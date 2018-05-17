Координатор по связям ФРГ с Россией: "Я не буду молчать об удушении свобод"

Правообладатель иллюстрации Dirk Wiese archive Image caption 34-летний Дирк Визе считает свой возраст одним из преимуществ на новом посту

18 апреля канцлер ФРГ Ангела Меркель встречается в Сочи с Путиным. Предполагается, что речь на встрече пойдет о Сирии, Украине, Иране и проекте "Северный поток-2".

Недавно Россию посетили новые министры правительства Германии - глава МИДа Хайко Мас и министр экономики Петер Альтмайер.

Однако Германия надеется на продолжение диалога не только между правительствами, но и между народами двух стран.

34-летний депутат от Социал-демократической партии Германии Дирк Визе, назначенный в апреле координатором межобщественного сотрудничества с Россией, Центральной Азией и странами Восточного партнерства, рассказал Би-би-си, как он будет строить отношения с гражданским обществом этих стран.

Би-би-си:В чем заключается ваша новая работа? Что вы будете делать помимо того, что делают МИД и правительство?

Дирк Визе: Моя задача - наладить каналы конструктивного диалога. Диалога, который способствовал бы росту доверия. Такой диалог создает основу для взаимопонимания и не дает политическим разногласиям вбивать клин между нашими обществами.

В то же время я как координатор правительства займу четкую позицию в отношении ситуации внутри стран-партнеров. Я не буду молчать, видя подавление критики и угрозу гражданским правам, и я сделаю все, что в моих силах, для того, чтобы воспрепятствовать этому.

Би-би-си:Немецкая пресса писала, что у вас нет никакого опыта отношений с Россией и другими восточноевропейскими странами. Если это так, почему именно вы стали координатором правительства на этом направлении?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Новый глава МИДа Германии Хайко Мас перед встречей с Сергеем Лавровым сказал несколько неприятных для Лаврова слов о поведении России на международной арене

Д.В.: После того, как было подписано новое соглашение о правительственной коалиции, Социал-демократическая партия Германии обязалась обновить свою базу и свою политику. В нынешнем политическом климате Германии очень нужны свежие идеи и новые взгляды на то, как строить отношения с нашими восточными партнерами.

Моя задача - помогать активному и здоровому диалогу между гражданскими обществами Германии и стран-партнеров, и я хочу вовлечь в этот диалог молодое поколение.

Будущее Европы - в руках молодежи. Я считаю преимуществом то, что я - молодой депутат парламента: я могу использовать свой возраст в бесспорно полезном деле налаживания отношений с молодыми поколениями.

Кроме того, я был парламентским секретарем министерства экономических отношений и энергетики и приобрел некоторый опыт в сфере внешней торговли и инвестиций.

Правообладатель иллюстрации Dirk Wiese archive Image caption Дирк Визе уже выяснил, что многие немецкие НКО очень озабочены положением их партнеров в России

Би-би-си: Как бы вы описали свои задачи в отношении России и Украины?

Д.В.: Главная задача - поддерживать и расширять тесные связи между нашими обществами. Я буду помогать молодежным обменам, студенческим программам, буду поддерживать политические форумы, такие как "Петербургский диалог" в России и "Киевский диалог" на Украине.

Кроме того, я займусь сотрудничеством наших гражданских обществ и научных организаций. В этом году мы сосредоточимся на немецко-российском муниципальном партнерстве, а также на программе изучения немецкого языка на Украине и украинского - в Германии.

Би-би-си: Какими будут ваши следующие шаги?

Д.В.: Я хочу вовлечь в диалог и формирование наших отношений как можно больше участников и постараюсь поддерживать наших партнеров, внимательно прислушиваться к их проблемам и предложениям.

Активное, настроенное на реформы гражданское общество заявляет о себе все громче - особенно на Украине, но и в России, Центральной Азии и на Южном Кавказе тоже, и я намерен быть сильным партнером для гражданского общества. Начну налаживать каналы связи, выстраивать содержательные отношения - и, конечно же, съезжу в эти страны как можно скорее.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Ангела Меркель приезжала в Сочи, в мае прошлого года. После этого они еще раз виделись с Владимиром Путиным на саммите G20 в Германии

Би-би-си: Что вы думаете о санкциях в отношении России?

Д.В.: Евросоюз ввел санкции против России в ответ на ее действия в отношении Украины. Санкции регулярно обсуждаются и при необходимости уточняются.

Нынешняя ситуация на Украине, с нашей точки зрения, как и с точки зрения многих партнеров по Евросоюзу, не позволяет говорить о необходимости каких-либо изменений в режиме санкций. Пока не выполнен даже самый первый пункт Минских соглашений о постоянном прекращении огня.

Би-би-си: Выуже встречались с немецкими организациями, работающими с Россией. Как они оценивают ситуацию в России и положение своих российских партнеров, в частности, некоммерческих организаций?

Д.В.: Очень многие озабочены тем, что пространство свободы для российского гражданского общества сжимается. Домашний арест Кирилла Серебренникова и включение немецкой НКО "Европейская платформа за демократические выборы" в список нежелательных организаций - вот только два примера удушения гражданских свобод в России.

Российские власти вообще часто притесняют гражданские движения, обвиняя их в критике режима, связях с политической оппозицией и подверженности западному влиянию.

Можно предполагать, что после перевыборов Путина российское руководство продолжит использовать антизападные настроения для того, чтобы стабилизировать ситуацию на внутреннем фронте.

Би-би-си: Кто ваши главные партнеры в России и на Украине?

Д.В.: Гражданские общественные организации необходимы для предотвращения раскола в обществе. Это архитекторы взаимопонимания в обществе, платформа для дискуссий между гражданами. Поэтому я буду стремиться к тесным контактам и доверительным отношениям с этими организациями.

Кроме того, для укрепления связей между нашими гражданскими обществами, я считаю, очень важны контакты с лидерами бизнеса, учеными и деятелями культуры.

Общественная жизнь и политика - это ведь не изолированные друг от друга сферы, это тесно связанные, взаимозависимые и постоянно развивающиеся системы, и поэтому очень важно поддерживать связь между представителями правительств, парламентов и других органов власти.

Би-би-си: Как вы оцениваете ситуацию в Армении? Как Германия может помочь Армении в этой ситуации?

Д.В.: Я внимательно следил за событиями в Армении и очень рад, что все политические силы в стране ведут себя мирно, избегая насилия. Я призываю все стороны оставаться на этом пути миролюбия и сдержанности.

Нынешние события, мне кажется, демонстрируют, что Армения верна принципам демократии, власти закона и прав человека. Надеюсь, что в дальнейшем Армения перейдёт к парламентской системе, как того хотят граждане.

А Германия останется надежным партнером Армении. Соглашение о всеобъемлющем расширенном партнерстве, которое Армения и ЕС подписали прошлой осенью, послужит прекрасной основой для этого.