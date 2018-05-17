Фактчек: как умерший младенец стал символом кровопролития в Газе

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Лейла Гандур умерла 14 мая в больнице сектора Газа

Среди десятков палестинцев, скончавшихся в день столкновений в секторе Газа, оказалась восьмимесячная Лейла Гандур, которая сразу же превратилась в символ жестокости арабо-израильского конфликта.

Родители девочки утверждают, что причиной смерти стал примененный израильтянами слезоточивый газ. Израиль заявил, что у него есть доказательства другой версии событий. Что известно о смерти Лейлы и о семье девочки?

Как умерла Лейла

Лейла Гандур умерла в секторе Газа в понедельник 14 мая. В этот день США официально открыли новое здание своего посольства, перенесенного из Тель-Авива в Иерусалим.

Палестинские власти считают это решение незаконным. Открытие посольства подстегнуло протесты палестинцев, приуроченные к 70-летней годовщине декларации независимости Израиля. Тысячи людей устремились к границе сектора с Израилем.

Израиль утверждает, что среди протестовавших было много боевиков движения ХАМАС. Эта группировка, которую Израиль и многие другие страны считают террористической, признала гибель в ходе протестов по меньшей мере 50 своих членов.

Представитель ХАМАС заявил, что, помимо боевиков движения и мирных жителей Газы, среди погибших оказалась маленькая девочка, которой не исполнилось и года.

Она, согласно этим утверждениям, погибла, отравившись слезоточивым газом. Газ якобы был применен израильским беспилотником на пограничной территории для разгона беспорядков, а девочка, отравившись, через несколько часов скончалась.

Как пишет газета New York Times, согласно версии событий, рассказанной членами семьи девочки, 12-летний дядя Лейлы взял ребенка в автобус, отправлявшийся к границе сектора Газа на акцию протеста. Он думал, что в автобусе находится ее мать.

На митинге он передал девочку ее бабушке Хейям Омар, находившейся в толпе демонстрантов, которая собралась у пограничных заграждений.

Вдруг рядом упала канистра со слезоточивым газом. Хейям Омар дала ребенку сока и вытерла ему лицо водой, но через час, когда они добрались до дома, девочка потеряла сознание и перестала дышать. Позднее врачи признали, что вернуть ее к жизни невозможно.

Что происходит в секторе Газа

Фотография Лейлы разошлась по многим арабским и международным СМИ, скончавшийся младенец фактически превратился в символ кровопролития в Газе.

ХАМАС назвал Лейлу самой юной жертвой насилия со стороны Израиля. Похороны девочки, которые состоялись 15 мая, превратились в антиизраильскую акцию.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Похороны Лейлы превратились в антиизраильскую манифестацию

Израиль утверждает, что действовал при разгоне массовых акций протеста у своей границы строго в соответствии с нормами международного права, а солдаты просто отвечали на агрессию со стороны палестинцев.

Комиссия ООН по правам человека и многие пропалестинские правозащитные организации осудили действия израильских властей.

Совбез ООН намеревался призвать к проведению независимого расследования событий 14 мая, но его резолюция была заблокирована Соединенными Штатами, которые поддерживают Израиль и возлагают ответственность за насилие целиком и полностью на ХАМАС.

Порок сердца

Основная версия Израиля заключается в том, что маленький ребенок погиб вовсе не из-за слезоточивого газа.

Палестинский врач на условиях анонимности рассказал агентству Ассошиэйтед пресс, что девочка была тяжело больна: у нее было диагностировано незаращение артериального протока, то есть, по сути, отверстие в сердце.

Именно это заболевание, а не слезоточивый газ, привело к смерти девочки, предполагает врач. В семье Лейлы подтвердили, что у нее действительно был врожденный порок сердца, но не согласились с тем, что он был причиной смерти.

Результаты вскрытия пока не опубликованы, и местное министерство здравоохранения, находящееся под контролем ХАМАС, пока не называет причину смерти девочки.

Представители министерства обороны Израиля утверждают, что у них есть доказательства, опровергающие версию смерти Лейлы, выдвинутую ХАМАС.

Израильские власти, однако, пока так и не обнародовали эти доказательства.

Лейла - не первая потеря в семье Гандур. Дядя матери Лейлы погиб в 2006 году, он был членом вооруженной группировки, связанной с палестинскими властями.

Еще один ее дядя был застрелен в 2001 году, когда бросал камни в израильских пограничников, сообщает New York Times.