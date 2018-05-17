Год расследованию о российском вмешательстве. Что успел спецпрокурор Мюллер?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Во время Вьетнамской войны Мюллер командовал взводом морской пехоты

Сегодня исполняется ровно год с того дня, как замминистра юстиции США Род Розенстайн назначил бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором по расследованию вмешательства России в американские выборы 2016 года и предполагаемого сговора окружения Дональда Трампа с Москвой.

Итоги деятельности 73-летнего Мюллера, который во время Вьетнамской войны командовал взводом морской пехоты, подводят по-разному. Подсчитано, что на сегодняшний день президент Трамп назвал в "Твиттере" это расследование "охотой на ведьм" 42 раза.

Трамп также регулярно подчеркивает в "Твиттере" - No Collusion, "Никакого сговора!". Его сторонники, самым горластым из которых является в данный момент новый адвокат президента, бывший федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка и бывший нью-йоркский мэр Руди Джулиани, доказывают, что Мюллер не нашел никаких доказательств сговора, и требуют, чтобы он сворачивал расследование.

В самом деле, что конкретно успел совершить за истекший год спецпрокурор Мюллер? Его поклонники говорят, что очень немало.

Даже друг Трампа, глава ресурса Newsmax Кристофер Радди признает, что расследование Мюллера движется ударными темпами.

"Они не бьют баклуши, - сказал он Washington Post. - Количество возбужденных дел, признаний вины и всего прочего просто поразительно. Я считаю, что это расследование будет доведено до конца быстрее, чем все другие".

19 человек и три компании

На данный момент спецпрокурор привлек к суду 19 человек и три российские компании. 13 из 19 фигурантов были привлечены в феврале этого года по делу "русских троллей", которые якобы сеяли через соцсети смуту в умах американцев перед выборами 2016 года.

Но эти обвиняемые, по общему мнению, никогда не предстанут перед американским судом, поскольку живут в России, у которой нет с США договора о выдаче. И никого из американцев не обвиняют в сознательном сговоре с ними.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Допросы проводятся в здании вашингтонского федерального суда в большой комнате без окон, в которой заседают члены большого жюри, созванного Мюллером

Никто не ожидал, что в суд явятся и три компании, проходящие по делу троллей. Как вдруг одна из них - "Конкорд менеджмент энд консалтинг", принадлежащая "повару Путина" бизнесмену Евгению Пригожину и якобы финансировавшая деятельность санкт-петербургской "фабрики троллей", - наняла дорогих американских адвокатов и начала донимать прокуроров требованиями предоставить защите кучу материалов, в том числе закрытых.

Большинство из оставшихся шести фигурантов уже признали себя виновными. Скептики подчеркивают, что ни один из них не признался в сговоре с Россией, из-за которого разгорелся весь сыр-бор.

"20 раз в день"

Бывший помощник Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн и третьестепенный советник трамповского штаба по внешней политике Джордж Пападопулос признались во лжи федеральным дознавателям, а бывший замначальника штаба Рик Гейтс - в финансовых нарушениях. Его бывший начальник Пол Манафорт обвиняется в них же, но настаивает на своей невиновности и ожидает двух судов. В сговоре с Россией никого из них не обвиняли.

Мюллер также рекомендовал федеральной прокуратуре Южного округа Нью-Йорка заняться трамповским адвокатом Майклом Коэном, у которого были произведены обыски и изъята масса документов и электронных устройств. Как сообщают, Трамп "до 20 раз в день" бесится в Белом доме по поводу этих обысков, а его помощникам остается молча взирать на эти сцены, поскольку им нечем его утешить.

Но Коэна пока ни в чем официально не обвинили.

Мюллер также затребовал - и получил - у Белого дома почти полтора миллиона внутренних документов администрации Трампа и допросил десятки его приближенных, и даже часть близких родственников, благо они числятся президентскими советниками.

Дипазон допрошенных Мюллером чиновников простирается от юрисконсульта Белого дома Дональда Макгэна до 29-летнего Ави Берковица, личного помощника Кушнера.

Задний подъезд

Допросы проводятся в здании вашингтонского федерального суда в большой комнате без окон, в которой заседают члены большого жюри, созванного Мюллером.

Допрашиваемые, которые не хотят встречаться с толпой осаждающих здание репортеров, могут пользоваться его задним подъездом.

Бывший сотрудник трамповского штаба Сэи Нанберг сказал, что ему такой возможности не предоставили, да он и сам предпочел гордо пройти через толпу папарацци.

Точно оценить масштаб проделанной Мюллером работы нельзя, поскольку и он сам, и его команда не дают интервью и не сливают информацию в СМИ. Несколько допрошенных им свидетелей рассказали журналистам, о чем их спрашивали. Но большинство держат язык за зубами, поэтому составить представление о состоянии и направлении следствия очень трудно.

Совершенно неясно, какие еще козыри есть в запасе у Мюллера и как долго его расследование будет выводить президента из себя и омрачать его правление.

Не имея возможности повлиять на Мюллера, Трамп пытается влиять на общественное мнение. Он регулярно клеймит спецпрокурора, ФБР и собственный минюст. Опросы показывают, что эта тактика приносит плоды.

Ни пяди земли

Скептики, впрочем, доказывают, что нападки Трампа тут ни при чем, и что на общественное настроение скорее влияет то, что расследованию не видно конца. Если угодно, у него кончается срок годности, обычно составляющий от полутора до двух лет. Значит, Мюллеру следует действовать еще быстрее.

Трамп тем временем сменил свою адвокатскую команду и тактику. Прежние адвокаты советовали ему идти следствию навстречу и, например, безропотно предоставлять ему все запрошенные документы.

Не так давно Трамп, однако, разозлился и стал вслух мечтать о "телевизионном адвокате", который будет драться за него на голубых экранах и не уступать Мюллеру ни пяди земли. Так в Белом доме появился Джулиани, который временами говорит лишнее, но импонирует Трампу своей боевитостью.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Руди Джулиани защищает Трампа как может

В среду Джулиани сообшил со ссылкой на Мюллера, что тот не собирается привлекать Трампа к суду, поскольку минюст неоднократно указывал еще с 1973 года, что судить действующего президента невозможно. Но этот постулат еще ни разу не был испытан в судебном горниле.

В любом случае Мюллер может собрать на Трампа компромат и вместо суда отнести его в палату представителей на предмет импичмента, который будет вполне вероятен, если демократы завоюют там в ноябре большинство.

Выступая в среду вечером по телевидению, бывший высокопоставленный сотрудник ФБР Чак Розенберг назвал Мюллера "блестящим, невозмутимым и честнейшим человеком". За прошедший год Мюллер успел немало, хотя факта сговора с Россией пока не доказал. Но еще не вечер.