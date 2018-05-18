Убийство, пытки, грабеж. Что известно о деле ингушских силовиков
Военный гарнизонный суд Нальчика в пятницу начинает рассмотрение резонансного дела о преступлениях сотрудников ингушского управления по борьбе с экстремизмом (также известно как центр "Э") МВД России и других силовиков. Они обвиняются в убийстве, грабеже, пытках и вымогательстве.
За два дня до этого было совершено покушение на одного из республиканских прокуроров, который, предположительно, будет представлять обвинение в суде. Русская служба Би-би-си разбиралась в подробностях истории.
Как и на кого покушались?
Ранним утром 16 мая в ингушском городе Сунжа неизвестный бросил гранату в замглавы уголовного-судебного отдела республиканской прокуратуры. Агентство Интерфакс писало со ссылкой на собственные источники, что это произошло во дворе дома прокурора.
- В Ингушетии задержали главу центра по противодействию экстремизму
- "Мемориал" рассказал о поджоге своего офиса в Ингушетии
- Российское следствие ищет исчезнувших чеченцев в ИГ
Ингушский сайт "Магас.ру" указывал, что гранату бросили под машину прокурора. Сам он не пострадал, но травмы получил находившийся рядом с ним неназванный сотрудник правоохранительных органов, сообщило следственное управление республики.
Сайт "Медиазона" и "Магас.ру" писали что прокурора зовут Хусейн Гагиев. Местный сайт и Интерфакс передавали, что он должен представлять обвинение в деле о преступлениях сотрудников ингушского центра "Э" и других силовиков.
Кто мог совершить покушение?
Следственное управление Ингушетии возбудило дело в отношении неустановленного лица. Ведомство не выдвигало никаких версий относительно возможных исполнителей и заказчиков преступления.
Источник агентства РИА Новости сказал, что на прокурора, ставшего объектом покушения, уже нападали и раньше, но никаких подробностей не привел.
Сестра одного из потерпевших по делу центра "Э" Пятимат Долиева сказала Русской службе Би-би-си, что, по ее мнению, покушение было посланием для прокурора - "сильно не усердствуй".
Кто на скамье подсудимых?
По делу об убийстве, грабеже, пытках, вымогательстве и превышении полномочий проходят семь бывших силовиков. Все это тяжкие и особо тяжкие преступления. Разным фигурантам вменяются разные эпизоды.
Один из них, Тимур Хамхоев - бывший начальник Центра по противодействию экстремизму МВД России по Ингушетии. Хамхоев поступил на службу в республиканский центр "Э" оперуполномоченным в 2009 году, а в 2013 году возглавил подразделение.
По словам Пятимат Долиевой, чей брат Магомед скончался в здании структуры, "Центру по борьбе с экстремизмом дозволено все в республике". Например, отмечает она, уже после возбуждения громкого дела выяснилось, что Хамхоев долгие годы служил в МВД с поддельным дипломом о юридическом образовании, и никто не обращал на это внимания (Хамхоеву, действительно, предъявлено обвинение в подделке документов).
Хамхоева задержали в декабре 2016 года. По По данным источника РИА Новости в силовых структурах, "задержание проводили сотрудники республиканского управления УФСБ и центрального аппарата Управления собственной безопасности МВД России".
Еще трое подсудимых - его бывшие подчиненные. Также перед судом предстанут экс-глава Сунженского ОМВД Ингушетии, капитан полиции и бывший оперативник ФСБ.
Обвинительное заключение (есть в распоряжении Би-би-си) по делу насчитывает более 2400 страниц. Оно охватывает события с 2010 по 2016 годы. Восемь человек проходят по делу потерпевшими. По информации Нальчикского гарнизонного военного суда, к разбирательству могут быть привлечены 129 свидетелей.
В чем обвиняют подсудимых?
По версии обвинения, сотрудники центра "Э" жестоко пытали задержанных по самым разным делам, выбивая из них показания.
Одно из истязаний закончилось гибелью жертвы. 15 июля 2016 года в рамках расследования ограбления банка в Сунже Россельхозбанка мужа кассирши банка, Магомеда Долиева, задержали и доставили в здание центра "Э" в Назрани.
По версии обвинения, один из сотрудников центра "Э" Алихан Беков жестоко избил Долиева, убеждая признаться в инсценировке ограбления. Судебно-медицинские эксперты позже обнаружили на теле жертвы многочисленные ссадины и кровоподтеки.
Затем Беков "закрыл неустановленным предметом доступ кислорода в его [Долиева] дыхательные пути и применил в отношении него электрический ток". По итогам экспертизы выяснилось, что Долиев умер "в результате конкурирующих причин: электротравмы и асфиксии в замкнутом пространстве".
Беков утверждает, что не пытал Долиева, и тот скончался в здании центра "Э" от проблем с сердцем.
Обвинение же считает, что некоторые подсудимые, включая бывшего начальника центра "Э", причастны еще и к грабежу и вымогательству.
Как утверждает следствие, осенью 2016 года они вымогали деньги у живущего в Ингушетии гражданина Азербайджана Амил Фазила Назарова. Несколько сотрудников центра "Э", как считает обвинение, безосновательно задержали потерпевшего и стали угрожать, что опубликуют аудиозапись, которая якобы доказывает, что у него был роман с некоей женщиной.
На протяжении нескольких часов Назарова держали с пакетом на голове на заднем сиденье автомобиля, убеждая признаться под видеозапись в интимной связи, угрожая сжечь автомобиль и время от времени избивая, говорят следователи. Утверждается, что в это же время Хамхоев ограбил Назарова, вытащив у него из кармана мобильный телефон.
В итоге Назаров согласился выплатить своим мучителям 800 тысяч рублей в течение месяца. Когда мужчину отпустили, он обратился в правоохранительные органы, которые развернули масштабное расследование, вскрывшее и другие преступления.
По словам адвоката "Зоны права" Андрея Сабинина, который представляет интересы группы потерпевших, лишь один из обвиняемых частично признал вину. Остальные заявили о своей невиновности.