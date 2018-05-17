"Мой папа стал мемом". Как рождаются популярные интернет-картинки

Правообладатель иллюстрации @iamdominiquerobinson/Instagram Image caption Алекс Ливи внезапно обнаружила, что ее отец (на фото слева) стал мемом, попав на фото Доминик Робинсон (справа)

У этой фотографии были все задатки мема.

Молодая женщина в открытом желтом топе останавливается на улице, чтобы сделать селфи. На заднем плане - пожилой мужчина, который окидывает ее взглядом, думая, что никто не заметит.

Десятки тысяч "лайков" и тысячи ретвитов спустя, фото быстро расходится по "Инстаграму" и "Твиттеру". "Чей это папа?" - шутят комментаторы.

"Мой", - отвечает Алекс Ливи из Нью-Йорка, внезапно обнаружившая, что ее отец стал героем нового мема.

"Это я, иду по своим делам", - пишет Доминик Робинсон в комментарии к своему фото, и просит фолловеров представить, "о чем думает этот мужчина".

Комментарии Алекс Ливи разошлись по сети еще шире, чем оригинальный снимок. "А с вами такое бывало: заходите вы в "Твиттер" - и видите, что ваш отец стал мемом?" - написала Ливи, после чего извинилась перед Доминик Робинсон за отца.

У Ливи начали брать интервью, друзья и незнакомцы в интернете комментировали произошедшее. Сама Ливи признается, что ее мать до сих пор ни о чем не знает.

Сцена в Манчестере

Сегодня героем мема может стать каждый. Для этого достаточно попасть на фотографию, которая разойдется по интернету. Это может произойти со знаменитостью или с обычным человеком.

Фотография может изображать неловкую сцену, выделяться композицией, иметь простой, но яркий сюжет или персонажей - универсальных правил создания мемов нет.

Так, например, случилось с жителем Манчестера, который пошел в бар на прошлый новый год.

Правообладатель иллюстрации Joel Goodman Image caption Эта фотография стала мемом, благодаря композиции, сюжету и вальяжной позе героя

Житель Манчестера, имя которого до сих пор широко не известно, стал знаменитостью, когда его снял для газеты Manchester Evening News фотограф Джоэл Гудман.

Пользователей соцсетей привела в восторг вальяжная поза мужчины, который на фоне переполоха с полицией невозмутимо тянется за своей бутылкой пива.

В соцсетях восторгались композицией фото, которая напомнила многим работы художников Возрождения.

Правообладатель иллюстрации @hughesroland

Другие пользователи играли с цветами, превращая фото в импрессионистское полотно.

Правообладатель иллюстрации @mjlovatt_LFC

Другие пользователи пытались воспроизвести успех мужчины, но момент уже ушел.

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"Грустный Киану"

Похожий случай произошел с актером Киану Ривзом. Папарацци Рон Асадорян снял его сидящим на скамейке и жующим бутерброд с грустным выражением лица.

Пропустить Twitter пост , автор: @PoemMemes sad keanu

can not see

only seem

never move his

voice on mute

forever living dead

a movie in single frame

as framings change

two dimensional man

an object to himself#poetry pic.twitter.com/VB6oC4elze — Poem Memes (@PoemMemes) 14 мая 2018 г.

Фотография была опубликована, интернет умилился, и родился мем Keanu is Sad. Ривза вклеивали в классические фотографии, сцены из фильмов, окружали кошками, дополняли глубокомысленными цитатами и стихами.

Случайная фотография стала мемом.

Сегодня в интернете существует несколько твиттер- и инстаграм- аккаунтов, посвященных исключительно "Грустному Киану". Сам Ривз много раз комментировал мем, пытаясь убедить публику в том, что не проходит через экзистенциальный кризис.

"Неверный парень"

Этот мем сделан на основе постановочной фотографии, хотя может показаться, что фото сделано случайно.

Как сообщает российская "Мемопедия", шаблоном для мема послужила обычная стоковая фотка с сайта Shutterstock. В фотобанке она так и называется: "Неверный парень идет со своей девушкой и оглядывается на другую красотку".

В январе 2017 года турецкое сообщество, посвященное прог-року, опубликовало шутку про музыканта Фила Коллинза, который хочет изменить року с попсой.

Интернет подхватил фотографию во многом из-за простого сюжета: человек предпочитает одну девушку другой. На месте девушек может быть что угодно: сорта пива, политические идеологии или личные привычки. На молодого человека тоже можно наклеить какой угодно ярлык, например "современная молодежь" или "я", или "Microsoft".

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Главное здесь - момент неочевидного выбора. "В жизни происходит так же: мы часто отказываемся от старых привычек или ненужных знаний в угоду чему-то другому, не всегда полезному", - философствует "Мемопедия".

Позже оказалось, что у истории "Неверного парня" есть продолжение, также рассказанное в стоковых фото. Как оказалось, "неверный парень" все-таки женится на своей подруге, у них рождается ребенок, но кончаются отношения плохо.