Год расследованию о российском вмешательстве. Что успел спецпрокурор Мюллер?
Сегодня исполняется ровно год с того дня, как замминистра юстиции США Род Розенстайн назначил бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором по расследованию вмешательства России в американские выборы 2016 года и предполагаемого сговора окружения Дональда Трампа с Москвой.
Итоги деятельности 73-летнего Мюллера, который во время Вьетнамской войны командовал взводом морской пехоты, подводят по-разному. Подсчитано, что на сегодняшний день президент Трамп назвал в "Твиттере" это расследование "охотой на ведьм" 42 раза.
Трамп также регулярно подчеркивает в "Твиттере" - No Collusion, "Никакого сговора!". Его сторонники, самым горластым из которых является в данный момент новый адвокат президента, бывший федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка и бывший нью-йоркский мэр Руди Джулиани, доказывают, что Мюллер не нашел никаких доказательств сговора, и требуют, чтобы он сворачивал расследование.
В самом деле, что конкретно успел совершить за истекший год спецпрокурор Мюллер? Его поклонники говорят, что очень немало.
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Даже друг Трампа, глава ресурса Newsmax Кристофер Радди признает, что расследование Мюллера движется ударными темпами.
"Они не бьют баклуши, - сказал он Washington Post. - Количество возбужденных дел, признаний вины и всего прочего просто поразительно. Я считаю, что это расследование будет доведено до конца быстрее, чем все другие".
19 человек и три компании
На данный момент спецпрокурор привлек к суду 19 человек и три российские компании. 13 из 19 фигурантов были привлечены в феврале этого года по делу "русских троллей", которые якобы сеяли через соцсети смуту в умах американцев перед выборами 2016 года.
Но эти обвиняемые, по общему мнению, никогда не предстанут перед американским судом, поскольку живут в России, у которой нет с США договора о выдаче. И никого из американцев не обвиняют в сознательном сговоре с ними.
Никто не ожидал, что в суд явятся и три компании, проходящие по делу троллей. Как вдруг одна из них - "Конкорд менеджмент энд консалтинг", принадлежащая "повару Путина" бизнесмену Евгению Пригожину и якобы финансировавшая деятельность санкт-петербургской "фабрики троллей", - наняла дорогих американских адвокатов и начала донимать прокуроров требованиями предоставить защите кучу материалов, в том числе закрытых.
Большинство из оставшихся шести фигурантов уже признали себя виновными. Скептики подчеркивают, что ни один из них не признался в сговоре с Россией, из-за которого разгорелся весь сыр-бор.
"20 раз в день"
Бывший помощник Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн и третьестепенный советник трамповского штаба по внешней политике Джордж Пападопулос признались во лжи федеральным дознавателям, а бывший замначальника штаба Рик Гейтс - в финансовых нарушениях. Его бывший начальник Пол Манафорт обвиняется в них же, но настаивает на своей невиновности и ожидает двух судов. В сговоре с Россией никого из них не обвиняли.
Мюллер также рекомендовал федеральной прокуратуре Южного округа Нью-Йорка заняться трамповским адвокатом Майклом Коэном, у которого были произведены обыски и изъята масса документов и электронных устройств. Как сообщают, Трамп "до 20 раз в день" бесится в Белом доме по поводу этих обысков, а его помощникам остается молча взирать на эти сцены, поскольку им нечем его утешить.
Но Коэна пока ни в чем официально не обвинили.
Мюллер также затребовал - и получил - у Белого дома почти полтора миллиона внутренних документов администрации Трампа и допросил десятки его приближенных, и даже часть близких родственников, благо они числятся президентскими советниками.
Дипазон допрошенных Мюллером чиновников простирается от юрисконсульта Белого дома Дональда Макгэна до 29-летнего Ави Берковица, личного помощника Кушнера.
Задний подъезд
Допросы проводятся в здании вашингтонского федерального суда в большой комнате без окон, в которой заседают члены большого жюри, созванного Мюллером.
Допрашиваемые, которые не хотят встречаться с толпой осаждающих здание репортеров, могут пользоваться его задним подъездом.
Бывший сотрудник трамповского штаба Сэи Нанберг сказал, что ему такой возможности не предоставили, да он и сам предпочел гордо пройти через толпу папарацци.
Точно оценить масштаб проделанной Мюллером работы нельзя, поскольку и он сам, и его команда не дают интервью и не сливают информацию в СМИ. Несколько допрошенных им свидетелей рассказали журналистам, о чем их спрашивали. Но большинство держат язык за зубами, поэтому составить представление о состоянии и направлении следствия очень трудно.
Совершенно неясно, какие еще козыри есть в запасе у Мюллера и как долго его расследование будет выводить президента из себя и омрачать его правление.
Не имея возможности повлиять на Мюллера, Трамп пытается влиять на общественное мнение. Он регулярно клеймит спецпрокурора, ФБР и собственный минюст. Опросы показывают, что эта тактика приносит плоды.
Ни пяди земли
Скептики, впрочем, доказывают, что нападки Трампа тут ни при чем, и что на общественное настроение скорее влияет то, что расследованию не видно конца. Если угодно, у него кончается срок годности, обычно составляющий от полутора до двух лет. Значит, Мюллеру следует действовать еще быстрее.
Трамп тем временем сменил свою адвокатскую команду и тактику. Прежние адвокаты советовали ему идти следствию навстречу и, например, безропотно предоставлять ему все запрошенные документы.
Не так давно Трамп, однако, разозлился и стал вслух мечтать о "телевизионном адвокате", который будет драться за него на голубых экранах и не уступать Мюллеру ни пяди земли. Так в Белом доме появился Джулиани, который временами говорит лишнее, но импонирует Трампу своей боевитостью.
В среду Джулиани сообшил со ссылкой на Мюллера, что тот не собирается привлекать Трампа к суду, поскольку минюст неоднократно указывал еще с 1973 года, что судить действующего президента невозможно. Но этот постулат еще ни разу не был испытан в судебном горниле.
В любом случае Мюллер может собрать на Трампа компромат и вместо суда отнести его в палату представителей на предмет импичмента, который будет вполне вероятен, если демократы завоюют там в ноябре большинство.
Выступая в среду вечером по телевидению, бывший высокопоставленный сотрудник ФБР Чак Розенберг назвал Мюллера "блестящим, невозмутимым и честнейшим человеком". За прошедший год Мюллер успел немало, хотя факта сговора с Россией пока не доказал. Но еще не вечер.