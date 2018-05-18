Убийство, пытки, грабеж. Что известно о деле ингушских силовиков

Правообладатель иллюстрации NOEL CELIS/AFP Image caption По версии обвинения, сотрудники ингушского центра "Э" выбивали из задержанных показания

Военный гарнизонный суд Нальчика в пятницу начинает рассмотрение резонансного дела о преступлениях сотрудников ингушского управления по борьбе с экстремизмом (также известно как центр "Э") МВД России и других силовиков. Они обвиняются в убийстве, грабеже, пытках и вымогательстве.

За два дня до этого было совершено покушение на одного из республиканских прокуроров, который, предположительно, будет представлять обвинение в суде. Русская служба Би-би-си разбиралась в подробностях истории.

Как и на кого покушались?

Ранним утром 16 мая в ингушском городе Сунжа неизвестный бросил гранату в замглавы уголовного-судебного отдела республиканской прокуратуры. Агентство Интерфакс писало со ссылкой на собственные источники, что это произошло во дворе дома прокурора.

Ингушский сайт "Магас.ру" указывал, что гранату бросили под машину прокурора. Сам он не пострадал, но травмы получил находившийся рядом с ним неназванный сотрудник правоохранительных органов, сообщило следственное управление республики.

Сайт "Медиазона" и "Магас.ру" писали что прокурора зовут Хусейн Гагиев. Местный сайт и Интерфакс передавали, что он должен представлять обвинение в деле о преступлениях сотрудников ингушского центра "Э" и других силовиков.

Кто мог совершить покушение?

Следственное управление Ингушетии возбудило дело в отношении неустановленного лица. Ведомство не выдвигало никаких версий относительно возможных исполнителей и заказчиков преступления.

Источник агентства РИА Новости сказал, что на прокурора, ставшего объектом покушения, уже нападали и раньше, но никаких подробностей не привел.

Сестра одного из потерпевших по делу центра "Э" Пятимат Долиева сказала Русской службе Би-би-си, что, по ее мнению, покушение было посланием для прокурора - "сильно не усердствуй".

Кто на скамье подсудимых?

По делу об убийстве, грабеже, пытках, вымогательстве и превышении полномочий проходят семь бывших силовиков. Все это тяжкие и особо тяжкие преступления. Разным фигурантам вменяются разные эпизоды.

Один из них, Тимур Хамхоев - бывший начальник Центра по противодействию экстремизму МВД России по Ингушетии. Хамхоев поступил на службу в республиканский центр "Э" оперуполномоченным в 2009 году, а в 2013 году возглавил подразделение.

По словам Пятимат Долиевой, чей брат Магомед скончался в здании структуры, "Центру по борьбе с экстремизмом дозволено все в республике". Например, отмечает она, уже после возбуждения громкого дела выяснилось, что Хамхоев долгие годы служил в МВД с поддельным дипломом о юридическом образовании, и никто не обращал на это внимания (Хамхоеву, действительно, предъявлено обвинение в подделке документов).

Хамхоева задержали в декабре 2016 года. По По данным источника РИА Новости в силовых структурах, "задержание проводили сотрудники республиканского управления УФСБ и центрального аппарата Управления собственной безопасности МВД России".

Еще трое подсудимых - его бывшие подчиненные. Также перед судом предстанут экс-глава Сунженского ОМВД Ингушетии, капитан полиции и бывший оперативник ФСБ.

Обвинительное заключение (есть в распоряжении Би-би-си) по делу насчитывает более 2400 страниц. Оно охватывает события с 2010 по 2016 годы. Восемь человек проходят по делу потерпевшими. По информации Нальчикского гарнизонного военного суда, к разбирательству могут быть привлечены 129 свидетелей.

В чем обвиняют подсудимых?

По версии обвинения, сотрудники центра "Э" жестоко пытали задержанных по самым разным делам, выбивая из них показания.

Одно из истязаний закончилось гибелью жертвы. 15 июля 2016 года в рамках расследования ограбления банка в Сунже Россельхозбанка мужа кассирши банка, Магомеда Долиева, задержали и доставили в здание центра "Э" в Назрани.

По версии обвинения, один из сотрудников центра "Э" Алихан Беков жестоко избил Долиева, убеждая признаться в инсценировке ограбления. Судебно-медицинские эксперты позже обнаружили на теле жертвы многочисленные ссадины и кровоподтеки.

Затем Беков "закрыл неустановленным предметом доступ кислорода в его [Долиева] дыхательные пути и применил в отношении него электрический ток". По итогам экспертизы выяснилось, что Долиев умер "в результате конкурирующих причин: электротравмы и асфиксии в замкнутом пространстве".

Беков утверждает, что не пытал Долиева, и тот скончался в здании центра "Э" от проблем с сердцем.

Обвинение же считает, что некоторые подсудимые, включая бывшего начальника центра "Э", причастны еще и к грабежу и вымогательству.

Как утверждает следствие, осенью 2016 года они вымогали деньги у живущего в Ингушетии гражданина Азербайджана Амил Фазила Назарова. Несколько сотрудников центра "Э", как считает обвинение, безосновательно задержали потерпевшего и стали угрожать, что опубликуют аудиозапись, которая якобы доказывает, что у него был роман с некоей женщиной.

На протяжении нескольких часов Назарова держали с пакетом на голове на заднем сиденье автомобиля, убеждая признаться под видеозапись в интимной связи, угрожая сжечь автомобиль и время от времени избивая, говорят следователи. Утверждается, что в это же время Хамхоев ограбил Назарова, вытащив у него из кармана мобильный телефон.

В итоге Назаров согласился выплатить своим мучителям 800 тысяч рублей в течение месяца. Когда мужчину отпустили, он обратился в правоохранительные органы, которые развернули масштабное расследование, вскрывшее и другие преступления.

По словам адвоката "Зоны права" Андрея Сабинина, который представляет интересы группы потерпевших, лишь один из обвиняемых частично признал вину. Остальные заявили о своей невиновности.