник и человек, близкий к АП.

Проект создает риски и для тех, кто из-за санкций отказывается работать в Крыму, говорит партнер Herbert Smith Freehills Алексей Панич. Среди них госбанки - Сбербанк и ВТБ, сотовые операторы.

Компании, не открывающие филиалы в Крыму, не попадают под действие законопроекта, заверил зампред фракции "Единая Россия Андрей Исаев. С ним не согласен юрист иностранной юридической компании: отказ работать с контрагентами, находящимися в Крыму, по проекту может считаться нарушением. Проект может осложнить любые публичные размещения, выдачу кредитов и займов, заключение сделок и соглашений, перечисляет он.

Для иностранного бизнеса такой проект может стать сигналом даже к сворачиванию деятельности в стране, говорит вице-президент крупной иностранной компании, производящей продукты массового потребления: никто не будет жертвовать топ-менеджментом из-за угрозы привлечения к уголовной ответственности

Принятие такого законопроекта - ошибка, уверен политолог Евгений Минченко, со временем его придется серьезно скорректировать. "Зная, как это может повлиять и на наши компании, и на [работающий в России] зарубежный бизнес, на мой взгляд, это очень рискованное решение", - сказал эксперт "Ведомостям".

"Коммерсант": повышение пенсионного возраста не поможет пенсиям вырасти

В четверг члены правительства на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева обсудят перспективы повышения пенсионного возраста.

РБК пишет, что за основу новых параметров пенсионного возраста рассматриваются разработки Центра стратегических разработок: команда Алексея Кудрина предполагает его увеличение до 65 лет для мужчин и до 60 для женщин (сейчас - 60 и 55 лет). Возможно, изменения вступят в силу уже с 2019 года.

"Это слишком резкое повышение, и оно основано только на получении финансовой выгоды от сэкономленных средств вместо полноценных расчетов социальных последствий такой инициативы. Для подготовки полноценной реформы необходимо по крайней мере полгода", - рассказывает федеральный чиновник, знакомый с ходом дискуссии в правительстве.

"Пенсионный возраст, безусловно, необходимо повысить, но для этого должны быть обоснования и расчеты, - заявил в ходе сессии Юридического форума в Санкт-Петербурге Николай Козлов, замглавы Пенсионного фонда. - Сейчас бюджет фонда сбалансирован, и подходить к этому вопросу только с позиции экономической выгоды нельзя".

По словам Юрия Горлина, замглавы Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, повышение нужно, иначе соотношение средних зарплат и пенсий неминуемо будет падать.

"Сейчас пенсия составляет около 35% от зарплаты, к 2030 году это соотношение снизится до 30%. Впрочем, ожидания, что повышение пенсионного возраста позволит пенсиям существенно вырасти, - это иллюзия. Большая часть потенциала роста пенсий при любой реформе будет зависеть от роста экономики и легализации занятых в теневом секторе", говорит Горлин.

Между тем в Госдуме пока не готовы поддержать инициативу без обсуждений - об этом говорят даже в "Единой России".

Первый замглавы ее думской фракции Андрей Исаев сказал, что в партии "согласны с президентом, который неоднократно говорил, что решение по вопросу повышения пенсионного возраста должно приниматься по итогам широкой общественной дискуссии".

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Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си